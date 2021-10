Una spassosissima raccolta di barzellette sulle donne con le quali potrete far morire dal ridere i vostri amici e prendere bonariamente un po’ giro le vostre amiche; sono tutte molto divertenti e mai troppo cattive (anzi, qualche volta la brutta figura la fanno gli uomini). In grassetto trovate le ultime barzellette sulle donne inserite (a oggi 30).

Le 10 migliori barzellette sulle donne

Una giovane donna, alla guida di un’auto sportiva, investe 4 pedoni. Dopo un breve inseguimento viene fermata da una pattuglia della polizia. Dopo i vari controlli il poliziotto dice: “Signorina, lei stava andando a 130 km orari mentre su questa strada il massimo consentito è 60 km orari.”

La donna non riesce neppure ad alzare gli occhi e il poliziotto continua: “Dall’esame con l’etilometro risulta che lei ha un tasso alcolemico del 2 per mille mentre il massimo consentito di 0,5.”

La donna è ammutolita e ha sempre lo sguardo rivolto verso il basso; il poliziotto continua: “Ed ha investito, uccidendole, 4 persone!”.

La donna, dopo una breve pausa, alza lo sguardo e chiede: “E quanto sarebbe il massimo consentito?”.

Due amiche si incontrano.

“Ciao, da dove vieni?”.

“Dall’istituto di bellezza”.

“Trovato chiuso?”.

Un uomo va sotto la doccia subito dopo la moglie e allo stesso istante suonano al campanello di casa. La donna avvolge un asciugamano attorno al corpo, scende le scale correndo e va ad aprire la porta: è Giorgio, il vicino. Prima che lei possa dire qualcosa lui le dice: “Ti do subito 500 euro in contanti se fai cadere l’asciugamano!”.

La donna riflette e in un attimo l’asciugamano è per terra.

Lui la guarda a fondo e le dà la somma pattuita. Lei, un po’ sconvolta, ma comunque contenta per la piccola fortuna guadagnata in pochi minuti risale in bagno.

Il marito, ancora sotto la doccia le chiede chi fosse alla porta. La donna risponde: “Era Giorgio”.

Allora il marito risponde: “Ah, perfetto, ha riportato i 500 euro che gli avevo prestato?”.

Qual è la differenza tra una donna arrabbiata e un terrorista?

Con il terrorista si può negoziare.

“Papà, qual è la differenza tra teoria e pratica?”.

“Semplice, vai da tua madre e chiedile se andrebbe a letto con Harrison Ford per un milione di euro. Poi vai da tua sorella e chiedile se andrebbe a letto con Brad Pitt per un milione di euro, poi torna qui e te lo spiego”.

Il bambino va dalla mamma che risponde: “Non lo dire a tuo padre, ma credo proprio di sì”.

Poi va dalla sorella: “Lo farei senza pensarci due volte”.

Poi torna dal padre: “Sai papà? Credo di aver capito da solo. In teoria siamo più ricchi di due milioni di euro, in pratica abitiamo con due poco di buono”.

Una donna si sveglia di notte e vede che suo marito non è a letto.

Si infila una vestaglia e scende in cucina. Trova suo marito seduto sconsolato con una tazza di caffè di fronte. Sembra essere assorto in pensieri molto profondi ha lo sguardo fisso sul muro. A un certo punto la donna vede persino scendere una lacrima dai suoi occhi; a quel punto quindi gli chiede dolcemente: “Caro, ma cos’hai, perché stai lì da solo tutto triste, perché non vieni a letto?”.

L’uomo allora, guardando il suo caffè, dice: “Ti ricordi 20 anni fa, quando abbiamo iniziato a frequentarci? Tu avevi solo 16 anni”.

“Sì, certo che mi ricordo” risponde la donna.

Il marito allora sospira, le parole gli vengono a fatica… “Ti ricordi di quanto tuo padre ci beccò sul sedile della mia auto mentre stavamo facendo all’amore?”.

“Sì, certo che me lo ricordo” risponde sorridendo dolcemente la donna prendendo anche una sedia per stare vicino a lui.

Allora il marito riprende: “Ti ricordi che tirò fuori il suo fucile, me lo mise a un centimetro dalla faccia e mi disse: «OK, o sposi mia figlia o ti mando in galera per 20 anni»?”.

“Sì, certo, mi ricordo bene anche questo; e con ciò?”.

Un’altra lacrima scorre sul viso dell’uomo: “Oggi sarei uscito!”.

Due amiche parlano del loro matrimonio.

“Senti, dimmi una cosa, ma tu, quando fai all’amore, ci parli con tuo marito?”.

“No! Ma scherzi? Si arrabbia tantissimo se lo chiamo in ufficio”.

Un tizio racconta a un suo amico: “Ah, le donne. Tre anni fa sono andato in vacanza in Austria e mia moglie è rimasta incinta. Due anni fa sono andato a fare le vacanze in Brasile e mia moglie è rimasta incinta. L’anno scorso sono andato alle Seychelles e lei è rimasta ancora incinta! Ma ora basta! Quest’anno, non so dove andrò in vacanza, ma mia moglie me la porto dietro!”.

Lo sapete perché Dio ha creato la donna per ultima?

Perché non voleva ripetuti consigli su come creare tutto il resto…

I servizi segreti devono inviare in missione segreta un killer e, dopo una durissima selezione restano tre candidati, due uomini e una donna. Al primo dei due uomini è proposta la prova finale: “Prendi questa calibro 45 e vai nella stanza accanto, troverai tua moglie seduta su una sedia, entra e uccidila senza pensarci due volte!”, “Ma” – obbietta l’uomo – “non potete chiedermi di uccidere la mia amata moglie! Mi rifiuto di farlo!” “Peccato” dice l’esaminatore “questa prova era per valutare il tuo livello di obbedienza agli ordini, e purtroppo per te l’hai miseramente fallita! Puoi andartene, sei bocciato”.

Viene fatto entrare il secondo uomo e anche a lui viene detto: “Eccoti una calibro 45, nella stanza accanto c’è tua moglie seduta su una sedia, entra e uccidila senza starci troppo a pensare!”.

L’uomo allora prende la pistola, entra nella stanza, ci rimane qualche minuto poi esce stravolto “Non posso! Non ci riesco! Non posso ammazzare mia moglie!”.

Allora l’esaminatore dice: “Nemmeno tu sai obbedire agli ordini, non sei una persona affidabile, vattene e non presentarti mai più!”.

Infine, viene fatta entrare la donna, anche a lei viene data la calibro 45 con gli stessi ordini: “Entra nella stanza accanto, tuo marito è lì, seduto su una sedia, devi ucciderlo!!!”.

La donna entra nella stanza, e prima ancora che la porta si sia chiusa si sentono degli spari: bang! Bang! Bang!… e coì via fino a quando tutto il caricatore non è esaurito. Poi si cominciano a sentire urla terribili e rumori di lotta e di mobili sfasciati… Alla fine scende il silenzio. La donna esce dalla stanza, butta per terra la pistola e esclama “Questi proiettili erano a salve, ho dovuto ammazzare mio marito a colpi di sedia!!!”.

Barzellette sulle donne (mogli vs mariti)

Litigio fra moglie e marito.

La moglie: “Se dici un’altra sola parola torno da mia madre!”

Il marito: “Taxi!!!!”.

Una coppia di sposi sta viaggiando lungo l’autostrada a 60 km/h.

Il marito è al volante, sua moglie lo guarda e dice: “Devo dirti una cosa che non ti farà piacere. So che siamo stati sposati per 20 anni, ma io voglio il divorzio!”.

Il marito non risponde, ma lentamente aumenta la velocità a 80 km/h.

Lei donna continua: “Per di più sto intrattenendo una relazione con il tuo migliore amico e posso assicurarti che a letto mi rende molto felice di quanto non faccia tu”.

Il marito mantiene apparentemente la calma, ma accelera e la sua rabbia aumenta.

Lei dice: “Sappi che mi prenderò anche la casa!”.

Il marito accelera ancora e ora l’auto procede a 110 km/h.

La moglie continua: “Ovviamente otterrò anche la custodia di nostra figlia!”.

Il marito tace, ma continua ad accelerare più velocemente. Ora è arrivato a 130 km/h.

Lei dice: “Sia chiaro, voglio anche l’automobile, il conto bancario cointestato e le relative carte di credito…”.

Il marito vede un ponte e comincia lentamente a sterzare verso uno dei grandi piloni di sostegno.

Lei dice: “C’è qualche cosa che desideri avere tu?”.

Il marito risponde: “No, no, io ho tutto quello di cui ho bisogno!”.

“Ma non hai capito che non ti lascio niente? Come puoi dire che hai tutto quello che ti serve?”.

Allora il marito tranquillamente risponde: “L’airbag è solo dalla parte del conducente”.

Mia moglie afferma che sono troppo ficcanaso. Questo almeno è quello che scrive sul suo diario.

Mi trovavo seduto a un tavolo, insieme a mia moglie, durante un raduno dei veterani del mio corso. Continuavo a osservare una donna, chiaramente sbronza, che, seduta da sola a un tavolo vicino al nostro, dondolava stancamente il suo bicchiere di whisky con lo sguardo totalmente perso nel vuoto.

Mia moglie notò che guardavo insistentemente la ragazza e quindi mi chiese: “La conosci”.

“Sì” – dissi con un sospiro. “È la mia ex fidanzata; mi hanno detto che ha cominciato a bere non appena l’ho lasciata, e da allora non l’hanno praticamente più vista sobria”.

Allora mia moglie esclamò: “Incredibile! Chi avrebbe mai detto che una persona potesse andare avanti a festeggiare per tutto questo tempo!!!”.

Coppia matura in camera da letto.

Lui: “Amore sono senza mutande”.

Lei: “OK, domani te ne lavo un paio”.

Tra donne. “Ieri ho litigato con mio marito; ora è in giardino”.

“Sì? Non lo vedo”.

“Devi scavare”.

Fra amiche; “Sai? Ho risolto i problemi con mio marito grazie agli insegnamenti religiosi”.

“Cioè? Hai pregato?”.

“No, ho amato il prossimo”.

Una donna entra in camera da letto e togliendosi languidamente i vestiti sussurra al marito: “Fammi sentire una vera donna!”.

Allora anche lui si toglie lentamente i vestiti e li butta sul letto: “Stirali!”.

“Ciao Mario! Sai? Ieri ho preso un cane per mia moglie”.

“Ah, si’? E dove fanno questi scambi?”

La moglie al marito: “Sai, è un po’ di tempo che mi frulla un’idea per la testa…”.

Il marito: “Non ti preoccupare, vedrai che presto o tardi morirà di solitudine…”.

Giorgio, uscendo dalla doccia, dice alla moglie: “Fa troppo caldo oggi per vestirsi. Tesoro, cosa credi che direbbero i vicini se andassi a tagliare l’erba così come mamma m’ha fatto?”.

“Probabilmente che ti ho sposato solo per i tuoi soldi…”.

Lui: “Cara, stanotte farò di te la donna più felice del mondo!”.

Lei: “Davvero? Lasci la città?”.

La moglie al marito: “Caro… tu preferisci una donna bella oppure una intelligente?”.

E il marito: “Nessuna delle due tesoro… ti amo così come sei”.

Altre barzellette sulle donne

Una ragazza si confida con la sua migliore amica riguardo alla brutalità del suo attuale fidanzato: “Ha cercato di prendermi con la forza, allora io gli ho mollato un gran ceffone. Ma lui ha insistito…”.

“E allora tu che cosa hai fatto?”.

“Beh, gli ho detto che non lo volevo più vedere!”.

“E lui che ha fatto?”.

“Ha spento la luce!”.

Due bambine stanno giocando.

“Lo sai che è uscita la Barbie divorziata?”.

“Davvero? E che accessori ha?”.

“La casa di Ken, l’auto di Ken, la barca di Ken…”.

Tre donne si incontrano in centro per gustarsi il solito caffè insieme e scambiare quattro chiacchiere ma, diversamente da quanto accade di solito, sono tutte un po’ tese e pensierose. Dopo poco tempo iniziano a scambiarsi le confidenze.

La prima dice: “Mio marito mi tradisce, ormai ne sono più che sicura, ho trovato un paio di mutandine nere di pizzo nella sua auto e non sono mie!”.

La seconda, visto che la prima ha rotto il ghiaccio, decide di confidarsi a cuore aperto: “Tanto è così, gli uomini sono tutti uguali, anche il mio mi tradisce, gli ho trovato un preservativo nuovo nel portafogli… ma cavolo, per vendicarmi l’ho bucato con un ago, così impara”.

La terza non dice nulla e sviene!

Era il tipo di donna che si incontra una sola volta nella vita. Se sei proprio sfigato, due.

Una donna bionda chiama il marito dalla macchina: “Ciao tesoro, purtroppo arriverò in ritardo; si è formata una lunghissima coda”.

“Ma quanto è lunga?”.

“Ah, non lo so, sono la prima”.

Una carabiniera ferma una macchina guidata da una bionda.

“Buon giorno signorina, favorisca i documenti”.

“Ma perché? Non ho fatto niente di irregolare”.

“Stava guidando troppo velocemente, devo farle la multa. Allora, favorisca la patente di guida”.

“La patente, ma cos’è, quella cosa rettangolare con la foto?”.

“Sì, esatto, è quella”.

La donna allora mette la mano nella borsetta, tira fuori lo specchietto e lo porge alla carabiniera. “Eccola”.

La carabiniera guarda attentamente e dice: “Ah, una collega, ma perché non me l’ha detto subito?”.

Due amiche si incontrano.

“Ciao, dov’eri stamani? Non ti ho vista in pasticceria”.

“Sono appena tornata da un viaggio di piacere”

“Ah, bello, dove sei andata?”.

“Ho accompagnato mia suocera all’aeroporto”.

Nell’ospedale, vari parenti sono riuniti nella sala di aspetto dell’ospedale, dove un loro congiunto è ricoverato gravemente ammalato. Finalmente entra un dottore, stanco e scuro in volto. “Sono spiacente di essere il portatore di cattive notizie” dice guardando le facce preoccupate dei parenti.

“La sola speranza rimasta per il vostro parente consiste in un trapianto di cervello. È una procedura sperimentale, rischiosa e, per di più, economicamente è tutta a carico vostro”.

I familiari rimangono interdetti meditando in silenzio sulle gravi notizie. Dopo un lungo intervallo uno di loro chiede: “Ma quanto costa un cervello?”.

“Dipende.” rispose il medico. “5.000 euro un cervello di uomo, 200 euro un cervello di donna”.

Il momento di silenzio si prolunga, mentre gli uomini della sala tentano di non ridere ed evitano di guardare negli occhi le donne, anche se qualcuno sorride. Alla fine la curiosità ha pero la meglio e uno dei presenti domanda: “Ma scusi dottore, perché questa enorme differenza di prezzo?”.

Il dottore sorride all’ingenua domanda e risponde: “Signori, è solo una logica politica dei prezzi. Abbiamo dovuto abbassare quelli dei cervelli delle donne perché a differenza di quelli degli uomini risultano usati!”.