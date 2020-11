Efficienza e risparmio energetico: il modello di Eni gas e luce

Con l’Accordo di Parigi negoziato nel contesto delle Nazioni Unite, gli Stati si sono impegnati a ridurre le proprie emissioni di anidride carbonica. Costruendo su queste basi, molte tra le più importanti compagnie energetiche al mondo hanno iniziato a intensificare il proprio lavoro sulla riduzione delle emissioni e sulla diversificazione dei propri business.

Proprio con l’obiettivo di sostenere una transizione energetica equa, Eni negli ultimi sei anni ha adottato un nuovo modello di business, lanciato una nuova mission aziendale ispirata agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, e messo in atto un piano strategico di lungo termine che la porterà, al 2050, a essere leader nella vendita di prodotti decarbonizzati. Entro questa stessa data l’obiettivo del Cane a sei zampe è quello di ridurre dell’80% le emissioni nette di gas a effetto serra dei propri prodotti energetici. Il percorso di trasformazione avviato da Eni negli ultimi anni ha portato nel 2020 anche al lancio di una nuova organizzazione aziendale volta ad accelerare ancora di più la trasformazione della società.

Per consentire una reale decarbonizzazione del sistema energetico, molto dipenderà anche dalle azioni di ognuno di noi, dal consumo razionale che ognuno di noi farà dell’energia, in ottica di efficienza, a partire per esempio dalla nostra quotidianità domestica. In questa direzione, Eni gas e luce, azienda 100% controllata da Eni, sta rafforzando la sua offerta attraverso partnership, acquisizioni e nuove soluzioni finalizzate a offrire una gamma di prodotti ad alta efficienza energetica. In linea con la strategia di decarbonizzazione e transizione energetica di Eni, Eni gas e luce intende accompagnare i suoi clienti a fare un uso migliore dell’energia, per usarne meno, proponendosi come un vero e proprio energy advisor specializzato.

CappottoMio

In Italia ci sono oltre 1,2 milioni di condomini e di questi oltre il 70% ha più di 50 anni – ovvero è stato costruito prima della legge sull’efficienza energetica, emanata con l’obiettivo di razionalizzare l’energia, aumentare il risparmio energetico e la diffusione di fonti rinnovabili. Parliamo quindi di costruzioni che, per rendere l’ambiente interno più confortevole, necessitano di impianti costosi e ormai obsoleti, generando una quantità di CO 2 che potrebbe essere risparmiata al Pianeta. Il problema sembrerebbe quindi non potersi risolvere se non attraverso interventi distruttivi, ma la realtà è che esistono soluzioni innovative, meno invasive e più efficaci. CappottoMio è la soluzione di Eni gas e luce per l’isolamento termico delle strutture e il consolidamento delle stesse a livello sismico e, grazie alla quale, è possibile ottenere una consistente riduzione dei consumi energetici e al contempo garantire la sicurezza e un maggior comfort degli edifici, incrementando il valore stesso degli immobili.

Eni gas e luce ha in questo senso studiato un piano territoriale, allacciando rapporti e partnership con imprese del settore e partner finanziari, nonché con le associazioni di categoria dei liberi professionisti – architetti e ingegneri – per creare una coesione e lavorare su un fronte comune, quello di riqualificare a livello energetico e sismico gli edifici.

Evolvere

Grazie anche all’acquisizione di aziende come Evolvere – leader nel settore della generazione distribuita da impianti fotovoltaici domestici in Italia – Eni gas e luce intende diffondere un nuovo modello energetico in cui ogni cliente potrà evolversi, appunto, da semplice consumatore a produttore di energia rinnovabile. Un modello basato su impianti di auto-produzione fotovoltaica diffusi su tutto il territorio. Tutto ciò si tradurrà non solo in una nuova forma di benessere e sostenibilità, ma anche di gestione ottimizzata e di conseguenza meno costosa, anche e soprattutto per l’utente finale. Le offerte infatti andranno a garantire impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo e ottimizzazione di produttività, con varie possibilità di personalizzazione. Questo progetto fa parte di un più ampio concetto di messa in sicurezza e miglioramento delle unità abitative presenti sul territorio, nonché di edifici industriali, in modo da creare un ambiente energeticamente più efficiente e sostenibile. Nel progetto è prevista inoltre la dotazione per gli utenti di una app smartphone dedicata, che grazie a un sistema semplice ed intuitivo aiuta a gestire da remoto tutta l’energia consumata e prodotta, oltre che a ottimizzare il profilo energetico della propria casa e innescare così un processo virtuoso di efficienza.

I bonus e i benefici fiscali previsti

Grazie al Decreto Rilancio, di cui è stata pubblicata la Legge n. 77/2020, è possibile usufruire di agevolazioni fiscali nell’adeguamento sismico e per il miglioramento dell’efficienza energetica (Eco Bonus) fino al 110%. Nello specifico, il decreto si applica nelle seguenti condizioni:

miglioramento di almeno due classi energetiche della struttura abitativa;

cappotti Termici (in relazione al numero di unità abitative/appartamenti condominiali);

sostituzione impianti di riscaldamento a caldaie o pompe di calore (solo per i condomini) e degli impianti di climatizzazione;

le normative si estendono anche nel caso di sostituzione di infissi con specifiche caratteristiche termoisolanti.

Sono previsti altresì incentivi e sgravi fiscali per l’installazione di impianti fotovoltaici e/o sistemi di accumulo, pari fino al 110% in 5 anni oppure del 50% in 10 anni, con la possibilità di cessione del credito d’imposta e sconto immediato in fattura, nonché per l’installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.