Cookie Policy di albanesi.it

I Cookie sono informazioni che sono trasferite da un Sito Web sull’hard disk del computer dell’Utente. Sono piccoli file di testo che consentono ai siti web di memorizzare alcune informazioni sulla navigazione effettuata dall’Utente, rendendo tali informazioni accessibili ad altri siti che utilizzano questi strumenti, durante la navigazione sul Web.

La maggior parte dei browser accetta i Cookie in modo automatico. L’Utente può disattivare i Cookie dal proprio browser, ma così facendo si potrebbero perdere molte funzioni necessarie per un corretto funzionamento del Sito Web.

Alcune delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell’Utente. Quando l’installazione di Cookie avviene sulla base del consenso, tale consenso può essere revocato liberamente in ogni momento seguendo le istruzioni sottoriportate.

Cookie tecnici e di statistica aggregata

Attività strettamente necessarie al funzionamento

Questo Sito Web utilizza Cookie per salvare la sessione dell’Utente e per svolgere altre attività strettamente necessarie al funzionamento di questo Sito Web, per esempio lo studio della distribuzione del traffico.

Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica

Questo Sito Web utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione e ottimizzare la navigazione dell’Utente. Esempi di questi Cookie sono quelli per impostare la lingua o per la gestione di statistiche da parte del Titolare del sito.

Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero installarne

Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e anonima e potrebbero non richiedere il consenso dell’Utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal Titolare senza l’ausilio di terzi. Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero compiere attività di tracciamento dell’Utente. Per informazioni più dettagliate si può consultare le privacy policy dei servizi elencati.

Interazione con social network e piattaforme esterne

Facebook Inc. è una rete sociale posseduta e gestita dalla società Facebook Inc. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. . Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.

Twitter Inc. è una rete social che fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile tramite messaggi di testo. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.

YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che consente a questo Sito Web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. Dati Personali raccolti: Cookie; Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Pubblicità

Questi servizi consentono di utilizzare i Dati dell’Utente per finalità di comunicazione commerciale anche relativamente agli interessi dell’Utente.

Alcuni di questi servizi potrebbero utilizzare Cookie per identificare l’Utente o visualizzare annunci pubblicitari personalizzati in base agli interessi e al comportamento dell’Utente, rilevati anche al di fuori di questo Sito Web. Consigliamo di verificare le informative privacy dei rispettivi servizi per ottenere ulteriori informazioni in merito.

L’Utente può decidere di effettuare l’opt-out come indicato dai servizi di seguito riportati e/o decidere di escludere la ricezione dei cookie relativi a un servizio terzo. Per ulteriori informazioni si visiti la pagina di opt-out del Network Advertising Initiative.

EvolutionADV (Evolution adv s.r.l.)

Offre un servizio di advertising.

Dati Personali raccolti: Cookie; Dati di Utilizzo.

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy

AppNexus (AppNexus Inc.)

AppNexus è un servizio di advertising fornito da AppNexus Inc.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt out.

Criteo (Criteo SA)

Criteo è un servizio di advertising fornito da Criteo SA.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy – Opt Out.

Google Ad Manager (Google LLC)

Google Ad Manager è un servizio di advertising fornito da Google LLC con il quale il Titolare può condurre campagne pubblicitarie congiuntamente a reti pubblicitarie esterne con cui il Titolare, se non in altro modo specificato nel presente documento, non ha alcuna relazione diretta. Gli Utenti che non desiderano essere tracciati dalle differenti reti pubblicitarie, possono utilizzare Youronlinechoices. Per una comprensione dell’utilizzo dei dati da parte di Google, si prega di consultare le norme per i partner di Google. Questo servizio usa il Cookie“DoubleClick”, che traccia l’utilizzo di questa Applicazione ed il comportamento dell’Utente in relazione agli annunci pubblicitari, ai prodotti e ai servizi offerti. L’Utente può decidere in qualsiasi momento di disabilitare tutti i cookie DoubleClick andando su: Impostazioni Annunci.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Google AdSense (Google LLC)

Google AdSense è un servizio di advertising fornito da Google LLC. Questo servizio usa il Cookie “DoubleClick”, che traccia l’utilizzo di questa Applicazione ed il comportamento dell’Utente in relazione agli annunci pubblicitari, ai prodotti e ai servizi offerti. L’Utente può decidere in qualsiasi momento di disabilitare tutti i cookie DoubleClick andando su: Impostazioni Annunci.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out.

OpenX Ad Exchange (OpenX Technologies, Inc.)

OpenX Ad Exchange è un servizio di advertising fornito da OpenX Technologies, Inc. Il servizio fornisce una piattaforma di gestione delle inserzioni pubblicitarie che facilita l’ottimizzazione degli annunci pubblicitari tra molteplici ad network, costituiti potenzialmente da soggetti terzi sia ad OpenX che al Titolare.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out.

