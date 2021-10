Freddure divertenti - Battute spiritose

Un’esilarante raccolta di freddure divertenti e battute spiritose con le quali potrete intrattenere i vostri amici rallegrando le serate passate in compagnia. Con “battute” si indicano frasi spiritose e argute, mentre con il termine freddure si fa riferimento a una battuta che si basa per lo più su un gioco di parole (per esempio: “Fonetica: disciplina che regola il comportamento degli asciugacapelli). In grassetto le ultime freddure e battute inserite (a oggi 62).

NOTA IMPORTANTE – Ogni raccolta ha contenuti propri, non sono cioè presenti barzellette, battute o freddure contenute nelle altre.

Battute spiritose

“Ho i capelli pieni di polvere!”.

“Perche’ non li tagli a spazzola?”.

Finalmente è stata istituita la giornata mondiale dei mariti: il 30 febbraio.

Ho finito le battute che avevo in serbo; ora comincio con quelle in croato.

“Mamma, ma non aspettiamo papà per mangiare?”. “Se dovevo aspettare tuo padre, tu ancora non eri nato!”.

Cosa serve a un maiale che va all’estero?

Il passaporco!

Fra pesci: “Andiamo al cinema?”

“Ok, che film danno?”

“Lucci della ribalta”.

La lana di vetro si fa con le pecore di Murano?

Ho dovuto lavare il caffè.

Perché?

Era macchiato…

Cosa sono il cubo e il cilindro per uno studente ignorante?

I solidi ignoti.

Tra amici. “Allora Carlo, hai deciso la data del matrimonio?”

“Lotto”.

“L’otto di che mese?”.

“No, lotto per non sposarmi”.

Colloquio di lavoro.

“Dunque, partiremmo con 2.000 euro al mese e dopo 6 mesi passeremmo a 2.500 euro al mese”.

“OK, comincio fra 6 mesi”.

Fra libri. “Ho caldo” dice uno.

“Per forza! Dormi sempre con la copertina”!

Perché se Dio è immortale, ha lasciato ben due Testamenti?

Dottore, soffro di personalità multipla… vi prego, aiutateci!

I boy-scout che vanno via in motocicletta hanno un nome particolare: le giovani marmitte.

A momenti ci scappava il morto… poi l’abbiamo ripreso e il funerale è andato benissimo.

Se vi siete offesi leggendo le nostre battute vi chiediamo sinceramente scusa; non pensavamo sapeste leggere.

Qual è il colmo per una fabbrica di carta igienica?

Andare a rotoli!

Il fungo alla funga: “Ciao! Facciamo all’amore?”

La funga al fungo: «Sei un porcino!».

La banana alla papaya: “Conosci un buon avocado?”

Quali sono le bibite preferite dagli elettricisti?

Acqua corrente e birra alla spina.

Se Garibaldi è partito da Quarto, chi erano i tre partiti prima di lui?

Sono le pecore di Murano che producono la lana di vetro?

Se lavorare fa bene, perché non lo lasciamo fare agli ammalati?

I conti in Rosso sono nobili di sinistra?

Un tizio chiama il Pronto Soccorso: “Venite subito, il mio bambino ha ingoiato un preservativo”.

Dopo due minuti, lo stesso tizio richiama il Pronto Soccorso: “Lasciate perdere, ne ho trovato un altro”.

Maestra: “Pierino, dimmi, cosa significa equidistante”?

Pierino: “Cavallo in lontananza?”

Battute spiritose (uomini vs donne)

Lei a lui: “Amore, secondo te sono grassa?”

Lui a lei: “Beh, non sei mai stata magra!”

Ora del decesso: 21.10.

Lei: “Caro, ma se un giorno me ne dovessi andare, qual è la prima cosa che faresti?”.

Lui: “Cambio la serratura!”.

Lei: “Caro, dimmi la verità, cosa faresti se io andassi con il primo che incontro per strada?”

Lui: “Avviserei il secondo che può tirare un sospiro di sollievo!”.

Il marito: “Perché non mi dici mai quando raggiungi l’orgasmo?”.

La moglie: “Perché quando succede non sei mai in casa”.

Lei: “Ma tu sei uno di quei cafoni che se vede una donna brutta glielo dice?”

Lui: “E chi ti ha mai detto niente?!”.

Lei: “Ma tu, prima di conoscermi, hai mai sentito il bisogno di pagare una donna per fare del sesso?”.

Lui: “No, prima no”.

“Caro, l’auto non parte”.

“Hai controllato le spie?”

“Perché, dici che mi stanno seguendo?”

Lei: “Ma tu, se dei banditi rapiscono me e la tua mamma, per chi stai in pena?”.

Lui: “Che domande! Per i banditi!”.

“Armando, ma tu, quando l’altra sera al pub quel tizio con la birra mi ha attaccato bottone, eri geloso?”

“Assolutamente no cara! Avevo la birra anch’io”.

“Giorgio, ma lo sai che Armando ha regalato un diamante a sua moglie? Perché tu mai niente?”

“Ma se non la conosco nemmeno!”.

“Caro, ma tu se prendi un appuntamento con un’altra donna, poi me lo dici?”.

“No, me lo ricordo da solo”.

“Attilio! Ma non hai nessuna vergogna a fare il cascamorto in spiaggia con le altre?? E se adesso io mi chiudo in cabina con il bagnino cosa fai?”

“Lo libero subito poveretto!”.

“Caro, ma lo sai che ci sono donne che arrivano a chiedere 2.500 euro per una notte? Dimmi la verità; secondo te, quanto potrei arrivare a chiedere io?”.

“Mah, io proverei prima a proporre un rimborso spese…”

Le 10 migliori freddure divertenti brevi

Una serie di freddure divertenti molto brevi:

Focaccia: foca dal bruttissimo carattere.

Lux: primo modello in assoluto della Fiat.

Doping: pratica inglese del rimandare a più tardi.

Dissenteria: l’attitudine a dire sempre di no.

Cerbottana: cervo femmina di facili costumi.

Elicottero: elicrudero bollito.

Conclave: riunione di cardinali trogloditi.

Gestante è participio presente o preservativo imperfetto?

Ma la basilica è una chiesa aromatica?

Vecchioni da ragazzo si chiamava Jovanotti?

Altre freddure divertenti scelte per voi

Un’altra serie di freddure divertenti: