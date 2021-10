Questo file, che aggiorneremo molto frequentemente, vuole essere una collezione di barzellette divertenti, battute divertenti, freddure e vignette. In grassetto le ultime barzellette inserite (a oggi 106).

Barzelletta – Breve racconto umoristico, prevalentemente in forma orale, con lo scopo di generare ilarità (allegria che si manifesta con uno scoppio di riso spesso irrefrenabile) nell’ascoltatore.

– Breve racconto umoristico, prevalentemente in forma orale, con lo scopo di generare ilarità (allegria che si manifesta con uno scoppio di riso spesso irrefrenabile) nell’ascoltatore. Battuta – Una frase arguta e spiritosa.

– Una frase arguta e spiritosa. Freddura – Una battuta basata per lo più su un gioco di parole.

IL SORRISO DEL GIORNO

Un contadino sta lavorando nel suo allevamento di galline all’aria aperta. A un certo punto gli si avvicina un signore vestito molto elegantemente che gli dice:

“Veramente belle le sue galline, che cosa dà loro da mangiare?”.

“Beh signore, le nutro con mangime di prima qualità, la più cara sul mercato!”.

“Ma come??? Lo dice pure con orgoglio? Ma non si vergogna? Io sono un dirigente della FAO e ho il colpito di multare chi spreca cibo; le si merita la sanzione più elevata; 1.000 euro!”.

Passano alcuni giorni e il contadino viene avvicinato di nuovo da una persona molto elegante.

“Veramente belle le sue galline, con cosa le nutre?”.

Memore di quanto successo pochi giorni prima, il contadino risponde:

“Mah, guardi, sono bestie; do loro proprio il minimo indispensabile, tutta roba davvero scadente.

“Ma bravo! E non si vergogna nemmeno un po’??? Io sono un ispettore della Protezione Animali; per lei 1.000 euro di multa!”.

Passano alcuni giorni e il contadino viene avvicinato nuovamente da un signore tutto elegante che gli chiede:

“Bellissime le sue galline! Che cosa dà loro da mangiare?”.

“Guardi, non so proprio dirle; do loro dieci euro a testa e poi si comprano quello che vogliono!”.

Le prime dieci barzellette divertentissime

Dopo una dura giornata nel Paradiso Terrestre, Adamo torna a casa e vede Eva che strofina un sasso su una foglia di fico. La domanda gli sorge spontanea: “Eva… ma che stai a fa’?”. “Ma come Adamo… te sto a stira’ le mutande!!”.

Un ladro entra in una casa e trova un uomo e una donna che si stanno baciando appassionatamente.

Allora lega la donna e minaccia l’uomo con un’arma.

L’uomo dice: “Prendi tutto ciò che vuoi, ma libera la donna”.

Allora il ladro risponde: “Ami così tanto tua moglie?”.

“Questa è la vicina, mia moglie arriva tra 10 minuti”.

“Cos’hai? Ti vedo triste”.

“Mia moglie si portava un altro a casa mentre non c’ero”.

“Eh, ci siamo passati tutti”.

“Dal tradimento?”.

“No da tua moglie mentre non c’eri”.

Due amici si incontrano al bar e cominciano a parlare del più e del meno; alla fine il discorso va sul filosofico…

“Sai, il mio sogno sarebbe quello di comprare una casetta in un piccolo e allegro quartiere parigino e passarci il resto della mia vita con la donna che amo”.

“Ma scusa, perché non lo fai?”.

“Eh, mia moglie non vuole che me ne vada con un’altra donna…”

Un signore passa davanti a una fattoria e vede un maialino con una gamba di legno. Molto incuriosito decide di entrare in casa per chiedere spiegazioni al contadino che risponde: – Eh, che vuole, ci siamo affezionati. Lo mangiamo un po’ per volta.

Lo sai? Ho appena bruciato 2.500 calorie.

Davvero??!! E come hai fatto?

Ho dimenticato la torta nel forno…

Mario, grande appassionato di tennis, ha un’apparizione mentre sta dormendo. È San Pietro, al quale chiede: “San Pietro, ti prego, lo so che ti sembrerà un tantino esagerato, ma dimmi se lassù in Paradiso esistono i campi da tennis, non riesco a dormire bene senza sapere se quando verrà il mio giorno potrò ancora giocare”.

E San Pietro: “Veramente non saprei dirti, l’addetto allo sport è San Tommaso, ma posso aiutarti, andrò a chiederglielo e poi ti riapparirò in sogno”.

Passano alcuni giorni e San Pietro riappare in sogno: “Ho buone notizie per te. In Paradiso esistono i migliori campi da tennis che tu abbia mai potuto immaginare, in erba, in terra, in cemento. Spogliatoi bellissimi, ed è tutto gratis”.

“Grazie San Pietro, grazie, non sai che peso che mi hai levato dal cuore”.

Allora San Pietro aggiunge: “C’è anche una brutta notizia… “.

“Cioè? “. “C’è un campo prenotato per te per domani…”.

Mario, che regalo hai fatto a tua moglie per 25 anni di matrimonio?

L’ho portata ai Caraibi!

Caspita!! Che regalone! Chissà che farai per i 50 anni!

La vado a riprendere!

Le barzellette più divertenti scelte per voi

Un signore entra in un ristorante di bassissimo livello, sporco e malandato, e si siede a un tavolo, tutto sgangherato. Arriva il cameriere e il cliente riconosce in lui un vecchio compagno di studi-

Mario, Mario Rossi! Ma sei davvero tu?

Eh sì!

Ma come? Ti sei ridotto a fare il cameriere in una bettola simile?

Purtroppo sì — sospira l’altro, — ma almeno io non ci mangio…

“E pensare che mio marito se lo stava sposando un’altra… Ogni anno a Natale questa mi manda un cesto per ringraziarmi…”.

“Ho saputo che hai litigato con tua moglie. Com’è andata a finire?”

“Sapessi, è venuta da me in ginocchio!”

“Ah, sì? E che cosa ti ha detto?”

“Vieni fuori da sotto il letto, vigliacco!!!”.

“Perché sei finito in prigione?”. “Per una distrazione. C’era una processione e tutti lanciavano fiori dai balconi. Mia moglie si chiamava Margherita…”.

“Caro, dimmi una cosa che mi faccia sentire una vera donna”.

“Hai ragione tu cara”.

Tra donne. “Sai? Ho un nuovo fidanzato. Ha la classe di Frank Sinatra e l’intelligenza di Einstein”.

“Davvero? E come si chiama questo fenomeno?”.

“Frankenstein”.

Marito e moglie stanno facendo un’escursione in montagna.

Lei: “Oh caro, questo paesaggio mi lascia davvero senza parole…”.

Lui: “Perfetto, cara, allora ci accampiamo qui!”.

Una bionda un po’ sovrappeso va dal medico perché vuole dimagrire. Il medico le dice:

“Ciò che deve fare è mangiare normalmente per due giorni, poi saltare il terzo giorno, poi così di seguito. Ritorni da me tra un mese e vedremo com’è andata”.

Un mese più tardi la donna ritorna; ha perso dieci chili, ma è molto affaticata. Il dottore le chiede:

“Ma cos’è che l’ha affaticata così tanto, il digiuno?”

“No, il saltare!”

In principio Dio creò la Terra, poi si riposò. Creò l’uomo, poi si riposò. Creò la donna. Da quel momento, né Dio, né l’uomo si riposarono più.

Due amiche si incontrano. “Ciao, ma che ti è successo? Hai una faccia tristissima?”

“Sai, ho investito mia suocera!”

“Ah, e come mai hai l’auto è ammaccata da tutte le parti?”