PubMatic (PubMatic, Inc.)

PubMatic è un servizio di advertising fornito da PubMatic, Inc.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out.

Rubicon Project (The Rubicon Project, Inc.)

Rubicon Project è un servizio di advertising fornito da The Rubicon Project, Inc.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out.

Smart AdServer (Smart AdServer SA)

Smart AdServer è un servizio di advertising fornito da Smart AdServer SA.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy – Opt Out.

Comscore (comScore, Inc.)

Comscore è un servizio di advertising fornito da comScore, Inc.

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumento di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt out.

Informazioni statistiche

Questi servizi permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e di tener traccia del comportamento dell’Utente.

Google Analytics (Google Inc.) – Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. Dati Personali raccolti: Cookie; Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.) – Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L’anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli stati membri dell’Unione Europea o in altri Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo l’indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l’indirizzo IP sarà inviato ai server di Google e abbreviato all’interno degli Stati Uniti. Dati Personali raccolti: Cookie; Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Google Tag Manager – Per monitorare la stabilità e le prestazioni del sistema, Google Tag Manager può raccogliere alcuni dati aggregati sull’attivazione dei tag. Questi dati non includono gli indirizzi IP degli utenti o identificatori specifici degli utenti che potrebbero essere associati a una determinata persona. Privacy Policy.

Adobe Audience Manager – La documentazione sulla Privacy dei dati descrive l’ Audience Manager integrazione e conformità alle best practice generalmente accettate relative alla privacy dei consumatori e alle procedure di rinuncia. Privacy Policy – Opt out.

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne

Questi servizi permettono di visualizzare e interagire con contenuti di piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Sito Web. Nelle pagine in cui è attivo uno di questi servizi è possibile che questo raccolga dati di traffico anche se l’Utente non lo utilizza in modo specifico.

Widget Video YouTube (Google Inc.) – YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che consente a questo Sito Web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. Dati Personali raccolti: Cookie; Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Google Site Search (Google Inc.) – Google Site Search è un servizio di incorporamento di motori di ricerca gestito da Google Inc. che permette a questo Sito Web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. Dati Personali raccolti: Cookie; Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Esprimere il consenso all’installazione di Cookie

L’Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all’interno del proprio browser impedendo che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è possibile anche eliminare i Cookie installati in passato. L’Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie con alcuni dei browser più diffusi ai seguenti indirizzi:

Riferendosi a Cookie installati da terze parti, l’Utente può gestire le proprie impostazioni e revocare il consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti descritti nella Privacy Policy della terza parte o contattando direttamente la stessa.

Dal momento che l’attività di Cookie e di altri sistemi di tracciamento di terze parti presenti in questo Sito Web non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo: l’Utente è invitato a consultare la Privacy Policy delle terze parti elencate in questo documento.

Titolare del Trattamento dei Dati

Thea sas – Via Madonna 53 -27028 San Martino Siccomario (PV)

Indirizzo email del Titolare: wbdirez@albanesi.it

Definizioni e riferimenti legali

Dati Personali (o Dati)

Si definisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Dati di Utilizzo

Si definiscono come tali le informazioni raccolte automaticamente tramite questa Sito Web, o da applicazioni di parti terze integrate in questo Sito Web (indirizzi IP, nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette al Sito Web, indirizzi in notazione URI, Uniform Resource Identifier, orario della richiesta, metodo usato per inoltrare la richiesta al server, dimensione del file ottenuto in risposta, codice numerico indicante lo stato della risposta dal server, Paese di provenienza, caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, dettagli temporali e dell’itinerario della visita.

Utente

Il soggetto che utilizza questa Sito Web. Se non è espressamente specificato, coincide con l’Interessato.

Interessato

Il soggetto cui si riferiscono i Dati Personali.

Responsabile del Trattamento (o Responsabile)

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente informativa sulla privacy.

Titolare del Trattamento (o Titolare)

La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, comprese le misure di sicurezza relative al funzionamento e all’utilizzo di questo Sito Web. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il titolare di questo Sito Web.

Sito Web

Lo strumento hardware o software tramite cui sono raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti.

Servizio

Il Servizio fornito da questo Sito Web così come definito nei relativi termini, se presenti, su questo sito Internet.

Unione Europea (UE)

Se non diversamente specificato, i riferimenti all’Unione Europea contenuti in questo documento si intendono estesi a tutti gli attuali Stati membri dell’Unione Europea.

Cookie

Porzione di dati conservata all’interno del dispositivo dell’Utente.

Riferimenti legali

La presente informativa privacy è redatta sulla base di diversi ordinamenti legislativi, inclusi il D.lgs 196/2003 e gli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda solamente questo Sito Web.

Ultima modifica: 03 giugno 2021