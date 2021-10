In questo file proponiamo una divertente raccolta di barzellette e battute squallide che aggiorneremo in modo periodico.

L’espressione battute squallide è molto generica e, a dire il vero, nemmeno troppo precisa; il termine squallido significa infatti avvilente, deprimente, misero, fonte di tristezza; non sembra quindi particolarmente azzeccato accostarlo a termini quali barzellette o battute; in realtà, quando si parla di battute o barzellette squallide si fa in genere riferimento a freddure, battute e barzellette apparentemente improponibili, ma che invece sono in grado di strappare una risata o perlomeno un sorriso. Il termine squallido, quindi, perde in questo caso le sue accezioni più negative e sembra più una definizione usata in modo ironico.

Di seguito la nostra raccolta suddivisa in tre settori:

battute squallide

barzellette squallide

definizioni squallide.

Battute squallide

Secondo un recente sondaggio, il 15% dei cittadini italiani vede un futuro roseo per il nostro Paese. Il resto della popolazione non assume stupefacenti…

Il mio gatto è morto. Vorrei tanto averne uno uguale.

E che te ne fai di due gatti morti?

Ma se il prete ha la tonaca nerazzurra è un Inter-prete?

Ho un amico cannibale fissato con l’alimentazione, mangia solo vegani.

In un aereo un cannibale guarda il menu, ma non trova nulla che gli piaccia. Chiama allora la hostess e le dice: “Signorina, posso avere la lista dei passeggeri?”.

Un daino dice a un altro daino: “Giochiamo a nascondaino?”

“Dai no!”

Tra fantasmi.

Dimmi la verità, ma tu ci credi agli uomini?

Cesare, il popolo di Roma chiede sesterzi.

No, digli che vado dritto.

Mario, lo vuoi un po’ di vino?

Sono astemio.

Astemio, lo vuoi un po’ di vino?

Ma la lavanda gastrica è un profumo a base di vomito?

Mi stavo chiedendo perché vedessi la pallina da tennis diventare sempre più grande. Poi mi ha colpito…

Se le mie due figlie sposano due salumieri, ho due generi alimentari?

Un signore parcheggia l’auto in divieto di sosta; arriva la vigilessa e gli dice:

“Sarebbero 50 euro”.

“OK, salga!”.

Silvia, ma tu, quando fai all’amore, parli con tuo marito?

Sì, se mi telefona.

Cosa fa una gallina con la febbre?

Le uova sode.

Pierino, dimmi, che cos’è un elicottero?

Un elicrudero bollito!

Cosa fa un ginocchio in discesa?

Rotula!

Chi ha orecchi per intendere intenda, gli altri in camper!

Ma lo stadio larvale è un campo sportivo per bruchi?

Perché il pomodoro non riesce a dormire nell’orto?

Perché l’insalata russa.

Barzellette squallide

Una coppia sposata sta guardando un pozzo dei desideri. La moglie si sporge troppo e ci cade dentro.

Il marito: “Ma allora funziona davvero!”.

Due studenti di ingegneria si incontrano e uno dice all’altro, incantato:

Dove hai trovato quella bellissima bicicletta?

Mentre passeggiavo ieri ho incontrato una bellissima ragazza in bici che si ferma davanti a me, posa la bici in terra, si spoglia nuda, completamente, e mi dice: “Prendi quello che vuoi.”

Hai fatto bene a scegliere la bici, i vestiti ti sarebbero stati sicuramente troppo stretti!

Era una giornata caldissima e io stavo girando per il mio paese con la macchina quando a un tratto mi ferma un poliziotto tutto accaldato e sudato e mi dice: “BOLLO!”. E io gli rispondo: “IO NO… HO L’ARIA CONDIZIONATA”.

Caro! Hai visto quello là come si è voltato a guardarmi? Non gli dici niente???

No, se non fa denuncia…

Una ragazza si confessa al suo parroco.

Padre, ieri ho fatto all’amore con il prete della parrocchia vicina.

Va bene, figliola, dici quattro Ave Maria e soprattutto ricordati che la tua parrocchia è questa!

Caro, ma perché da quando ci siamo rimessi insieme hai ricominciato a fumare?

