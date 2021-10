I nostri libri sono in formato elettronico e/o cartaceo. Quelli con la dicitura “anche in libreria” li trovate anche in libreria (editi da Tecniche Nuove) e sono quelli in formato cartaceo. Il formato elettronico è venduto tramite Amazon o Tecniche Nuove (nella scheda del testo desiderato troverete il link alla pagina Amazon/Tecniche Nuove corrispondente). Cliccando sui titoli sarete ricondotti alla scheda del libro desiderato.

Il nostro best seller

Il Manuale di cultura generale è una grande opportunità per chi studia, prepara un concorso, seleziona il personale o, semplicemente, un’idea per un regalo a uno studente o a una persona di cultura. Da poche ore a pochi giorni per costruirsi un’eccellente cultura generale nella materia preferita fra le 43 trattate.

Cultura

A chi si rivolgono le opere di questa sezione – Ideali per la preparazione di esami di ammissione e concorsi. È difficile riuscire ad avere una buona cultura generale, a causa della vastità di informazioni con cui entriamo in contatto ogni giorno, spesso esposte in maniera nozionistica e settoriale. Nasce così nel 2019 il MANUALE DI CULTURA GENERALE, una raccolta di nozioni di base di 43 materie che spaziano dalla matematica, alla storia, all’economia. Su richiesta di molti lettori, interessati solo ad alcuni argomenti sono state estrapolate e riunite alcune materie vicine per interesse e tipologia

Manuale delle scienze fisiche e matematiche – E-BOOK E CARTACEO (anche in libreria)

Il mezzo più efficiente per conoscere le informazioni più importanti sulle Scienze fisiche e matematiche. Il presente volume riporta in una versione realizzata ad hoc le sezioni relative alle pagine delle Scienze fisiche e matematiche. Vengono così riprese e raccolte per gli interessati a queste materie le pagine relative a: Astronomia, Chimica, Fisica e Matematica. Non si tratta di una enciclopedia ma di un’opera da studiare per costruirsi in pochissimo tempo un’eccellente cultura generale sull’argomento.

Manuale di cultura della letteratura – E-BOOK E CARTACEO (anche in libreria)

Il mezzo più efficiente per conoscere le informazioni più importanti sulla letteratura. Il presente volume riporta in una versione realizzata ad hoc la Sezione relativa alle pagine di letteratura. Vengono così riprese e raccolte per gli amanti di questa “arte” le pagine relative alle Letterature: italiana, latina, greca, francese, inglese, russa, spagnola e tedesca. Non si tratta di una enciclopedia ma di un’opera da studiare per costruirsi in pochissimo tempo un’eccellente cultura generale della letteratura.

Alimentazione e cucina

Il metodo Albanesi – E-BOOK E CARTACEO (anche in libreria)

Il Metodo Albanesi non è uno dei tanti metodi per il dimagrimento. Infatti non si basa semplicemente su consigli o suggerimenti che spesso sfociano in scorciatoie o improbabili soluzioni miracolose, ma indica un cammino attraverso il quale si giunge, passo dopo passo, alla meta. Un libro, di formato quasi tascabile, dal sottotitolo ambizioso: Dimagrisci e rinasci in 10 lezioni. È infatti rivolto a tutte quelle persone che hanno intenzione di rinascere non solo dimagrendo, ma arrivando anche a sentirsi in ottima forma. Infatti con 10 facili lezioni corredate da compiti insegna a comprendere cosa e quanto mangiare e avvia a un’attività fisica veramente utile alla propria salute.

Il manuale completo dell’alimentazione – La dieta italiana – CARTACEO

Oggi la dieta italiana è uno dei modelli alimentari più innovativi e più facili da seguire. Un testo scientificamente rigoroso che spiega tutti i principi della scienza dell’alimentazione con la massima concretezza possibile; un’opera di riferimento importante per tutti gli addetti ai lavori. Lo scopo di creare nel lettore una coscienza alimentare è realizzato con uno stile chiaro, con numerosi riferimenti numerici, con la spiegazione di tutti i concetti necessari alla comprensione.

365 ricette per la macchina del pane – E-BOOK

In questo testo troverete le migliori ricette per la gran parte delle macchine del pane sul mercato.

Imparerete a conoscere gli ingredienti e i tipi di pane nonché a risolvere velocemente ogni problema dovreste incontrare. Le ricette sono suddivise per tipo di pane, consentendo facili ulteriori personalizzazioni.

Imparerete anche a preparare:

pandori, panettoni, plum-cake

impasti per dolci (muffin, croissant, focacce, krapfen, cracker, grissini, piadine, pizze ecc.)

marmellate

pane e dolci per celiaci

pane e dolci con lievito naturale

Guida agli integratori alimentari – E-BOOK e CARTACEO (anche in libreria)

Questo libro è stato scritto per tutti coloro che vogliono avere una risposta scientifica ai quesiti del mondo degli integratori. Questo manuale che vi servirà per capire la differenza fra integratori utili e inutili, assumere le dosi corrette, conoscere ed evitare i rischi dell’integrazione alimentare. Oltre alle informazioni generali, troverete le schede dettagliate di oltre 150 integratori basate sull’analisi di migliaia di ricerche.

Il manuale completo della cucina ASI – E-BOOK

La cucina ASI è l’implementazione pratica dei concetti della dieta italiana e si propone la definizione di piatti Appetibili, Sazianti e Ipocalorici. Nella prima parte del testo il lettore troverà la spiegazione teorica dei concetti di caloria, sazietà e appetibilità (teoria del gusto). Nella seconda parte del libro sono trattate le tecniche culinarie e gli alimenti preferenziali che sono impiegati nelle 100 ricette del testo, il punto di partenza per le “proprie” ricette ASI.

Corso rapido di alimentazione – E-BOOK

Questo corso rapido di alimentazione vi permetterà nel giro di poche ore di essere più preparati in materia che il 99% della popolazione. Dovreste semplicemente leggere le singole lezioni e studiarle, soffermandovi sui punti che vi risultano più ostici; in particolare, non sottovalutate il test di ogni lezione che va effettuato, ma soprattutto compreso!

Sport e giochi

Il manuale completo della corsa – E-BOOK E CARTACEO (anche in libreria)

Frutto di una trentennale esperienza nel mondo della corsa, questo testo raccoglie tutto (oltre 500 pagine) ciò che oggi si conosce su questa meravigliosa pratica sportiva. La corsa è analizzata sotto i vari aspetti, da quello semplicemente salutistico fino ad arrivare a quello agonistico. È l’opera ideale per accompagnare il principiante nei suoi primi passi, ma anche per capire tutti i fini meccanismi che si mettono in moto per arrivare al vertice della prestazione.

Correre per vivere meglio – E-BOOK E CARTACEO (anche in libreria)

Nonostante la ricchezza di opere che trattano di corsa, esiste un vuoto da colmare sull’argomento, vuoto che vuole essere riempito da Correre per vivere meglio, un testo che unisce semplicità e fruibilità, ma che vuole caratterizzarsi anche per il suo rigore scientifico: il libro del wellrunning, il correre per la salute. Questo libro vuole essere la guida, l’allenatore, l’amico che accompagna il percorso di tutti coloro che avvertono l’esigenza di iniziare a praticare la corsa, una disciplina antica, ma dal fascino sempre vivo.

Il manuale completo della maratona – E-BOOK e CARTACEO (anche in libreria)

Questo testo è un’opera di riferimento insostituibile e preziosissima. Oltre 200 pagine concrete, chiare, tecnicamente ineccepibili. Sei programmi di allenamento, da quello per l’aspirante campione a quello per chi vuole semplicemente arrivare. Si rivolge a coloro che sognano di correre la loro prima maratona, ai maratoneti che vogliono migliorare le proprie prestazioni, agli atleti evoluti che non hanno ancora avuto il coraggio di interpretarla in modo moderno e agli allenatori che vogliono avere una solida base teorica.

Donne di corsa – E-BOOK e CARTACEO (anche in libreria)

Questo testo si rivolge a tutte le donne che praticano la corsa o che vorrebbero iniziare a farlo.

In esso troverete tutto ciò che non è presente nei testi per soli uomini, con concetti e informazioni descritti in modo semplice e pratico. Infatti l’autrice descrive la sua esperienza di oltre vent’anni di corsa, avendo vissuto (e risolto!) in prima persona molti dei problemi citati nel libro.

