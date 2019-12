Green: cosa si nasconde dietro una parola oggi di moda

Green vuol dire verde, lo sanno tutti. Oggi il termine è molto inflazionato, tutti lo usano spesso a sproposito, visto che riguarda molti aspetti della vita sociale. Si potrebbe parlare di una fallacia (cioè un modo di ragionare errato, perché si parte da premesse false) moderna, sostitutiva della vecchia fallacia naturalistica (“tutto ciò che è naturale è buono”, un grossolano errore visto che si possono facilmente citare processi e sostanza naturali che fanno male!): tutto ciò che è green è positivo.

In realtà, dietro al termine si nascondono ingenti interessi economici e politici che vengono facilmente smascherati dall’attuazione di quello che si sbandiera come green. Partiamo con un’analogia: supponiamo che un team di ricercatori scopra una pillola che distrugge ogni forma di cancro nel giro di pochi giorni. C’è la proposta di venderla gratuitamente in tutte le farmacie, ma un politico si alza e si oppone:” ma non pensate a tutti i posti di lavoro che si perderanno, nei reparti oncologici, nelle strutture sanitarie di prevenzione, nelle industrie farmaceutiche ecc.? No, la pillola deve essere venduta gradualmente, andrà a regime solo nel 2050“.

Per il green succede la stessa cosa: esistono emergenze attuali ed emergenze differibili. Spesso i politici rendono comunque differibili le emergenze attuali perché troppo onerose dal punto di vista socioeconomico (vedasi anche l’esempio dell’emergenza ambientale dell’ex-ILVA di Taranto). Qualche altro esempio.

La plastica e il consumo di suolo sono emergenze attuali, il riscaldamento globale è differibile (checché ne dica Greta Thunberg).

L’emergenza rifiuti, l’impossibilità di riciclare plastica in modo sostenibile (aggravata da situazioni come quella della Cina che si è rifiutata di accogliere ancora i rifiuti degli altri Paesi), la situazione dei mari ecc. sono sotto agli occhi di tutti. Come il politico dell’analogia della pillola anticancro, anziché adottare strategie attuali (entro tre anni la plastica deve essere bandita da ogni uso in cui può essere facilmente sostituita, anche con costi maggiori, da materiali più ecosostenibili) oggi si mettono ridicole tasse sulla plastica.

Analogamente, per il consumo di suolo: l’emergenza idrogeologica è sotto agli occhi di tutti, ma in Italia si continua a costruire sul verde (green). Non consideriamo comuni come Orio al Serio, ormai antropizzati al 100%, ma anche in comuni ancora green con un fattore di antropentropia a 0,50 (cioè il 50% del comune antropizzato) si fanno piani regolatori dove c’è la perdita di verde del 2% ogni 10 anni. Certo, ci vorranno 250 anni perché tutto sia cemento, ma si consideri che il dissesto idrogeologico in molte regioni esiste perché si è permesso di costruire dove c’era già un fattore di antropentropia dello 0,50. In altri termini, inutile parlare e lamentarsi dell’attualissimo dissesto idrogeologico se non si fa subito una legge sul consumo di suolo (per esempio: il fattore di antropentropia di un comune non può superare il 40% della superficie comunale). I politici invece intendono per green solo tutto ciò che è differibile: Persino Ursula von der Leyen ha citato Venezia per sostenere la “necessità del green”; evidentemente la politica tedesca non conosce la statistica, visto che non si può mettere in relazione diretta la piena di Venezia con il riscaldamento globale che pure esiste, ma non è così devastante come Greta Thunberg vorrebbe farci credere (si noti come Greta sia scomparsa dai media non appena in Italia le grandi piogge e la neve hanno spento il ricordo della siccità e dei ghiacci che si sciolgono). Esistono anche le fluttuazioni statistiche e Venezia può esserne un esempio. Nel 1966 la piena dell’Arno a Firenze fece danni e vittime molto superiori a quelli della piena di Venezia nel 2019 e nella Pianura Padana ancora qualche decennio fa i nonni raccontavano ai nipoti la grande piena del 1951, ben più devastante di quella del 2019.

Come regola generale si può affermare che, in assenza di misure concrete e immediate, dietro il green si nascondono interessi economici enormi che cercano nuovi mercati e nuovi business (da qualche tempo si parla di ecomafie):

quando un politico usa il termine green senza associarlo a una misura immediata e di largo impatto sta solo facendo propaganda,

proprio come fa propaganda chi parla di lotta alla disoccupazione, riforma della giustizia, sicurezza ecc. senza proposte in grado di cambiare realmente e velocemente il quadro che vorrebbero affrontare.