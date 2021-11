Questa è una raccolta di citazioni divertenti che sarà via via aggiornata. Come nel caso di altre nostre raccolte di battute e barzellette, lo scopo principale è quello di suscitare un sorriso se non addirittura una risata (alcune di queste citazioni sono vere e proprie battute di spirito).

Sono citazioni divertenti che talvolta mescolano ironia e saggezza; ovviamente, possono essere più o meno condivisibili, ma sono talmente numerose (più di cento) che non sarà difficile trovarne di apprezzabili.

Una nota importante: per quanto riguarda le attribuzioni delle varie frasi abbiamo usato una grande attenzione e abbiamo cercato di essere il più accurati possibile; purtroppo, quando si parla di citazioni, il rischio di commettere errori è sempre in agguato; non è in caso che su Internet, ma non solo, si possano facilmente rintracciare esempi di errate attribuzioni; sono numerosi i casi in cui un determinato aforisma vanta più di un’attribuzione e stabilirne la reale paternità è talvolta molto difficile.

Si pensi ai casi di Oscar Wilde, Benjamin Franklin e Mark Twain, ai quali sono attribuite decine e decine di frasi che non hanno mai pronunciato in vita sua; chiediamo quindi ai nostri lettori di segnalarci eventuali errori scrivendo a ufficiostampa@albanesi.it

Citazioni divertenti – Dalla A alla Z

Alle donne piacciono gli uomini silenziosi. Credono che ascoltino. (Marcel Achard)

Quando ascoltiamo ciò che dice una donna carina, non è veramente carina. (Marcel Achard)

Mio padre non ha mai alzato le mani a nessuno dei suoi figli, tranne che per legittima difesa. (Fred Allen)

La prima volta che ho cantato nel coro della chiesa, duecento persone hanno cambiato religione. (Fred Allen)

Non solo Dio non esiste, ma provate a cercare un idraulico durante i weekend. (Woody Allen)

La ricchezza è meglio della povertà, se non altro per ragioni finanziarie. (Woody Allen)

I miei mal di gola sono sempre peggiori di quelli degli altri. (Jane Austen)

La vita sembra solo una rapida successione di indaffarati nulla. (Jane Austen)

La felicità nel matrimonio è solo una questione di fortuna. (Jane Austen)

Nell’amore, c’è questo di fastidioso: che è un crimine in cui non si può fare a meno di un complice. (Charles Baudelaire)

La campagna è quello strano posto dove le galline vanno in giro crude. (Charles Baudelaire)

La politica è l’unico mestiere dove non è richiesto saper fare niente. (Roberto Benigni)

Un cadavere non vendica le offese. (William Blake)

Colui che sorride quando le cose vanno male ha pensato a qualcuno cui dare la colpa. (Arthur Bloch)

La gente è sempre disponibile per i lavori già fatti. (Arthur Bloch)

Quanto dura un minuto, dipende da quale lato della porta del bagno si è. (Arthur Bloch)

Fate quello che noi diciamo e non quello che noi facciamo. (Giovanni Boccaccio)

Io sono la pecora nera, l’unico letterato della famiglia. (Italo Calvino)

Il privilegio dei morti: non moriranno più. (Gabriele D’Annunzio)

I buoni matrimoni sono come la crema; basta un nonnulla a farli andare a male. (Honoré de Balzac)

Una notte d’amore è un libro letto in meno. (Honoré de Balzac)

Le donne, quando non amano, hanno tutto il sangue freddo di un vecchio avvocato. (Honoré de Balzac)

L’umorismo è una dote che non ha pietà per il prossimo. (Luciano De Crescenzo)

Più uno ingrassa, più diventa saggio. Pancia e saggezza crescono insieme. (Charles Dickens)

Pulire la casa mentre i figli stanno ancora crescendo è come spalare il marciapiede prima che smetta di nevicare. (Phyllis Diller)

La politica è più difficile della fisica. (Albert Einstein)

Sono un non credente profondamente religioso. (Albert Einstein)

Il matrimonio è il tentativo fallimentare di trasformare un caso in qualcosa di duraturo. (Albert Einstein)

In un minuto c’è il tempo per decisioni e scelte che il minuto successivo rovescerà. (Thomas Stearns Eliot)

In una terra di fuggitivi, colui che cammina nella direzione contraria sembra che stia fuggendo. (Thomas Stearns Eliot)