Tanto, una stupidaggine o due…

Armando, sei un materialista schifoso! Per esempio, ci credi o no che c’è vita dopo la morte?

Dopo la tua di sicuro!

Ho preso il taxi e ho chiesto all’autista: “Quanto costa?”.

Tassista: “Dipende dal tempo”.

Io: “Ammettiamo che piova…”

Definizioni squallide

Acquedotto – Esperto di acqua.

Antipasto – Fautore del digiuno.

Ardimento – Incendio del mento.

Articolazione – Pasto del mattino a base di braccia e gambe.

Avvoltoio – Uccello avvolgibile.

Bacone – Verme del melone.

Battistrada – Donna di facili costumi.

Bieco – Doppio fenomeno di riflessione del suono.

Bilancia – Lancia con due punte.

Bookmaker – Rilegatore.

Brigantino – Nano malavitoso.

Bullone – 1. Uomo particolarmente arrogante. 2. Glande balatlo molto plofondo.

Cacao – Lassativo brasiliano.

Cachemire (franc.) – Andare di corpo con precisione.

Cacofonia – Musica particolarmente sgradevole (che fa c…).

Cannocchiale – Correttore ottico per cani.

Catafalco – Catauccello catarapace.

Chiosa – Persona coraggiosa.

Clandestino – Destino dei clan.

Conoscenza – Materia che studia il gelato.

Conturbante – Persona che ha freddo alla testa (specialmente se indiano).

Cornamusa – Musa dell’adulterio.

Culinaria – Glutei al vento.

Deglutizione – Asportazione dei glutei.

Desolazione – Guarigione dall’insolazione.

Detestare – Tagliare la testa a qualcuno.

Divorzio – Colpo di fortuna.

Dolomiti – Montagne pacifiche.

Eau de toilette (franc.) – Acqua della tazza del WC.

Emigrato – Riconoscente solo per metà.

Equinozio – 1. Padre dei vizi di un cavallo. 2. Zio del cavallo 3. Matrimonio fra cavalli.

Esanime – Uomo con sei anime.

Eufrate – Monaco della Mesopotamia.

Fantascienza – Materia che studia l’aranciata.

Fantasma – Malattia respiratoria immaginaria

Focaccia – Foca brutta e cattiva.

Fuoriclasse – Studente poco disciplinato.

Gabbiano – Grido degli uccelli che non vogliono entrare in gabbia.

Garzone – Garza per ferite particolarmente estese.

Ginecologo – Studioso dei rapporti fra l’ambiente naturale e il gin.

Indovino – Bevanda degli Indios.

Interpretato – Di oggetto posto fra due sacerdoti.

Interprete – Assistente spirituale dell’Inter.

Lapidario – Fabbricante di pietre tombali.

Lord – Signore inglese molto sporco.

Magnatizio – 1. Fratello di Magnacaio e Magnasempronio 2. Cannibale.

Maialetto – Maiale che non va mai a dormire.

Marron glacés – Testicoli sotto zero.

Maschilista – Elenco di persone di sesso maschile

Mattatoio – Ospedale psichiatrico.

Melodia – Invocazione disperata fatta da una donna vergine.

Mutamento – Metamorfosi del mento.

Nauseabondo – Vagabondo in preda a conati di vomito.

Ormone – Impronta lasciata da un grande piede.

Ortopedico – Orto seminato con scarpe e calzini.

Ottemperare – Fare 8 volte la punta alla matita.

Parterre (franc.) – 0 metri sul livello del mare.

Punti cardinali – Alti prelati visti da molto lontano.

Radioattività – Lavoro svolto dal disc jockey.

Rebus – Grande autoveicolo a disposizione di un sovrano.

Rimorso – Morsicato per la seconda volta.

Rubinetto – Gemma preziosa di piccole dimensioni.

Sanguinolento – Persona con una circolazione sanguigna non molto veloce.

Sassofono – Strumento musicale di pietra.

Telepatia – Malattia che colpisce chi guarda troppa tv.

Terzetto – Trecentesimo grammo.

Tormenta – Bevanda dissetante per bovini.

Vermouth – 1. Bevanda a base di lombrichi. 2. Animalouth che strisciouth.

