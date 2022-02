Ecco un’altra imperdibile ed esilarante selezione di barzellette: Barzellette pulite. Potrete raccontarle a chiunque, ai vostri amici, ai familiari o ai vostri colleghi per frasi due risate, magari durante una pausa di lavoro o nel corso di una cena informale.

Barzellette pulite – Le migliori del web

La mamma porta la figlia allo zoo. A un certo punto la bambina comincia a gridare:

“Mamma, mamma, quello scimpanzé è identico alla zia Marta!”.

Allora la madre la rimprovera:

“Giulia, non devi fare questi paragoni! È offensivo!”.

E la bambina:

“E dai! Tanto lo scimpanzé mica capisce…”.

Due gamberetti si incontrano e uno si accorge che l’altro è un po’ triste e gli chiede:

“Cosa c’è che non va?”

“Niente, niente”.

“Dai su, ti conosco, si vede che sei preoccupato!”.

“Sì, in effetti è vero, sono preoccupato… si tratta di mia sorella…”.

“Dimmi, che le è successo?”.

“Sono in pensiero, ieri sera è andata a un cocktail… e non è ancora tornata!”.

Mamma, mi puoi darmi dieci euro per un poveraccio che sta urlando come un disperato all’angolo della strada?

– Ma certo Pierino! E che cosa sta urlando?

– Gelatiiii, caramelleeee…

Un uomo muore e finisce all’Inferno; qui comincia a fare amicizia con gli altri dannati. A un certo punto nota un signore arrivato da poco che sta tremando dal freddo e gli chiede:

“Ciao, tu di che cosa sei morto?”: “Io sono morto congelato, e tu di che cosa sei morto?”

“Sono morto di gioia!”.

“Come sarebbe? Che vuol dire che sei morto di gioia? Raccontami!”.

“Dunque, sono tornato a casa dal lavoro convinto che mia moglie mi tradisse, quindi ho cominciato a cercare l’amante dappertutto, ho cercato sotto il letto, in bagno, in cucina, negli armadi e non ho trovato niente; ero così sollevato che sono morto di gioia!”.

“Che imbecille, se aprivi il congelatore a quest’ora eravamo vivi tutti e due!”.

Un disoccupato si reca all’ufficio di collocamento; si avvicina allo sportello dell’impiegato e dice:

“Salve, vorrei un lavoro”.

L’impiegato risponde prontamente:

“Dunque, avremmo questa occasione riservata a lei: novemila euro al mese, più autovettura e autista pagati”.

“Ma che fa, sta scherzando?”.

“Sì, ma ha cominciato prima lei!”.

Un genovese si incontra con un amico.

“Mario, ho trovato il sistema di mangiare bene e soprattutto GRATIS! Andiamo in un ristorante e mangiamo tranquillamente, poi ci prendiamo con calma un bel caffè e alla fine ci concediamo anche un amaro; la tiriamo per le lunghe con un po’ di chiacchiere facendo durare il tutto fino alla chiusura. Quando il cameriere – che avrà già incominciato a mettere le sedie sui tavoli – arriverà con il conto, gli diciamo che lo abbiamo già saldato al suo collega che è appena andato via”.

L’amico allora risponde:

“Grande idea, allora è fatta; stasera andiamo fuori a cena!”.

La sera stessa i due si recano al ristorante e fanno come deciso in precedenza; quando arriva il cameriere, il primo amico dice:

“Guardi, abbiamo già saldato il conto al suo collega che è andato via poco fa”.

E l’altro aggiunge:

“E stiamo aspettando il resto…”.

Carcere di Rebibbia. Un detenuto si rivolge al secondino.

“Tre giorni fa ho lasciato sul letto la mia radiolina e me l’hanno rubata. Due giorni fa ho lasciato il mio spazzolino da denti sul letto e me lo hanno rubato. Ieri ho lasciato un pacchetto di sigarette sul letto e mi hanno rubato anche quello. Oggi ho lasciato un attimo i calzini sul letto e indovini un po’? Rubati anche questi! Sai cosa comincio a sospettare?”.

“No, cosa sospetti?”

“Comincio a sospettare che qui in carcere ci siano dei ladri”.

Una signora sposata trova un bigliettino con scritto il nome di una donna nella giacca del marito. Alla sera, appena il marito rientra dal lavoro, la moglie gli sferra una forte padellata in testa.