“Per forza, lei si nascondeva tra gli alberi…”

Una giovane signora con l’aria particolarmente affranta entra in un’agenzia di pompe funebri. “Buongiorno, ieri è morta mia suocera, vorrei comprare una bara”.

“Capisco, come la vuole?”.

“Chiusa bene”.

Due astronauti mangiano in un ristorante sulla Luna. Uno dice: “Guarda che roba! Non è incredibile? Eccoci qui, che mangiamo in un ristorante sulla Luna! Che te ne pare?”. “Sì, sì, è carino, e il cibo è decente, ma non c’è atmosfera!”.

La moglie dice al marito ingegnere: “vai al supermercato e compra 5 mele, se hanno le uova comprane 10”. Il marito va al supermercato e chiede alla commessa se hanno uova. Risposta: “sì, certo!”. “Ok mi dia 10 mele, per favore”.

Un genovese rientra a casa dopo aver acquistato una bottiglia di vino molto costosa. Mentre sale le scale scivola e cade a terra. Subito dopo sente del liquido che gli cola sulla schiena: «Signore, fai che sia sangue!».

Lei: Amore, mi guardo allo specchio e mi vedo brutta, grassa e vecchia! Che cos’ho?

Lui: Ragione!

Due amici si affrontano.

“Ho saputo che hai dormito con mia moglie! È vero????!!!!”.

“No! Te lo giuro! Non è vero!! Lei non mi ha fatto chiudere occhio per tutta la notte!!!”.

Sapete dove va un Kinder Pinguì quando muore?

In Kinder Paradiso, ma soltanto se è stato un Kinder Bueno.

Ma sai come è morto?

Correndo con la Fiesta è andato a sbattere contro un Tronky ed è finito in un campo di Kinder cereali.

La sapevate questa? No?

Kinder Sorpresa!!!

Un signore ha un problema legale e si rivolge a un avvocato: “Scusi, prima di tutto, quant’è il suo onorario?”

L’avvocato risponde: “100 euro a domanda”.

“Scusi avvocato, ma non le sembra un prezzo esagerato?”

“Ma assolutamente no. Qual è la sua terza domanda?”.

Dio in Paradiso decide di dare una festicciola. Allora chiama tutti gli apostoli e a ognuno di loro affida un compito diverso. A San Pietro dice: “Pietro, pensa tu a comprare il cibo per tutti gli invitati”; allora Gesù dice: “No dai babbo, vado io a comprare le provviste!

E Dio allora risponde: “Eh no Gesù, figlio mio, tu hai le mani bucate!”.

Un avvocato chiama il suo cliente dopo che a questi è morto uno zio.

Allora, ci sono due notizie, una buona e una cattiva”.

“Beh dai, mi dica prima quella buona”

“Suo zio, le ha lasciato in eredità 10.000 euro”.

“Bellissimo! E la cattiva?”.

“La mia parcella ammonta 11.000 euro”.

Il problema con le barzellette sui banchieri? I banchieri non le trovano divertenti, le persone normali non pensano siano barzellette.

Un gruppo di amiche è in viaggio e sta cercando un albergo dove trascorrere la notte. Ne trovano uno molto particolare che espone un curioso cartello che dice: “Albergo per sole donne”. Molto incuriosite, le donne decidono di entrare.

All’interno il portiere spiega loro come funziona: “Allora, questo albergo ha 5 piani in tutto. Salite un piano alla volta, e quando trovate cosa state cercando, potete fermarvi lì”. Vi sarà facile decidere, dal momento che su ogni piano vi sono dei cartelli con scritto cosa vi troverete. La sola regola è che, una volta lasciato il piano, non ci potrete tornare.

Le donne, sempre più incuriosite, decidono di rimanere. Salgono al primo piano e trovano il cartello che dice: “Tutti gli uomini qui sono mediocri amanti, ma in compenso sono sensibili e gentili”. Le amiche scoppiano a ridere e senza esitazione salgono al secondo piano.

