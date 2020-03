Amuchina: perché non serve

L’epidemia di Coronavirus ha provocato un’insensata corsa a disinfettanti con prezzi alle stelle, a volte una vera e propria speculazione che ha sfruttato un’immotivata psicosi in una popolazione non sufficientemente edotta sul problema.

Perché Amuchina e simili non servono? Come vedremo, perché sono più un rito scaramantico che una vera e propria difesa.

Il nostro organismo può venire a contatto con due tipi di agenti patogeni:

quelli che non sa gestire

quelli che sa gestire.

I primi causano malattie molto gravi, spesso mortali (ebola, peste, colera ecc.), i secondi “possono” causare malattie. Un comune streptococco è presente abitualmente nella bocca, ma può provocare una grave infezione cardiaca, se arriva al cuore; analogamente un foruncolo può essere causato dallo stafilococco che però può anche provocare una polmonite o una meningite. L’Helicobacter pylori è un batterio che si trova molto comunemente nello stomaco in due persone su tre. Nella gran parte delle persone non crea problemi, in altri favorisce ulcere gastriche o ulcere duodenali (nell’80% dei casi l’ulcera è dovuta al batterio); la cosa curiosa è che l’infezione cronica da Helicobacter sembra favorire il tumore allo stomaco, ma protegge da quello al cardias (l’orifizio fra esofago e stomaco).

Insomma, per molti germi definirli totalmente cattivi è una visione molto riduttiva, un po’ come ritenere criminali tutti coloro che portano una pistola (ci sono anche agenti di polizia!). Fondamentale capire che

la potenzialità negativa di un agente patogeno dipende soprattutto dalle difese immunitarie del soggetto ospitante.

Quindi anche il concetto di igiene va interpretato per evitare che sfoci in una più o meno conclamata forma di rupofobia (paura dello sporco, anche misofobia).

Che senso ha lavare frutta e verdura per i propri figli con l’Amuchina quando questi hanno giocato tutto il giorno fuori casa, all’asilo, nel giardino di un amico, in un parco pubblico dove si sono seduti su una panchina già frequentata da tante persone ecc.?

Che senso ha lavare e disinfettare tutti i giorni i pavimenti della propria casa con Amuchina o Lysoform quando poi nella normale vita di relazione si entra in contatto con decine di situazione patogene:

si prende il resto alla cassa di un supermercato o da un negoziante (le banconote e le monete non sono certo disinfettate!)

si toccano infissi di un locale pubblico (porte, banconi di un bar, sedie, tavoli ecc.)

si toccano prodotti maneggiati da altri (dalle posate del ristorante alla penna passata dall’impiegato allo sportello)

si stringono mani e si parla a contatto con tante altre persone

dopo aver lavato la propria casa, si esce a buttare la spazzatura e si rientra senza cambiarsi le scarpe che (orrore!) possono aver riportato in casa dalla strada milioni di germi esattamente come le zampe del nostro cane (peccato che si pensi che il cane “porti malattie” mentre l’umano no!)

si posano e poi si riprendono oggetti personali (borsa, cellulare ecc.) su superfici che non si sa se siano state o no igienizzate

si prendono e/o si consultano documenti redatti da altri, come volantini, giornali, libri ecc.

L’elenco sarebbe infinito e ognuno può completarlo a piacere come utile esercizio contro la rupofobia.

Cosa si fa? Si gira tutto il giorno con guanti e mascherina? Ogni volta che si rientra in casa si gettano i guanti e ci si fa una doccia con antibatterici vari? Si diventa fobici e ci si rovina la vita spendendo tempo in operazioni inutili?

Ma allora perché il richiamo all’igiene da parte delle istituzioni in occasione di epidemie come quella del Coronavirus? Perché negli ospedali si dà importanza massima all’igiene?

Semplice e il Coronavirus lo ha dimostrato: l’80% di chi lo contrae praticamente non ha sintomi. Il 20% sì e una percentuale minima di chi l’ha contratto muore (meno dell’1% delle persone che non sono già compromesse). Chi fa parte di quel 20%? Chiunque abbia un sistema immunitario carente.

Si deve ricordare che

sentirsi bene non vuol dire stare bene

molte persone che non presentano patologie hanno comunque un sistema immunitario fragile, sono individui fragili.

Per questo motivo le indicazioni generali alla popolazione sull’igiene che, in caso di epidemia, sono più che giustificate. Non a caso, nello stesso vademecum sono incluse tutte quelle attenzioni riportate nell’elenco precedente: ovvio che se ci si lava le mani con l’Amuchina o un potente disinfettante, ma poi si esce a contatto con persone infette la precedente operazione di igiene è stata del tutto inutile.

Analogamente negli ospedali, fra i malati la percentuale delle persone con sistema immunitario fragile è molto elevata per cui la massima igiene è di importanza fondamentale e, soprattutto, è più efficace perché il malato, per la sua stessa condizione, ha meno possibilità di altre forme di contatto con gli agenti patogeni.

In sostanza, lasciate perdere l’Amuchina e concentratevi sul potenziamento del vostro sistema immunitario, perché altrimenti i rischi li correte egualmente, a meno di non autoisolarvi in una quarantena perenne. Fra l’altro, vivere in un ambiente asettico, disabitua il corpo a gestire gli agenti patogeni e la prima volta che questi vengono a contatto con un corpo non allenato hanno buon gioco.

Come si può potenziare il sistema immunitario? Il modo più semplice è avere un buon stile di vita (si consulti anche l’articolo Come migliorare il sistema immunitario). Non basta seguire uno o due punti, occorre seguirli tutti! La stragrande maggioranza di quel 20% della popolazione “sana” con sistema immunitario carente non ha un buon stile di vita.