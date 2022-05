Barzellette – Le più recenti

Una nuova grande serie di barzellette per tutti gusti, ma come sempre mai volgari; solo tanto divertimento da condividere con gli amici o con i colleghi nella pausa caffè.

All’ospedale.

“Dottore, dottore, sono molto nervoso. Questa è la prima operazione che faccio.”.

E il chirurgo: “Non si preoccupi, è la prima anche per me.”

Un signore entra in un negozio di abbigliamento e chiede al commesso:

“Buongiorno, vorrei una camicia”.

“Certamente signore, come la preferisce?”.

“La vorrei da boscaiolo”.

“Che taglia?”.

“Alberi”.

Una signora arriva con la macchina, piuttosto malmessa, davanti a Montecitorio e posteggia proprio in mezzo alla strada. Allora un vigile le si avvicina e le dice:

“Signora, ma cosa fa? Non si può parcheggiare qui!”.

“E perché no, scusi?”,

“Come perché?! Perché qui ci passano ministri, deputati, senatori…”.

E la signora: “E che me ne frega? Tanto ho l’antifurto!”.

Un uomo si reca dallo psichiatra e dice:

“Dottore, sono qui per mia moglie; ha atteggiamenti maniacali!”.

“Cioè, si spieghi meglio, come si manifestano le sue manie?”.

“Beh, per esempio, ha sempre il terrore che le sia rubato qualcosa! Pensi, ieri sera ho trovato un uomo chiuso nell’armadio che abbiamo in camera da letto; l’aveva messo lì per fare la guardia ai suoi vestiti!!!”.

Una donna sta parlando con suo marito:

“Amore, questa notte a letto sei stato davvero un super-eroe”.

“Grazie cara, e chi? Superman?”.

“No”.

“Batman?”.

“No”.

“Hulk?”

“No”.

“E chi scusa?”.

“Flash…”.

Un uomo entra di corsa nella sua camera da letto e urla alla moglie:

“Corri fuori cara, corri subito fuori perché la casa sta andando a fuoco!”.

A quel punto si sente una voce da dentro l’armadio:

“…salvate i mobili!!!!”.

Un signore entra tutto trafelato in un negozio di ferramenta e chiede al commesso:

“Buongiorno, vorrei una trappola per topi, ma per cortesia si sbrighi perché devo prendere l’autobus”.

E il commesso: “Mi dispiace signore, ma così grandi non ne abbiamo…”.

Cosa ci fa una mosca nel caffè?

Si Lavazza…

Un signore sale su un treno e si siede accanto a un ragazzo. I due cominciano a chiacchierare del più e del meno e un certo punto l’uomo mostra la foto di sua moglie al ragazzo dicendo:

“Molto bella mia moglie, non è vero?”

Il ragazzo, un po’ perplesso, replica:

“Beh, se pensa che sua moglie sia bella, allora dovrebbe vedere la mia ragazza!”.

Al che l’uomo ribatte:

“Ah, la tua ragazza è così carina?”.

E il ragazzo risponde:

“No, è un’oculista”.

Un signore sta piangendo a dirotto davanti e singhiozzando dice:

“Perché? Perché? Perché sei morto??? Non doveva succedere!”.

Passa di lì un signore che assistendo alla straziante scena dice:

“Mi dispiace molto per il suo lutto signore. Era suo padre? Un amico?”.

E il tizio:

“No, no… era il primo marito di mia moglie!”.

Due amici, uno sposato e uno celibe, cominciano a parlare a proposito del matrimonio. Quello sposato dice:

“Allora, Mario, sei sempre convinto che il celibato offra dei vantaggi?”.

E l’altro:

“Beh, a dire il vero non sempre. Ci sono dei mariti che lo rendono molto pericoloso…”.

Cosa serve a un maiale che va all’estero?

Il passaporco.

Un tizio vuole fare il romanticone con una ragazza conosciuta da poco:

“Michela, quando sto con te dimentico tutto.”

“Ma, veramente, io mi chiamo Simona!”.

“Hai visto? E tu che non mi credevi…”

Due amiche si incontrano dopo tanto tempo e cominciano a parlare:

“Ciao Agnese! Che faccia scura che hai!”.

“Lascia perdere, guarda, una giornata infame; il mio ex è stato investito da un bus”.

“Caspita, mi dispiace!”.

“E come se non bastasse mi hanno pure licenziata dal mio nuovo impiego”.

“Accidenti! E che lavoro facevi?”.

“Guidavo il bus…”.

Citazioni famose – “Tranquilli! Ho un piano.” (Wolfgang Amadeus Mozart)

Qual è la prima parola del baby vulcano?

“Magma!”

Un ragazzino confida al suo compagno di scuola:

“Sai, io sogno di diventare un miliardario, proprio come mio papà!”

Il compagno domanda incredulo:

“Davvero tuo papà è diventato miliardario?”.

Ed il ragazzino risponde:

“No, però lo sogna anche lui!!!”

Colloquio di lavoro.

“Livello di spagnolo?”.

“Altissimo”.

“Mi dica un modo di dire spagnolo”.

“Hola va Hola spacca”.

“Le faremo sapere”.

Un signore deve fare l’esame del liquido seminale. Il dottore dà all’uomo un contenitore e gli dice: “Prenda questo contenitore e porti un campione di sperma domani”.

Il giorno seguente, l’uomo torna nell’ambulatorio del medico e gli dà il contenitore, pulito e vuoto come il giorno precedente.

Il dottore chiede spiegazioni.

“Allora, dottore, è andata così: prima ho provato con la mano destra, ma niente. Poi ho provato con la mano sinistra, ma ancora niente. Poi ho chiesto aiuto a mia moglie. Ha provato con la mano destra, poi con la mano sinistra, ancora niente. Poi ha provato con la bocca, ma ancora niente. Abbiamo chiamato anche Roberta, la vicina, e anche lei ha provato prima con entrambe le mani, poi con un’ascella e ha persino provato a stringerlo tra le sue ginocchia, ma ancora niente”.

Il dottore, sconvolto, chiede:

“Come, ha chiesto aiuto alla sua vicina???”.

“Sì dottore… Ci vuole provare lei?”.

“Ma che dice??? Sta scherzando?”.

“No dottore, non sto scherzando! Nessuno di noi è riuscito ad aprire il barattolo!”.

