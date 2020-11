Mike Maric, scienziato del respiro, medico, campione mondiale di apnea e coach di tanti atleti medagliati olimpici, spiega come alleviare l’insonnia da stress.

“Sono diversi i segnali che lo stress, legato proprio ai disagi di vita quotidiana, sta facendo emergere in maniera costante: tachicardia, pressione arteriosa alta, forti tensioni muscolari fino a mal di stomaco – spiega Mike Maric – Purtroppo tutto questo malessere si ripercuote durante la notte, causando forti problemi di insonnia e sempre più spesso continui risvegli notturni con degli stati d’animo che, ahimè, non ci fanno riaddormentare”.

Come poter intervenire per alleviare l’insonnia e cercare di riprendere sonno?

“Fortunatamente l’essere umano ha diverse strategie utili, senza ricorrere ai farmaci, ma altrettanto valide per combattere lo stress. Per quanto riguarda i problemi del sonno uno dei rimedi più semplici è attraverso la respirazione: una cosa davvero semplice e molto efficace – continua Maric – È oramai risaputo come la principale forma di autocontrollo che l’uomo possiede è attraverso la respirazione, forse nulla di nuovo, ma molto poco collaudato nel mondo occidentale. Di seguito 4 esercizi davvero semplici ma estremamente efficaci per ritornare nelle braccia di Morfeo“.

Quali sono queste quattro mosse?

CONCENTRARSI SULLA RESPIRAZIONE DIAFRAMMATICA, cioè la respirazione addominale che inibisce la stimolazione del sistema simpatico (quello attivante) favorendo il sistema parasimpatico (quello del rilassamento).

ALLUNGARE LA FASE DI ESPIRAZIONE, raddoppiando cioè i tempi di espirazione si aumenta l’effetto del parasimpatico, si diminuiscono la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa e si induce un rilassamento psico-fisico.

MEDITARE: il primo step è creare un ancoraggio mentale con delle semplici frasi che distolgono l’attenzione dal problema per riportare il focus su noi stessi. Può essere molto utile associare la parola “entra”, quando l’aria entra, mentre “esce” quando l’aria effettivamente esce seguendo le indicazioni precedenti di respirazione addominale e allungamento della fase di espirazione.

VISUALIZZARE: associare al ritmo respiratorio delle immagini positive che infondono tranquillità e positività. La tecnica di visualizzazione è davvero di grande aiuto per riuscire a “staccare” con la testa, connettendosi con la dimensione del qui e ora, riportando a una calma interiore. Queste piccole strategie sono dei “toccasana” che ci possono aiutare molto nella gestione del sonno e del riposo in generale. Unica avvertenza: conoscerle, impararle e impratichirsi.

Dalla sua esperienza di atleta unita a quella di medico e coach, Mike Maric ha dato vita a BREATHINK: un’app (disponibile sia per Apple che Android) attraverso cui ha voluto rendere pratico e immediato il potere del respiro che rappresenta la principale forma di autocontrollo di cui è dotato l’essere umano. Così all’interno, dopo una breve spiegazione di come respirare e della dovuta importanza della respirazione diaframmatica, è possibile trovare diversi protocolli utili alla gestione dello stress, all’insonnia, addirittura a come respirare per rilassarsi o ancor più come concentrarsi, aumentare il focus, prendere una decisione, o come gestire i momenti che precedono un esame, un colloquio o una performance sportiva. Una guida utile in diversi momenti della vita.

Crediti

Mike Maric nasce a Milano (1973) da famiglia istriana; dedica la sua vita a due grandi passioni: la scienza e l’apnea. Medico specialista e docente all’Università di Pavia, nel 2004 è campione mondiale di apnea. Abbandonata l’attività agonistica, intraprende un percorso incentrato sul respiro, in cui il punto di vista scientifico si intreccia con una più ampia riflessione e una serie di pratiche sperimentali. Inizia così la carriera di allenatore nonché coach con l’intento di migliorare le performance partendo dalla respirazione, diventando il riferimento per atleti e team di livello internazionale tra cui Federica Pellegrini, Filippo Magnini, Igor Cassina, il Settebello e tanti altri ancora. Con Vallardi ha pubblicato La scienza del respiro, vincitore del primo premio Sezione Tecnica del Concorso Letterario CONI 2018. Dal 4 giugno 2020 è in edicola con il suo nuovo libro edito da Vallardi e dal titolo Il potere antistress del respiro.