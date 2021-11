Battute spiritose – Le più divertenti del web

Ho finito con le battute che avevo in serbo. Ora comincio con quelle in croato.

Per questo non spolvero mai, potrebbe essere qualcuno che ho conosciuto…

Un tizio entra in un bar e chiede una birra. Dopo che gliel’hanno servita gli scappa di andare urgentemente al bagno. Per evitare che la birra già pagata rimasta sul bancone sia bevuta da un altro appoggia di fianco al bicchiere un biglietto con su scritto: “CI HO SPUTATO DENTRO”. Al ritorno trova la birra e sul biglietto una scritta aggiunta: “ANCH’IO!”.

Il capufficio al giovane impiegato: “Rossi, lo so che il suo stipendio non è sufficiente per potersi sposare, ma un giorno me ne sarà riconoscente”.

Un romano e un francese, passeggiando insieme, si imbattono in un escremento di cane: “Parbleu!!!” esclama il francese. Al che il romano ribatte: “Mah… sarà… ma a me pare marrone!”.

Una spassosa raccolta battute spiritose e brevi barzellette grazie alle quali potrete far ridere le vostre amiche e i vostri amici rallegrando i momenti passati in compagnia.

