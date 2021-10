Giornate mondiali (giornate internazionali)

Le giornate mondiali (note anche come giornate internazionali) sono giorni dell’anno che sono dedicati a particolari tematiche, argomenti o eventi che hanno rilevanza internazionale.

A istituire le giornate mondiali possono essere organizzazioni come l’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), l’UNESCO, un’ONG (associazioni non governative) ecc.

Ormai le giornate mondiali sono numerosissime; nella gran parte dei casi la data è fissa (per esempio, la giornata mondiale della libertà di stampa viene celebrata sempre il 3 maggio) mentre in altri casi la data è variabile (per esempi, mentre la giornata mondiale del cane da soccorso viene celebrata l’ultima domenica del mese di aprile).

Alcune giornate mondiali sono ormai famosissime, basti pensare all’8 marzo, giornata internazionale della donna, altre meno note; alcune affrontano temi particolarmente seri (si pensi alla giornata internazionale contro le mine), altre appaiono piuttosto… curiose, per non dire bizzarre (per esempio, la giornata mondiale della Nutella o quella del sonno).

Particolarmente nutrito il 21 marzo con ben 5 ricorrenze.

Di seguito, un elenco delle varie giornate mondiali, o giornate internazionali, suddivise per mese.

Giornate mondiali – Gennaio

1° gennaio – Giornata mondiale della pace

4 gennaio – Giornata internazionale dell’alfabeto Braille

13 gennaio – Giornata mondiale del dialogo fra religioni e omosessualità

Terza domenica di gennaio – Giornata mondiale della neve

17 gennaio – Giornata internazionale della pizza italiana

26 gennaio – Giornata mondiale per i malati di lebbra

27 gennaio – Giorno della Memoria

Giornate mondiali – Febbraio

1° febbraio – Giornata mondiale del velo islamico

2 febbraio – Giornata mondiale della vita; Giornata mondiale delle zone umide

4 febbraio – Giornata mondiale per la lotta contro il cancro

5 febbraio – Giornata mondiale della Nutella

Primo martedì di febbraio – Safer Internet Day

6 febbraio – Giornata mondiale contro l’infibulazione e le mutilazioni genitali femminili

11 febbraio – Giornata mondiale del malato

12 febbraio – Darwin Day

13 febbraio – Giornata mondiale della radio

14 febbraio – Giornata mondiale contro le cardiopatie congenite; San Valentino (festa degli innamorati)

15 febbraio – Giornata mondiale contro il cancro infantile

17 febbraio – Giornata internazionale del gatto

18 febbraio – Giornata mondiale della Sindrome di Asperger

20 febbraio – Giornata mondiale della giustizia sociale

21 febbraio – Giornata internazionale della guida turistica; Giornata internazionale della lingua madre

27 febbraio – Giornata mondiale dell’orso polare

28 febbraio – Giornata mondiale delle malattie rare

Giornate mondiali – Marzo

3 marzo – Giornata internazionale dell’orecchio e dell’udito; Giornata mondiale della fauna selvatica

4 marzo – Giornata mondiale del tennis

8 marzo – Giornata internazionale della donna

Venerdì della seconda settimana di marzo – Giornata mondiale del sonno

13 marzo – Giornata mondiale del rene

14 marzo – Giornata mondiale del Pi greco

17 marzo – Giornata mondiale delle torte

Terzo martedì di marzo – Giornata mondiale del Servizio sociale

20 marzo – Giornata internazionale della felicità; Giornata internazionale della francofonia;

21 marzo – Giornata internazionale delle foreste; Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale; Giornata mondiale della pace interiore; Giornata mondiale della poesia; Giornata mondiale della Sindrome di Down.

22 marzo – Giornata mondiale dell’acqua

23 marzo – Giornata mondiale della meteorologia; Giornata mondiale delle tartarughe

24 marzo – Giornata mondiale della tubercolosi

25 marzo – Giornata internazionale in ricordo delle vittime della schiavitù

27 marzo – Giornata mondiale del teatro

31 marzo – Giornata mondiale del backup

Giornate mondiali – Aprile

2 aprile – Giornata mondiale dell’autismo

4 aprile – Giornata internazionale contro le mine

6 aprile – Carbonara Day; Giornata mondiale dello sport

7 aprile – Giornata internazionale della salute

8 aprile – Giornata internazionale del popolo Rom

10 aprile – Giornata mondiale dell’omeopatia

11 aprile – Giornata mondiale del morbo di Parkinson

12 aprile – Giornata internazionale dei viaggi dell’uomo nello Spazio

13 aprile – Giornata internazionale del bacio

16 aprile – Giornata mondiale della voce

17 aprile – Giornata mondiale della lotta contadina

21 aprile – Giornata mondiale della migrazione dei pesci

22 aprile – Giornata della Terra

23 aprile – Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore

Quarto giovedì di aprile – Giornata internazionale delle Ragazze in ICT (Information and Communication