Un uomo è completo solo quando ha una famiglia; moglie e figli. Scusate: completo o finito? (Millor Fernandes)

Tre cose occorrono per essere felici: essere imbecilli, essere egoisti e avere una buona salute; ma se vi manca la prima, tutto è finito. (Gustave Flaubert)

Io sto morendo, ma quella puttana di Emma Bovary vivrà in eterno. (Gustave Flaubert)

Guardati dal medico giovane e dal barbiere vecchio. (Benjamin Franklin)

I creditori hanno miglior memoria dei debitori. (Benjamin Franklin)

Se vuoi renderti conto del valore del denaro, prova a chiedere un prestito. (Benjamin Franklin)

Dio s’è fatto uomo. Il diavolo s’è fatto donna. (Victor Hugo)

Io ho sempre l’impressione di fare molto più lavoro del dovuto. Non che sia contrario al lavoro, intendiamoci, il lavoro mi piace, mi affascina. Posso starmene seduto a guardarlo per ore. (Jerome Klapka Jerome)

Dio fece il cibo, il diavolo il condimento. (James Joyce)

Non far domande e non sentirai menzogne. (James Joyce)

Scrivere in inglese è la tortura più ingegnosa mai studiata per i peccati commessi nelle vite precedenti. (James Joyce)

Cristoforo Colombo, come tutti sanno, è venerato dai posteri perché fu l’ultimo a scoprire l’America. (James Joyce)

Un prete è un agnello in un salotto e un leone in sagrestia. (John Keats)

L’odio è il piacere più duraturo; gli uomini amano in fretta, ma odiano con calma. (Lord Byron)

Se Laura fosse stata la moglie di Petrarca, pensate che lui le avrebbe dedicato sonetti tutta la vita? (Lord Byron)

Gli uomini dimenticano piuttosto la morte del padre che la perdita del patrimonio. (Niccolò Machiavelli)

Il disarmato ricco è premio del soldato povero. (Niccolò Machiavelli)

Gola e vanità, due passioni che crescono con gli anni. (Alessandro Manzoni)

Il matrimonio è la causa principale del divorzio. (Groucho Marx)

Io sono stato invitato in tutti i migliori salotti. Una volta sola. (Groucho Marx)

La televisione è un sedativo incomparabile. (Groucho Marx)

Non mi ero mai reso conto di quanto fosse noiosa la mia compagnia fino a quando non mi ero trovato seduto lì da solo. (Groucho Marx)

Uno stolto che non dice verbo non si distingue da un savio che tace. (Molière)

Si muore una sola volta, ma per tanto tempo! (Molière)

Tutti i vizi, quando sono di moda, passano per virtù. (Molière)

Meglio, certo meglio gli analfabeti. Da loro c’è sempre da imparare. Possiedono alcuni concetti fondamentali, quelli che contano. Purtroppo, pare ne siano rimasti pochi. (Eugenio Montale)

Se i coniugi non vivessero insieme, i buoni matrimoni sarebbero più frequenti. (Friedrich Wilhelm Nietzsche)

Meglio essere folle per proprio conto che saggio con le opinioni altrui. (Friedrich Wilhelm Nietzsche)

Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. (George Orwell)

I cattolici e i comunisti sono simili nel loro presumere che un oppositore non possa essere sia onesto sia intelligente. (George Orwell)

Il ciclismo è lo sport più popolare perché non si paga il biglietto. (Pier Paolo Pasolini)

Le donne, come i sogni, non sono mai come tu le vorresti. (Luigi Pirandello)

Ciascuno chiama idee chiare quelle che hanno lo stesso grado di confusione delle sue. (Marcel Proust)

Pigrizia: l’abitudine di riposarsi ancor prima di essere stanchi. (Jules Renard)

Scrivere è un modo di parlare senza essere interrotti. (Jules Renard)

Vorrei essere uno di quegli uomini che avevano poche cose da dire e che le hanno dette in poche parole. (Jules Renard)

I democratici non sono mai d’accordo su niente ecco perché sono democratici. Se fossero d’accordo, sarebbero dei repubblicani. (Will Rogers)

Il comunismo è come il proibizionismo: l’idea era buona, ma non ha funzionato. (Will Rogers)

La dichiarazione dei redditi ha fatto bugiardi più uomini che lo stesso diavolo. (Will Rogers)

Non faccio battute, solo osservo il Governo e poi riporto i fatti. (Will Rogers)

