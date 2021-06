10 consigli per prendersi cura della pelle questa estate

Come tutti sanno, le parole chiave di ogni buona skincare quotidiana sono detersione, idratazione e nutrimento a cui aggiungere, in base alle esigenze di ciascuno, trattamenti periodici specifici come le maschere di bellezza.

D’estate, come d’inverno, questi passaggi costituiscono la base essenziale di ogni cura del viso che si rispetti. Nei mesi caldi, però, quando l’epidermide è maggiormente esposta al sole, è bene mettere in atto piccole strategie di bellezza aggiuntive per garantire sempre la massima elasticità, luminosità e levigatezza, contrastando l’insorgere dei primi segni del tempo.

I consigli da seguire non sono molti, ma sono essenziali per proteggersi al meglio e puntare su un volto radioso in ogni circostanza.

È bene ricordare sempre che, indipendentemente dalle abitudini e dalle preferenze individuali, i prodotti cosmetici devono essere scelti sulla base del tipo di pelle di ciascuno, assecondandone le esigenze specifiche per minimizzarne i difetti e valorizzarne i punti di forza.

In base a questa considerazione essenziale ciascuna pelle ha le sue esigenze.

Pelle delicata, secca, sensibile, mista, grassa o matura: ciascuna necessita di prodotti diversi e mirati con i quali organizzare la propria beauty routine perfetta.

Detersione e idratazione al primo posto

La cura della pelle quotidiana parte dalla detersione che dev’essere profonda, ma al tempo stesso delicata, purificando senza mai aggredire.

I prodotti per la skincare giornaliera dedicati alla pulizia del viso comprendono latte detergente e tonico, acque micellari, gel struccanti e scrub leviganti dalla leggera azione astringente e purificante.

Un uso costante e attento dei cosmetici giusti permette di affinare la grana della pelle rendendola di giorno in giorno più luminosa, pura e curata.

Per assicurare all’epidermide radiosità e compattezza è bene rimuovere sempre a fine giornata ogni residuo di trucco, smog e altri eventuali prodotti cosmetici, per liberare tutti i pori preparando la pelle a recepire al meglio l’idratante.

Prima di esporsi al sole, dopo aver passato la crema idratante, è bene optare anche per una crema da scegliere in base al proprio fototipo.

Ogni crema deve essere scelta in base alle caratteristiche individuali della pelle e all’età per assicurarsi sempre ciò di cui si ha più bisogno.

10 consigli preziosi

Quando si parla di pelle in estate, è bene seguire piccoli consigli che la renderanno più protetta e più bella anche sotto il sole.

Scegli il giusto idratante! È bene non optare per creme troppo grasse: il rischio è quello di ostruire i pori, già messi alla prova da una sudorazione abbondante. Evita l’uso di cosmetici contenenti alcol o altre sostanze che potrebbero macchiare la pelle con l’esposizione al sole. Lava spesso il viso con acqua fresca e limita l’uso di detergenti aggressivi. Evita l’applicazione di tonici sgrassanti che possono compromettere la barriera idrolipidica naturale dell’epidermide. Quando fai la doccia assicurati che la temperatura dell’acqua non superi i 38 °C. L’acqua troppo calda tende a ridurre il sebo seccando la pelle. Esfolia la pelle periodicamente con uno scrub delicato per rimuovere le cellule morte, riattivare la microcircolazione superficiale e assicurare un’abbronzatura uniforme e durevole. Usa una protezione solare alta e assicurati che abbia filtro UVB e UVA per proteggere la pelle dai danni legati all’esposizione al sole. Applica la protezione solare ripetutamente durante le ore di esposizione al sole e rimettila sempre dopo i bagni in mare. Utilizza un buon doposole ad azione lenitiva e rigenerante. Dopo la depilazione fai attenzione a non esporre al sole la pelle arrossata.

Con queste piccole accortezze avrai una pelle liscia, abbronzata e luminosa per tutta l’estate.