Il cartello del secondo piano recita: “Tutti gli uomini qui sono degli esperti amanti, ma trattano molto male le donne”. Decidono che non fa per loro e quindi salgono le scale.

Le donne raggiungono quindi il terzo piano dove il cartello dice: “Qui tutti gli uomini sono grandi amanti e attenti alle esigenze delle donne”. Andrebbe già bene, ma ci sono ancora due piani da visitare… Cosi decidono di salire al quarto piano, il cartello dice: “Qui tutti gli uomini sono bellissimi, sono anche sensibili e premurosi, sono amanti perfetti, inoltre sono tutti single, ricchi e affascinanti”. Le donne si guardano negli occhi e sorridono maliziosamente, sono molto tentate di fermarsi qui, ma decidono unanimemente che sarebbe un peccato non vedere cosa riserva l’ultimo piano. Quando raggiungono il quinto piano, il cartello dice: “Qui non ci sono uomini. Questo piano è stato costruito solo per dimostrare che non c’è mai modo di accontentare le donne”.

Qualche volta le donne sono oltremodo diffidenti nei confronti dei loro mariti.

Quando Adamo una sera ritornò tardi a casa Eva era molto agitata e gli disse: “Non sarai andato con altre donne?”. Adamo le rispose: “Tu sei irragionevole, tu sei l’unica donna sulla terra”. I due continuarono a litigare finché Adamo non cadde addormentato. A un tratto venne svegliato da qualcuno che lo toccava nel torace. Era Eva. “Che stai facendo?” chiese Adamo. Ed Eva: “Sto contando le tue costole!”.

Un onorevole chiama un idraulico a casa sua per una piccola riparazione urgente. Fatta la riparazione, l’idraulico chiede 6 mila euro e l’onorevole: “Però mi permetta di dirle che questi sono soldi rubati”. E l’idraulico replica: “Guardi, della provenienza dei soldi non mi interessa niente!”

“Sai, ho deciso di andare a convivere con un maiale”.

“Ma sei pazzo??? E come farai con la puzza?”

“Ehhhh…. si abituerà!”.

Lei dalla cucina: “Vuoi qualcosa da mangiare?”

Lui: “Quali sono le scelte?”

Lei: “O sì o no”.

“Che fisico!” disse la moglie di Einstein la prima notte di matrimonio.

Cara, dovremmo risparmiare e se tu imparassi a cucinare potremmo licenziare il cuoco.

Sì caro, e se tu imparassi a scopare… anche l’autista e il giardiniere!

L’ appuntato al maresciallo: “Per fare un po’ di spazio in archivio potremmo bruciare i fascicoli più vecchi di 10 anni”.

Il maresciallo: “Ottima idea appuntato, ma per sicurezza fai prima le fotocopie…”.

Sciagura aerea nei pressi di Roma.

Si è schiantato un elicottero in un cimitero.

I carabinieri hanno già estratto 685 corpi e stanno ancora scavando…

“Cara, sai, io sto con te perché mi accontento”.

“Io invece no: sto anche con un altro”.

Adamo va dal Signore.

Adamo: “Signore, posso farti una domanda?”.

Dio: “Dimmi pure figliolo”.

Adamo: “Perché hai fatto Eva così bella?”.

Dio: “Perché tu la potessi amare”.

Adamo: “E allora perché l’hai fatta così stupida?”.

Dio: “Perché lei potesse amare te!”.

Sono andato in un ristorante all’aperto, ha cominciato piovere e ci ho messo 3 ore per finire il brodo!!!

Il medico alla segretaria: “I pazienti che dicono di soffrire di amnesia, li faccia pagare in anticipo e poi li faccia pagare anche dopo la visita. Se dicono che hanno già pagato, sono guariti”.

Un inglese in un ristorante di Dublino si lamenta della qualità della carne con la cameriera: “E questo lo chiama maiale?”. “Da quale parte della forchetta, sir?”.

