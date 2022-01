Ecco un’altra imperdibile ed esilarante raccolta di barzellette: Le barzellette più divertenti. Potrete raccontarle ai vostri colleghi o ai vostri amici per passare in allegria e divertimento un momento di pausa dal lavoro o un incontro conviviale.

Se conoscete barzellette che pensate possano far parte di questa esilarante raccolta, segnalatecele scrivendo una mail a ufficiostampa@albanesi.it. Buon divertimento!

Le barzellette più divertenti – Le migliori del web

L’avvocato difensore di un serial killer si reca in cella, dal suo assistito, e gli comunica:

“Ho due notizie da darti. Una cattiva e una buona. Quella cattiva è che hanno analizzato il sangue trovato sul luogo del delitto e il test del DNA ha dimostrato che era il tuo.”

L’assassino si aggrappa all’ultima speranza:

“E la notizia buona quale sarebbe?”

E l’avvocato:

“Glicemia, transaminasi e azotemia sono nella norma!”

Grave incidente d’auto, uomo giovane perde il braccio destro. I carabinieri indagano sul sinistro.

“Pierino” – dice lo zio – “vammi a comprare una bottiglia di vino per favore”.

Pierino si reca quindi al negozio di alimentari.

“Buongiorno, vorrei una bottiglia di vino”.

“Bene, bianco o rosso?”.

“Non importa, tanto mio zio è cieco!”.

Un tizio viene fermato dalla polizia stradale in auto con il cane alla guida.

“Ma bene, complimenti! Fa guidare il cane!”.

“Ma veramente io ho solo chiesto un passaggio!”.

“Mamma, mamma, perché il babbo corre cosi’ a zig zag?” “Zitto e spara”.

Due colleghi d’ufficio si incontrano sul posto di lavoro e uno dice all’altro: “Hai sentito? Il povero Franco si è operato, ma ci ha lasciato le penne”. E l’altro: “Va bene! Io prendo la blu, la rossa è tua!”.

Un uomo va in farmacia e dice al farmacista:

“Dottore la prego, mi dia qualcosa, ho mangiato un’impepata di cozze e ho dei dolori addominali atroci! Mi dia qualcosa!”.

Il farmacista risponde: “Mi occorre la ricetta”.

“Dunque, ho preso una pentola, ci ho buttato le cozze e poi…”.

A scuola, il professore di educazione fisica saltella a ritmo d’aerobica, rivolgendosi ai ragazzi e sorridendo dice tutto entusiasta: “Buongiorno, arrivederci, ciao, buonasera, a domani…”.

Uno dei ragazzi, un po’ stravolto gli chiede:

“Ma professore che cosa sta facendo?”. E il professore:

“Ragazzi, non sapete che lo sport è salutare?”.

Dal medico.

“Dottore, non capisco, mia moglie è incinta, le assicuro, sono stato attentissimo!!! Com’è possibile???”.

“Vede, signore, è come nel traffico… non basta stare attenti per sé… occorre che lo siano anche gli altri!!!”.

Un napoletano in Francia sta consumando il suo petit dejeuner (caffè, croissant, pane, burro e marmellata) quando un francese, masticando la sua immancabile gomma, si siede accanto a lui. Il napoletano lo ignora sdegnosamente, ma nonostante ciò il francese l’apostrofa:

“Voi il pane lo mangiate tutto?”.

Il napoletano, un po’ scocciato, risponde: “Certamente”.

Il francese allora fa un bel palloncino con la gomma e replica, con una smorfietta insolente: “Noi no. In Francia noi mangiamo solo la mollica. La crosta la raccogliamo in un contenitore, la ricicliamo, la trasformiamo in croissant e la vendiamo a Napoli”.

Il napoletano resta in silenzio.

Il francese insiste: “Ci metti la marmellata, sul pane?”.

Il napoletano: “Certamente!”.

Il francese, rigirando la gomma tra i denti e ridacchiando, perfidamente aggiunge: “Noi no. In Francia a colazione noi mangiamo la frutta fresca, mettiamo tutte le bucce e gli scarti in un contenitore, li ricicliamo, ne facciamo marmellata e li vendiamo a Napoli”.

Il napoletano allora chiede: “Voi francesi fate sesso?”.

Il francese risponde baldanzoso: “Ma certo!”.

Allora il napoletano risponde: “E cosa fate coi preservativi usati?”.

“Li gettiamo via, ovviamente!”.

“Noi no” – conclude il napoletano – “a Napoli, li mettiamo in un contenitore, li ricicliamo, li trasformiamo in gomma da masticare e li vendiamo in Francia”.

Marito e moglie stanno discutendo animatamente.

“Attilio, e basta parlare di calcio! Mi hai stufato!”.

“Va bene cara, di cosa vuoi parlare?”.

“Lo sai che il lavandino perde???”.

“Contro chi???”.

Se due calvi si parlano all’orecchio sono segreti… trapelati?

