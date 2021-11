Barzellette sugli uomini - Le più divertenti

Non appena lo sente rientrare, la moglie si precipita furiosa da lui urlando a più non posso:

L’uomo accetta, una cosa tira l’altra e i due finiscono per fare all’amore fino alle tre del mattino. Poi l’uomo esce dalla villa, in cortile c’è la sua macchina riparata, ci monta su e se ne torna a casa.

Un uomo sta rientrando in casa dal lavoro quando la sua auto si guasta in una strada poco trafficata.

Un uomo entra in un bar e chiede una birra. Dopo che gliel’hanno servita gli scappa di andare urgentemente al bagno. Per evitare che la birra già pagata rimasta sul bancone sia bevuta da un altro appoggia di fianco al bicchiere un biglietto con su scritto: “CI HO SPUTATO DENTRO”. Al ritorno trova la birra e sul biglietto una scritta aggiunta: “ANCH’IO!”.

“Sai, oggi mi ha citofonato un assessore per chiedermi un contributo per la nuova piscina comunale”.

“Sai, se condurrei una Maserati non mi farei vedere in giro con du’ befane come loro”.

Una divertentissima raccolta di barzellette sugli uomini con le quali potrete far morire dal ridere le vostre amiche e prendere un po’ giro i vostri amici; sono tutte davvero divertenti e mai volgari. Alla fine del file troverete poi i rimandi a tutte le nostre raccolte umoristiche: barzellette, battute, freddure, colmi, aforismi ecc., tutto quanto serve per farsi una sana risata.

