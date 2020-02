Le misure antinquinamento sono valide?

Premettiamo una discussione sugli effetti dell’inquinamento sulla salute dei cittadini. Le ricerche sono molte e tutte concordi nell’affermare danni evidenti da polveri sottili. C’è però un ma… che pochi sottolineano. Nelle ricerche non si fa differenza fra persone sane e persone malate. Per capire l’importanza di questa differenza ci si può rifare a uno studio del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Genova su atleti che erano soliti correre in città: il risultato fu che il contatto con gli inquinanti nel runner è circa 100 volte superiore a quello del sedentario. Un dato impressionante che scoraggerebbe chiunque dal correre in città. D’altro canto, se così fosse, ogni corsa in città sarebbe l’anticamera del pronto soccorso. Perché non accade? Perché il danno è fortemente reversibile, cioè il nostro corpo ha meccanismi di difesa che consentono di opporsi al danno e di ripararlo senza problemi. Ovviamente entro certi limiti di frequenza!

Analogamente, un soggetto sano che esca e passeggi per mezz’ora in una città inquinata avrà con altissima probabilità un danno riparabile (se è ipocondriaco lo preghiamo di munirsi di mascherina) mentre un soggetto con problemi respiratori, cardiaci ecc. avrà un danno irreversibile. Le statistiche sui danni dell’inquinamento conteggiano appunto aggravamenti di situazioni comunque gravi come eventi che “possono capitare a tutti”. Non a caso molte ricerche sono condotte su over 65 (come quella della TH Chan School of Public Health di Harvard).

Quindi non fasciamoci la testa prima di essercela rotta. L’aspetto più interessante del problema è però lo scarico di responsabilità che i politici gettano nel problema. Dobbiamo rispondere alla domanda: veramente fermare le auto serve a qualcosa? Sicuramente negli anni è servito all’industria automobilistica per fare affari obbligando i cittadini a cambiare la propria auto!

Secondo l’ISPRA, il 74% dell’inquinamento è causato da industria e da riscaldamenti e solo il 18% dalle auto. Anche fermandone la parte più inquinante si ridurrebbe l’inquinamento di circa il 10%. E lo si ridurrebbe solo per pochi giorni l’anno. Non appare una mossa propagandistica per arginare un problema che è molto complesso e sfugge di mano ai politici? Come dire alla popolazione che nei mesi più freddi devono stare al freddo o a molte industrie che in inverno devono limitare la produzione?