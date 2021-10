come leggere le etichette

R. Albanesi

L’etichetta è un prezioso strumento a disposizione del consumatore, su di essa vengono riportate tutte quelle informazioni che sono indispensabili per saper scegliere consapevolmente un prodotto, sia esso un alimento, un capo di abbigliamento o un prodotto di cura o bellezza. È indispensabile che sia chiara, corretta e che non riporti informazioni ingannevoli.

Alcune indicazioni sono obbligatorie, altre facoltative e qui si fermano, per così dire, gli obblighi del produttore. Sta però poi al consumatore avere in mano gli strumenti per saperla leggere, riconoscere e interpretare.

In questo volume vengono riportate per tutte le categorie di etichette (alimentari, cura e bellezza, fai da te, abbigliamento ecc.), informazioni su come riconoscere gli ingredienti, le percentuali dei singoli componenti, le regole per le buone prassi d’uso ecc. Il tutto per una scelta CONSAPEVOLE.

