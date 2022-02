manuale delle scienze biologiche e della terra

R. Albanesi

Ed. Tecniche Nuove – pagg. 174 – 17×24 cm

€ 17.90 17,01 – (13,99 in formato EPUB e PDF)

Il mezzo più efficiente per conoscere le informazioni più importanti sulle Scienze biologiche e della Terra.

A chi si rivolge: A tutti gli amanti della delle materie biologiche e della Terra e a quanti vogliono avere un quadro generale della materia. Ideale per la preparazione di esami di ammissione e concorsi. È difficile riuscire ad avere una buona cultura generale, a causa della vastità di informazioni con cui entriamo in contatto ogni giorno, spesso esposte in maniera nozionistica e settoriale. Nasce così nel 2019 il MANUALE DI CULTURA GENERALE, una raccolta di nozioni di base di 28 materie che spaziano dalla matematica, alla storia, all’economia. Su richiesta di molti lettori, interessati solo ad alcuni argomenti sono state estrapolate e riunite alcune materie vicine per interesse e tipologia. Il presente volume riporta in una versione realizzata ad hoc le sezioni relative alle pagine delle Scienze biologiche e della Terra. Vengono così riprese e raccolte per gli interessati a queste materie le pagine relative a: Biologia, Botanica, Geologia, Meteorologia e climatologia, Zoologia. Non si tratta di una enciclopedia ma di un’opera da studiare per costruirsi in pochissimo tempo un’eccellente cultura generale sull’argomento.