Rientrato a casa il marito dice alla moglie: “Sai, oggi ho comprato dei bellissimi pneumatici Goodyear”. “Ma sei impazzito????!!! Ma se non abbiamo la macchina!!!!”. “Beh, cara, anche tu porti il reggiseno…”.

La delimitazione tra cielo e inferno è stata danneggiata da sconosciuti. Il diavolo manda su un telegramma: “I nostri avvocati quaggiù dicono che dovete pagare voi la riparazione”. Poco dopo dal cielo la risposta: “Siamo costretti a darvi ragione, visto che quassù di avvocati non ne abbiamo trovati nemmeno uno.

Mi dica il nome di un animale domestico.

Er cane.

Non si dice er cane, si dice il cane… Ora mi dica il nome di un quadrilatero.

Er rombo.

Non si dice er rombo, si dice il rombo, lei è proprio un cretino ignorante, come si chiama?

Il Nesto.

Ma che razza di nome è???

Se dico Ernesto ti arrabbi!!!

Dal medico.

L’assistente: “Per motivi di privacy non possiamo chiamare i pazienti per nome. Entri la signora che ha le emorroidi!”

“Amore, penso sempre a te!”

“Io mai, per questo ci compensiamo”.

Ciao Dracula! Dove stai andando?

Vado al cinema.

Ah sì? Che danno?

“Endovena chi viene a cena”.

Una coppia di anziani coniugi sta festeggiando il 75mo anniversario di matrimonio in un ristorante di lusso. Alla fine della cena, il marito si rivolge alla moglie e le chiede: “Amore senti, c’è una cosa che avrei voluto chiederti da tempo. Mi ha sempre colpito il fatto che il nostro decimo figlio non assomigli per nulla agli altri nove. Ora, ti assicuro che questi 75 anni insieme sono stati un’esperienza meravigliosa e la tua risposta non potrà in alcun modo cambiare questa mia convinzione, ma io devo sapere la verità… Ha un padre differente?”

La moglie allora, senza nemmeno avere il coraggio di guardare suo marito negli occhi, china il capo e dopo una lunghissima pausa confessa: “Sì, caro, è così”.

L’uomo si intristisce profondamente perché, in fondo, sperava solo di sbagliarsi. Con le lacrime agli occhi chiede: “E dimmi, chi è il padre?”.

Nuovamente la donna abbassa la testa ed è in vistoso imbarazzo, non vorrebbe dire la verità al marito, ma è commossa dal suo candore e quindi con un filo di voce risponde: “Sei tu caro, sei tu!”.

Quante corna ha un toro?

Dipende dalla vacca!

«Dottore, dottore: tutte le mattine appena sveglio ho mal di testa per mezz’ora: cosa devo fare?». «Si svegli mezz’ora dopo».

Due cannibali stanno cenando. A un certo punto uno esclama: “Sono stufo di mia moglie!”. E l’altro risponde: “Va bene, ma finisci almeno le patatine!”.

Il capo all’impiegato: “È già la quinta volta che arriva tardi questa settimana!!! Che cosa devo pensare???”.

“Che è venerdì!”.

Francesco Totti si reca in questura per fare una denuncia.

“Mi dica: nome?”

“Francesco”

“Cognome?”

“Totti”

“Nato?”

“Sì.”

“Caro, ma tu mi sogni mai?”

“No, per fortuna mi sveglio sempre in tempo!”.

Lui: “Cara, stanotte mi impegnerò per darti il massimo del piacere!”.

Lei: “Bravo! Comincia con lo spegnere la luce e vedi di non russare”.

Due donne molto anziane stanno chiacchierando del più e del meno. Una dice all’altra: “Quando ero giovane, per visitarmi il dottore mi faceva spogliare tutta; ora mi fa solo tirare fuori la lingua”.

“Eh, cara mia, la medicina ha fatto progressi!”.

