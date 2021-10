Una raccolta di 81 colmi divertenti per strappare un sorriso ai vostri amici durante una cena o in una qualsiasi occasione di ritrovo informale.

I colmi sono una via di mezzo tra le battute, le freddure e gli indovinelli. Il dizionario Garzanti definisce così il termine colmo: “Battuta umoristica che si basa sul doppio significato di una parola”, ma questa definizione appare eccessivamente restrittiva. Alcuni colmi, infatti, sono maggiormente articolati.

I migliori 10 colmi divertenti

Qual è il colmo per un’azienda che fabbrica carta igienica? Andare a rotoli…

Qual è il colmo per un santo? Lamentarsi di avere un cerchio alla testa!

Qual è il colmo della vecchiaia? Ricordarsi del Mar Morto quand’era ancora vivo!

Qual è il colmo per un cantante? Avere camicia e cravatta che stonano!

Qual è il colmo per una disoccupata? Chiamarsi Assunta.

Qual è il colmo per un eschimese? Prendere delle decisioni a caldo.

Qual è il colmo per un’agenzia funebre? Essere chiusa per lutto.

Qual è il colmo per un gorilla? Entrare nel Guinness dei Primati.

Qual è il colmo per un’aquila reale? Essere… finta.

Qual è il colmo per un cosmonauta? Avere gli occhi fuori dalle orbite.

Gli altri colmi divertenti scelti per voi

Qual è il colmo per un pompiere indeciso? Trovarsi tra due fuochi!

Qual è il colmo per un ciclista piromane? Bruciare le tappe!

Qual è il colmo per un fotografo? Mettere a fuoco un ghiacciaio.

Qual è il colmo per un ago? Non sentirsi in vena.

Qual è il colmo per due divorziati americani? Essere… stati uniti.

Qual è il colmo per un diavolo? Avere una vita d’inferno.

Qual è il colmo per un matematico (1)? Morire dopo un’operazione.

Qual è il colmo per un matematico (2)? Soffrire di calcoli al fegato.

Qual è il colmo per un matematico (3)? Vivere in una frazione di Potenza.

Qual è il colmo della velocità? Girarsi di scatto e mangiarsi un orecchio.

Qual è il colmo per un vigile urbano? Avere problemi di circolazione.

Qual è il colmo per un comico? Prendere troppo sul serio il proprio lavoro.

Qual è il colmo per un cane (1)? Avere una bella gatta da pelare.

Qual è il colmo per due vampiri? Sfidarsi all’ultimo sangue.

Qual è il colmo per un cane (2)? Andare al mercato delle pulci!

Qual è il colmo per una gallina (1)? Avere la pelle d’oca!

Qual è il colmo per un mago? Non voler fare la fattura.

Qual è il colmo per una gallina (2)? Essere chiamata a deporre in aula.

Qual è il colmo per un istrice? Fare battute pungenti!

Qual è il colmo per un’ape? Andare a Mosca con una Vespa.

Qual è il colmo per un ladro (1)? Farsi rubare la parola.

Qual è il colmo per un ladro (2)? Rubare del formaggio già grattato.

Qual è il colmo per un idraulico? Non capire un tubo!

Qual è il colmo per un cantante. Non avere un motivo valido.

Qual è il colmo per un’insegnante di educazione sessuale? Non capire un c….

Qual è il colmo dell’ignoranza? Boh!

Qual è il colmo per uno sciatore? Passare la settimana in bianco…

Qual è il colmo per un pizzaiolo? Avere una moglie capricciosa che si chiama Margherita.

Qual è il colmo per una sarta? Perdere il filo del discorso.

Qual è il colmo per un nuotatore subacqueo? Restare a bocca asciutta.

Qual è il colmo per un dispettoso? Non ve lo dico!!!!

Qual è il colmo per un facchino? Avere tutta la famiglia sulle spalle.

Qual è il colmo per un meccanico che compie gli anni? Non avere le candele sulla torta.

Qual è il colmo per un negoziante? Arrotondare i prezzi perché non quadrano i conti.

Qual è il colmo per una fata? Soffrire il colpo della strega.

Qual è il colmo per Babbo Natale? Andare in vacanza sull’Isola di Pasqua.

Qual è il colmo per un muratore? Restare di stucco.

Qual è il colmo per un poliziotto? Non riuscire ad arrestare la caduta dei capelli.

Qual è il colmo per una cicala? Avere tanti grilli per la testa.

Qual è il colmo per una sarta francese: allargare la Manica.

Qual è il colmo per una professoressa? Non avere classe.

Qual è il colmo per un vegetariano? Mangiarsi il fegato dalla rabbia.

Qual è il colmo per un chimico? Non avere alcuna reazione.

Qual è il colmo per un contadino? Piantare la fidanzata.

Qual è il colmo per un contadino (2)? Seminare il panico.

Qual è il colmo per un sommozzatore (1)? Immergersi nella lettura.

Qual è il colmo per un sommozzatore (2) Perdersi in un bicchier d’acqua.

Qual è il colmo per una donna anonima? Indossare un abito… firmato.

Qual è il colmo per un sacerdote? Mangiare una pizza alla diavola.

Qual è il colmo per il papa? Avere un diavolo per capello.

Qual è il colmo per un agnello? Avere una fame da lupi.

Qual è il colmo per i globuli rossi? Sparire dalla circolazione.

Qual è il colmo per un testimone di Geova? Andare in vacanza a Cattolica.

Qual è il colmo per un cuoco? Piangere perché ha finito il riso.

Qual è il colmo per un innamorato? Portare dei fiori a una ragazza e sentirsi rispondere… picche.

Qual è il colmo per una banana? Cadere e sbucciarsi.

Qual è il colmo per un pilota d’aereo? Non capire al volo.

Qual è il colmo per un topo che lavora al computer? Usare il man…

Qual è il colmo per un politico? Cercare un buon partito per la figlia.

Qual è il colmo per un orologiaio? Avere una figlia poco sveglia.

Qual è il colmo per un sarto chiacchierone? Cucirsi la bocca.

Qual è il colmo per un cuoco? Mettere la cravatta a un uovo in camicia.

Qual è il colmo della fortuna? Essere investito da un’ambulanza.

Qual è il colmo per un sindaco? Essere un tipo fuori dal… comune.

Qual è il colmo per un gatto intellettuale? Mangiare solo topi… di biblioteca.

Qual è il colmo per uno specchio? Non avere i riflessi pronti!

Qual è il colmo per un elettricista? Non sopportare le prese in giro.

Qual è il colmo per un falegname? Avere la moglie scollata.

Qual è il colmo per uno scrittore? Portare un libro all’ospedale perché gli si è rotto l’indice.