– Ahhhh! Che dolore… Maddalena, ma che fai??? Sei impazzita??? Potevi uccidermi!!!

– Ah disgraziato! Io sarei impazzita, eh?!? E questo biglietto che ho trovato nella tua giacca? Che hai da dire? Confessa disgraziato!!!

Allora il marito, compresa la situazione al volo risponde pronto:

– Ma no, Maddalena, ma che ti metti a pensare! Quello è il nome del cavallo su cui ho scommesso con i miei amici l’altro giorno! Non è mica il nome di una donna!

Allora la moglie, alle parole del marito, cambia subito atteggiamento, molto dispiaciuta.

– Oddio, Pasquale, perdonami, non volevo! Sai com’è, la gelosia mi ha fatto perdere la testa!

– Va bene, va bene. Chiudiamola qui.

Il giorno dopo il rientra dal lavoro, apre la porta e subito dopo gli arriva una padellata micidiale in testa.

– Ahhh! Che dolore!!! Maddalena, ma che ti prende? Stavolta che è successo???

– Pasquale, ti ha telefonato il cavallo.

Un uomo, che sospetta che la moglie abbia una relazione clandestina, rientra a casa di sorpresa per sorprenderla con l’amante; entra in casa inferocito e comincia a urlare:

“Confessa traditrice!!! Dov’è il tuo amante? Lo so che è in casa!”.

La moglie, in vestaglia, con aria falsamente innocente:

“Ma no, caro, ma che dici? Ti giuro che non c’è nessuno!”.

“Non ti credo!”.

Allora l’uomo va in cucina e controlla: “Qui non c’è…”.

Va nel bagno e controlla: “Qui non c’è…”.

Va in tinello, controlla: “Qui non c’è…”.

Controlla nell’armadio della camera da letto: “Qui non c’è…”.

Alla fine guarda sotto il letto e lo trova.

“Ecco dove stava, questo vigliacco, questo maledetto! Guardalo il bastardo, dove si era nascosto… Vieni fuori se sei un uomo!”.

Allora l’amante della donna esce con calma esce da sotto il letto, si alza in piedi. È un energumeno pieno di muscoli, alto quasi due metri; cicatrice sulla guancia, sguardo truce; si mette a fissare il marito della donna dritto negli occhi e resta in silenzio.

Il marito allora esclama: “Eeeeh…. no, qui c’è qualcuno, ma non è il tuo amante…”.

Un uomo, in inverno, deve recarsi al lavoro in motocicletta e, per non prendere troppo freddo allo stomaco, decide di infilarsi la giacca al contrario per ripararsi meglio.

Purtroppo, mentre è a metà strada, nell’affrontare una curva, a causa del fondo troppo viscido, sbanda e cade rovinosamente.

Poco dopo l’incidente arriva una pattuglia di Carabinieri i quali, vista la situazione, prestano i primi soccorsi e provvedono a chiamare un’ambulanza.

Quando l’ambulanza arriva sul luogo dell’incidente, i medici si rendono subito conto che per il motociclista ci sono poche speranze di riuscire a cavarsela; chiedono poi ai Carabinieri notizie sulla dinamica dell’incidente:

“Lo abbiamo trovato a terra e, a dire il vero, sembrava che non si fosse fatto neanche tanto male, ma, dopo che gli abbiamo raddrizzato la testa, si è aggravato improvvisamente”.

Quando ho chiesto a mia moglie – donna molto religiosa – di sposarmi, lei ha fatto molta resistenza. Mi diceva: “Caro, ma tu sei un ateo, come faccio a sposarti? Non credi nemmeno all’esistenza dell’Inferno!”. Poi, dopo molte insistenze, ha ceduto e mi ha sposato. E mi ha anche dimostrato che avevo torto: l’Inferno esiste, eccome…

Fra moglie e marito.

– Cara, in una scala da 1 a 10 che voto mi daresti come amante?

– Non chiedermelo, lo sai che non sono brava con le frazioni.

Due mamme si trovano nella sala d’aspetto del pediatra e cominciano una conversazione.

– Che belle le tue bambine! Come si chiamano?

– Asia e India, sai le abbiamo concepite quando eravamo in giro per il mondo. E i tuoi due bimbi come si chiamano?

– Ronco e Bilaccio; sai, c’era la coda in Appennino…