L’allenamento mentale negli sport di resistenza – E-BOOK

Finalmente un testo pratico di allenamento mentale per tutti coloro che praticano sport di resistenza. Adatto sia a professionisti sia ad amatori, insegna in modo semplice a gestire al meglio l’interazione corpo-mente.

Negli sport di resistenza una mente forte e in sintonia con il proprio corpo può consentire di migliorare nettamente la prestazione e di praticare la propria attività sportiva con il massimo della gratificazione. Il testo vi insegna a scoprire i limiti attuali della vostra mente e a eliminarli con tecniche semplici e moderne.

L’infortunio nella corsa – E-BOOK

Seconda edizione de L’infortunio nella corsa – Come affrontarlo e risolverlo. Ancora più pratico ed efficiente, il testo è fondamentale non solo per chi è infortunato, ma per tutti coloro che vogliono fare della corsa e dello sport un punto fermo della propria vita. È quindi un testo da leggere prima di avere problemi per prevenire gli infortuni, pianificare correttamente il proprio allenamento (e quindi migliorare la prestazione), coinvolgere nella propria vita sportiva le corrette figure professionali.

365 test di tattica – E-BOOK

Avere un vero e-book per esercitarsi a risolvere posizioni tattiche è un’arma molto importante per chi vuole migliorare negli scacchi. anche chi non possiede un lettore Kindle potrà facilmente utilizzare l’e-book su tablet (per esempio un iPad), pc o smartphone. Basta scaricare, sui dispositivi posseduti, una delle applicazioni di lettura fornite gratuitamente da Amazon. L’opera è suddivisa in tre capitoli a seconda della difficoltà degli esercizi e può essere consigliata per tutti gli scacchisti con una forza di gioco compresa fra 1400 e 2400 punti Elo.

Capire gli scacchi – E-BOOK E CARTACEO (anche in libreria)

La seconda edizione di Capire gli scacchi è il sunto della profonda rivoluzione nella didattica scacchistica dell’ultimo quinquennio. In particolare appare ormai chiaro che i metodi di studio per un giocatore che aspiri a diventare Grande Maestro sono diversi da quelli per l’amatore di buon livello che ha evidenti limiti di tempo e a cui questo volume è destinato. Devono essere quindi implementati metodi di allenamento e di gioco (il METODO SCAS) che dirigano il giocatore verso ciò che offre il massimo risultato con il minimo sforzo. Capire gli Scacchi non porta al titolo di Grande Maestro, ma è una delle vie più efficienti per ottimizzare il tempo dedicato agli scacchi.

Qualità della vita

La felicità è possibile – E-BOOK e CARTACEO (anche in libreria)

La terza edizione di un nostro best seller: ampliato per coprire tutti gli aspetti dell’esistenza, riorganizzato per essere ancora più semplice da capire e poi utilizzare per migliorare la qualità della propria vita. La felicità è possibile è il libro di riferimento del Well-being, una moderna strategia esistenziale che consentirà al lettore di arrivare alla felicità. Non è certo l’unica strada per essere felici, ma è sicuramente una delle più valide e concrete: non limitatiamoci a sopravvivere, cerchiamo di vivere al meglio. Fondamentale per migliorare la qualità della propria vita, è anche uno straordinario mezzo per conoscere facilmente gli altri e per interpretare il mondo correttamente in ogni situazione: affetti, lavoro, salute. Un nuovo modo di concepire l’uomo, realizzandolo pienamente. La soluzione intelligente per colmare il vuoto esistenziale attualmente preda di discipline improvvisate e irrazionali, di utopistiche filosofie o impraticabili ideologie.

Cambia la tua vita! – E-BOOK

Questo testo è il più chiaro ed efficiente libretto di istruzioni per far funzionare al meglio la macchina più importante che abbiamo, la nostra vita. Cambia la tua vita! è un titolo che potrebbe sembrare troppo ambizioso, soprattutto se si pensa che un testo come questo può essere letto (ma dovrebbe essere anche meditato e messo in pratica!) in poche ore; in realtà il suo enorme potenziale deriva da anni di esperienza con chi scrive al sito dell’autore per risolvere questo o quel problema. La tesi centrale su cui si fonda è che gran parte dei problemi quotidiani nascono da scelte errate compiute sotto la mannaia di pesanti condizionamenti mentali, molti dei quali non ci accorgiamo nemmeno di avere.