Tutti lavoriamo per arrivare al riposo: è ancora la pigrizia a renderci laboriosi. (Jean-Jacques Rousseau)

I premi letterari sono una crudeltà. Soprattutto per chi non li vince. (Umberto Saba)

Se sei triste quando sei da solo, probabilmente sei in cattiva compagnia. (Jean-Paul Sartre)

Alle tre del pomeriggio è sempre troppo presto o troppo tardi per qualsiasi cosa tu voglia fare. (Jean-Paul Sartre)

Le estati volano sempre… gli inverni camminano! (Charles M. Schulz)

Mai starsene svegli la notte a rivolgersi domande a cui non si sa rispondere. (Charles M. Schulz)

Non ho mai fatto un errore in vita mia. Una volta ho creduto di averne fatto uno. Ma mi sbagliavo. (Charles M. Schulz)

Non ti preoccupare del fatto che il mondo possa finire oggi. In Australia è già domani. (Charles M. Schulz).

L’Inferno non è mai tanto scatenato quanto una donna offesa. (William Shakespeare)

Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare. (George Bernard Shaw)

C’è una sola religione, benché ne esistano un centinaio di versioni. (George Bernard Shaw)

Non cercare di vivere per sempre. Non avrai successo. (George Bernard Shaw)

Matrimonio! Che bruttissima parola! Di quelle che ti fanno capire in che guaio ti sei ficcato! (George Bernard Shaw)

L’inferno è una città che somiglia molto a Londra, una città con tanta gente e tanto fumo. (Percy Bysshe Shelley)

Ogni religione si fonda sulla paura dei molti e sull’astuzia dei pochi. (Stendhal)

L’unica scusa di Dio è che non esiste. (Stendhal)

Uno dei primi effetti della bellezza femminile su di un uomo è quello di levargli l’avarizia. (Italo Svevo)

Non rimandare a domani quello che può essere fatto dopodomani altrettanto bene. (Mark Twain)

L’unico modo di restare in salute è mangiare ciò che non si vuole, bere quel che non piace e fare ciò che si preferirebbe evitare. (Mark Twain)

Pochi di noi sopportano la prosperità. Quella degli altri, intendo. (Mark Twain)

Ci vogliono il tuo nemico e il tuo amico insieme per colpirti al cuore: il primo per calunniarti, il secondo per venirtelo a dire. (Mark Twain)

Dobbiamo essere grati per gli sciocchi. Se non fosse per loro, il resto di noi non potrebbe aver successo. (Mark Twain)

Un uomo con una nuova idea è uno svitato fin quando l’idea non ha successo. (Mark Twain)

Il matrimonio è come una trappola per topi; quelli che son dentro vorrebbero uscire, e gli altri ci girano intorno per entrarvi. (Giovanni Verga)

Il superfluo, cosa quanto mai necessaria. (Voltaire)

Il Sacro Romano Impero non era né sacro, né Romano, e nemmeno era un impero… (Voltaire)

Le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo smesso di bruciarle. (Voltaire)

Mi piacciono solo due tipi di uomini: gli stranieri e quelli del mio Paese. (Mae West)

Non è importante quanti uomini ci sono nella tua vita, ma quanta vita c’è nei tuoi uomini. (Mae West)

Dieci uomini stanno aspettando davanti alla mia stanza? Oh Dio… mandatene a casa uno, stasera sono stanca. (Mae West)

L’amore vince tutto, tranne la povertà e il mal di denti. (Mae West)

Non lasciare mai che un uomo metta qualcosa sopra di te… se non, forse, il suo ombrello. (Mae West)

Alcuni portano la felicità ovunque vadano. Altri quando se ne vanno. (Oscar Wilde)

Non voglio andare in paradiso. Nessuno dei miei amici è lì. (Oscar Wilde)

Prima di sposarmi, avevo tre teorie sull’educazione dei figli e niente figli. Ora ho tre figli e nessuna teoria. (John Wilmot)

Invecchiando arrivano tre cose. La prima è che perdi la memoria, le altre due non le ricordo. (Norman Wisdom)

Se la sofferenza porta saggezza, vorrei augurarmi di essere meno saggio. (William Butler Yeats)

C’è chi dice che Dio esiste e chi è convinto che non esista. La verità, come sempre, sarà nel mezzo. ((William Butler Yeats)

Il denaro è così stupido se non lo si spende. (Émile Zola)