25 aprile – Giornata mondiale contro la malaria; Giornata mondiale dei pinguini

26 aprile – Giornata mondiale della proprietà intellettuale

Ultima domenica del mese di aprile – Giornata mondiale del cane da soccorso

27 aprile – Giornata mondiale del disegno; Giornata mondiale del tapiro

28 aprile – Giornata internazionale per la salvaguardia delle rane; Giornata internazionale per la sicurezza sul lavoro; Giornata mondiale delle vittime dell’amianto

29 aprile – Giornata internazionale della danza

30 aprile – Giornata mondiale del jazz

Giornate mondiali – Maggio

1° maggio – Festa del lavoro

2 maggio – Giornata mondiale dei blogger

3 maggio – Giornata mondiale della libertà di stampa

Prima domenica di maggio – Giornata mondiale della risata

5 maggio – Giornata internazionale delle ostetriche; Giornata mondiale dell’igiene delle mani

6 maggio – Giornata mondiale del colore

Primo lunedì di maggio – Giornata internazionale della lentezza

Primo martedì di maggio – Giornata mondiale dell’asma

8 maggio – Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa; Giornata mondiale della talassemia

8 maggio-9 maggio – Ricordo e riconciliazione per coloro che hanno perso la vita durante la Seconda Guerra mondiale

Secondo sabato di maggio – Giornata mondiale degli uccelli migratori

10 maggio – Giornata mondiale contro il lupus

11 maggio – Giornata mondiale del commercio equo; Giornata mondiale dell’orienteering

12 maggio – Giornata mondiale dell’infermiere; Giornata mondiale della fibromialgia

15 maggio – Giornata internazionale delle famiglie

17 maggio – Giornata internazionale contro l’omofobia; Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia; Giornata mondiale per le telecomunicazioni e della società dell’informazione

18 maggio – Giornata internazionale dei musei

Terzo sabato di maggio – Giornata mondiale del whisky

20 maggio – Giornata mondiale delle api

21 maggio – Giornata internazionale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo

22 maggio – Giornata internazionale della diversità biologica

25 maggio – Giornata internazionale dei bambini scomparsi

28 maggio – Giornata mondiale contro la sclerosi multipla; Giornata mondiale dell’hamburger

29 maggio – Giornata internazionale dei peacekeeper

31 maggio – Giornata mondiale per la lotta al fumo (giornata mondiale senza tabacco)

Giornate mondiali – Giugno

1° giugno – Giornata mondiale dei genitori; Giornata mondiale delle comunicazioni sociali

3 giugno – Giornata mondiale della bicicletta

4 giugno – Giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni

5 giugno – Giornata mondiale dell’ambiente

Prima domenica di giugno – Giornata mondiale del naturismo

8 giugno – Giornata mondiale degli oceani

12 giugno – Giornata mondiale contro il lavoro minorile

14 giugno – Giornata mondiale del donatore di sangue

15 giugno – Giornata mondiale del vento

Terzo sabato di giugno – Giornata mondiale della giocoleria

17 giugno – Giornata mondiale per combattere la desertificazione e la siccità

20 giugno – Giornata mondiale dei profughi

21 giugno – Giornata internazionale dello yoga; Giornata mondiale delle giraffe

23 giugno – Giornata del servizio pubblico delle Nazioni Unite

25 giugno – Giornata mondiale del marittimo; Giornata mondiale della vitiligine

26 giugno – Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di stupefacenti; Giornata internazionale per le vittime di tortura

Ultimo venerdì di giugno – Giornata mondiale del cane in ufficio

29 giugno – Giornata mondiale del disegno industriale; Giornata mondiale della sclerodermia

30 giugno – Asteroid Day

Giornate mondiali – Luglio

2 luglio – Giornata mondiale degli UFO

Primo sabato di luglio – Giornata internazionale delle cooperative

6 luglio – Giornata mondiale del bacio

8 luglio – Giornata internazionale del Mar Mediterraneo

11 luglio – Giornata mondiale della popolazione

17 luglio – Giornata mondiale delle emoji

18 luglio – Nelson Mandela International Day

29 luglio – Giornata mondiale della tigre

30 luglio – Giornata mondiale dell’amicizia

31 luglio – Giornata dell’amministratore di sistema; Giornata mondiale dei ranger

Giornate mondiali – Agosto

9 agosto – Giornata internazionale dei popoli indigeni

12 agosto – Giornata internazionale della gioventù; Giornata mondiale dell’elefante

13 agosto – Giornata internazionale dei mancini

19 agosto – Giornata mondiale della fotografia

21 agosto – Giornata mondiale dell’imprenditore

23 agosto – Giornata internazionale della commemorazione del commercio degli schiavi e della sua abolizione

26 agosto – Giornata mondiale del cane

29 agosto – Giornata mondiale contro i test nucleari

30 agosto – Giornata internazionale dei desaparecidos

31 agosto – Giornata internazionale della solidarietà

Giornate mondiali – Settembre

1° settembre – Giornata mondiale per la custodia del creato

4 settembre – Giornata internazionale del benessere sessuale

8 settembre – Giornata internazionale dell’alfabetizzazione; Giornata mondiale della fisioterapia

10 settembre – Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio

12 settembre – Giornata internazionale senza sacchetti di plastica

15 settembre – Giornata mondiale della consapevolezza sul linfoma; Giornata mondiale della democrazia

16 settembre – Giornata mondiale per la protezione della fascia di ozono

20 settembre – Giornata internazionale dello sport universitario

21 settembre – Giornata internazionale della pace; Giornata mondiale dell’Alzheimer; Giornata mondiale della gratitudine

22 settembre – Giornata mondiale del rinoceronte; Giornata mondiale senza auto

23 settembre – Giornata mondiale della visibilità e dell’orgoglio bisessuale

25 settembre – Giornata mondiale dei sogni

26 settembre – Giornata europea delle lingue; Giornata mondiale degli amanti dei cani; Giornata mondiale per l’eliminazione delle armi nucleari

27 settembre – Giornata mondiale del turismo

28 settembre – Giornata mondiale contro la rabbia

Ultima domenica di settembre – Giornata mondiale del sordo

29 settembre – Giornata mondiale del cuore

Ultima settimana di settembre – Giornata marittima mondiale

Giornate mondiali – Ottobre

1° ottobre – Giornata internazionale delle persone anziane

2 ottobre – Giornata internazionale della non violenza

Primo lunedì di ottobre – Giornata mondiale dell’habitat

4 ottobre – Giornata mondiale degli animali

5 ottobre – Giornata mondiale degli insegnanti

Primo venerdì di ottobre – Giornata mondiale del sorriso

9 ottobre – Giornata mondiale della posta

10 ottobre – Giornata mondiale contro la pena di morte; Giornata mondiale della salute mentale

11 ottobre – Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze; Giornata mondiale delle case di cura e delle cure palliative

13 ottobre – Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali

14 ottobre – Giornata mondiale contro l’incenerimento dei rifiuti

Secondo giovedì del mese di ottobre – Giornata mondiale della vista

15 ottobre – Giornata mondiale delle donne rurali

16 ottobre – Giornata mondiale dell’alimentazione

17 ottobre – Giornata mondiale della eradicazione della povertà

18 ottobre – Giornata mondiale dello squash

20 ottobre – Giornata internazionale del controllore del traffico aereo

24 ottobre – Giornata delle Nazioni Unite; Giornata mondiale dell’informazione sullo sviluppo; Giornata mondiale per la polio

25 ottobre – Giornata mondiale della pasta

27 ottobre – Giornata mondiale per il patrimonio audiovisivo

29 ottobre – Giornata mondiale dell’Ictus cerebrale; Giornata mondiale della psoriasi; Internet Day

31 ottobre – Giornata mondiale del risparmio

Giornate mondiali – Novembre

1° novembre – Giornata mondiale vegan

5 novembre – Giornata mondiale della consapevolezza sugli tsunami

6 novembre – Giornata internazionale per la prevenzione dello sfruttamento dell’ambiente nella guerra e nei conflitti armati

8 novembre – Giornata Mondiale del Guinness World Record

10 novembre – Giornata mondiale degli stagisti; Giornata mondiale per la scienza, per la pace e lo sviluppo

12 novembre – Giornata mondiale contro la polmonite

13 novembre – Giornata mondiale della gentilezza

14 novembre – Giornata mondiale del diabete

16 novembre – Giornata internazionale della tolleranza; Giornata mondiale del motorismo storico

17 novembre – Giornata internazionale degli studenti; Giornata internazionale del gatto nero; Giornata mondiale dei nati prematuri

Terza domenica di novembre – Giornata mondiale delle vittime della strada

19 novembre – Giornata internazionale dell’uomo; Giornata mondiale del gabinetto

20 novembre – Giornata internazionale dell’industrializzazione dell’Africa; Giornata internazionale della Memoria transgender; Giornata universale del bambino

21 novembre – Giornata mondiale della televisione

22 novembre – Giornata mondiale della filosofia

25 novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

29 novembre – Giornata internazionale di solidarietà per il popolo palestinese

Giornate mondiali – Dicembre

1° dicembre – Giornata mondiale contro l’AIDS

2 dicembre – Giornata internazionale per l’abolizione della schiavitù

3 dicembre – Giornata internazionale delle persone con disabilità

5 dicembre – Giornata internazionale del volontariato per lo sviluppo economico e sociale; Giornata mondiale del suolo

7 dicembre – Giornata internazionale dell’aviazione civile

9 dicembre – Giornata internazionale contro la corruzione

10 dicembre – Giornata internazionale dei diritti degli animali; Giornata mondiale dei diritti dell’uomo

11 dicembre – Giornata internazionale della montagna; Giornata mondiale del tango

18 dicembre – Giornata internazionale dei migranti

19 dicembre – Giornata delle Nazioni Unite per la cooperazione Sud-Sud

20 dicembre – Giornata internazionale della solidarietà umana

21 dicembre – Giornata mondiale dello snowboard

22 dicembre – Giornata mondiale dell’orgasmo