Migliora la tua intelligenza – – E-BOOK E CARTACEO (anche in libreria)

Questo testo vuole essere il primo vero manuale di razionalità; razionalità applicata alla vita di tutti i giorni (con un neologismo, raziologia), quindi concreta. Grazie a una moderna razionalità, imparerete ad accrescere la vostra intelligenza esistenziale, necessaria per la massima qualità di vita possibile; i numerosi test potranno sembrare semplici e banali, ma la scarsa percentuale di risoluzione probabilmente vi convincerà che intelligenti non si nasce, si diventa. Importante per ciò che la scuola non vi ha dato, fondamentale per riuscire a ottenere il meglio dalle vostre capacità nel lavoro e nella vita privata.

La democrazia del benessere – E-BOOK E CARTACEO

La crisi economica iniziata nel 2008 ha portato allo scoperto tutti gli errori commessi nel dopoguerra, fra i quali il miraggio della ricchezza per tutti. Oggi il vento sta cambiando e si incomincia a parlare di benessere anziché di ricchezza. La democrazia del benessere vuole descrivere gli scenari di una futura migliore democrazia con una migliore qualità della vita per tutti. Un testo fondamentale per chi vuole fare politica, parlare di politica e avere una visione moderna della società.

Come leggere le etichette – CARTACEO (anche in libreria)

L’etichetta è un prezioso strumento a disposizione del consumatore, su di essa vengono riportate tutte quelle informazioni che sono indispensabili per saper scegliere consapevolmente un prodotto, sia esso un alimento, un capo di abbigliamento o un prodotto di cura o bellezza. È indispensabile che sia chiara, corretta e che non riporti informazioni ingannevoli. Alcune indicazioni sono obbligatorie, altre facoltative e qui si fermano, per così dire, gli obblighi del produttore. Sta però poi al consumatore avere in mano gli strumenti per saperla leggere, riconoscere e interpretare. In questo volume vengono riportate per tutte le categorie di etichette (alimentari, cura e bellezza, fai da te, abbigliamento ecc.), informazioni su come riconoscere gli ingredienti, le percentuali dei singoli componenti, le regole per le buone prassi d’uso ecc. Il tutto per una scelta CONSAPEVOLE.

Guida al lavoro migliore – E-BOOK

Acquisire una coscienza professionale è parte fondamentale del processo con cui si arriva a ottenere il massimo possibile dalla propria vita, a partire dalle condizioni iniziali individuali. Questo libro è quindi fondamentale per chi deve entrare nel mondo del lavoro, per chi è insoddisfatto del proprio lavoro e vorrebbe cambiarlo, per chi è invece soddisfatto ma vuole verificare che sia proprio il “massimo”, per chi ha perso il lavoro, per chi deve selezionare il personale, per chi deve educare e istruire al lavoro o semplicemente per chiunque voglia avere una visione moderna e innovativa delle attività lavorative che sarebbe in grado di svolgere.

Il mistero di Dio – E-BOOK E CARTACEO

Il testo muove dal problema dell’esistenza di Dio, al problema della fede, ai limiti delle religioni classiche, compresa quella cattolica che è analizzata in dettaglio in tutte le sue contraddizioni. Fino ad arrivare alla formulazione di nuove regoli morali che, se non escludono l’esistenza di Dio, sicuramente non rendono necessaria l’opera delle Chiese. Un’utile lettura per il credente per mettere alla prova la sua fede, al di là di ogni condizionamento legato alla sua educazione, per l’ateo per non cadere nella stessa irrazionale sicurezza dei credenti dei quali condanna la posizione e per l’agnostico per verificare il valore morale della sua scelta.

Salute

Esami clinici – Sangue, urine e altri metodi di indagine diagnostica – E-BOOK E CARTACEO

Gli esami clinici sono un insostituibile mezzo diagnostico. Il testo è stato perciò concepito con il preciso obiettivo di essere completo, esaustivo, semplice, utile, scientificamente rigoroso. Il miglior modo per iniziare a farsi una coscienza medica. Oltre 250 esami del sangue, oltre 40 esami delle urine e altri 70 esami (dall’amniocentesi alla mammografia, dalla risonanza alla spirometria, dall’Holter all’elettroencefalogramma e così via fino ai meno comuni).