Una donna entra in farmacia.

“Per favore, vorrei dell’arsenico”.

Dal momento che si tratta di una sostanza che può risultare fatale, il farmacista chiede informazioni sull’utilizzo.

“E a che le serve, signora?”

“Per avvelenare mio marito”.

“Ah! capisco… però in questo caso non posso venderglielo”.

La donna senza dire una parola estrae dalla borsa una foto di suo marito a letto con la moglie del farmacista.

“Chiedo scusa, signora, non sapevo avesse la ricetta”.

Due amici, dopo tanto tempo si ritrovano a cena a casa di uno di loro.

L’ospite nota che il padrone di casa rivolgendosi alla moglie usa espressioni molto dolci come cara, amore, tesoro, cucciolotta, dolcezza…

Incuriosito l’amico chiede: “Ma come fai dopo trenta anni di matrimonio a essere ancora così dolce con tua moglie?”.

“Ma stai zitto” risponde l’altro: “ci credi che non mi ricordo più come si chiama?”.

Una ragazza chiama disperata il suo ragazzo.

“Amore, sono triste e disperata, ho comprato un puzzle ma non riesco a far combaciare neppure una tessera!”.

Allora lui molto dolcemente: “Scusa tesoro ma se c’è il disegno sulla scatola, basta guardare quello…”.

“Sì, amore, è un gallo, però proprio non ci riesco, sono disperata! Aiutami!”.

E lui, sempre premuroso: “Non ti preoccupare cara, adesso arrivo… così vediamo…”.

Arriva il fidanzato, si siede al tavolo, guarda la ragazza, lei lo guarda, lui torna a guardare lei.

“Amore, facciamo una cosa, rimettiamo i corn-flakes nella scatola e non diciamo niente a nessuno, ok?”

Due cacciatori sono nel bosco quando uno di loro cade a terra. Questi non sembra respirare e i suoi occhi sono assenti. L’amico chiama immediatamente i soccorsi al telefono. Urla: «Il mio amico è morto! Che posso fare?». «Cerchi di calmarsi, l’aiuto io – gli risponde l’operatore – Innanzitutto si assicuri che sia realmente morto». Un attimo di silenzio, poi si sente un colpo di fucile. «OK. E adesso?».

Un giovane si presenta a un colloquio di lavoro.

“Conoscenza della lingua inglese?”

“Ottima”.

“Perfetto, traduca capire le donne”

“Mission impossible”

“Assunto”.

Una donna bussa disperatamente alla porta dei propri vicini; “Presto!! Aiutatemi vi prego! Mia suocera vuole buttarsi dal terzo piano!”.

“Ci dispiace, ma noi che possiamo fare?”.

“Prestatemi un cacciavite, si è bloccata la maniglia della finestra”!

Senti Claudio, dimmi la verità, ma tu, quante donne hai avuto?

Una trentina…

Ma smettila! Non ci credo!

Te lo giuro! Era di Trento!

“Carla, hai sentito la grande novità? La Nutella cambia ricetta!”.

“Davvero??? Speriamo che tolgano quell’ingrediente che fa restringere i jeans!”.

Direttore, mia moglie vorrebbe che la accompagnassi per negozi; posso uscire un paio d’ore prima?

Ma sta scherzando? Se lo può proprio scordare!

Grazie direttore! Sapevo che non mi avrebbe lasciato nei casini…

Lei: Amore hai pensato a cosa regalarmi per San Valentino?

Lui: Ti ricordi la Ferrari rossa che abbiamo visto stamani?

Lei: Oh sì, sì, sì, sì amore!!!!

Lui: Ecco ti regalo un rossetto di quel colore!!!

Un tale entra in cartoleria: “Mi serve del cartone!”. “Molto spesso?”. “No… qualche volta!”.

Non mi ricordo chi è la moglie di Zeus.

Era.

Ah, è morta???

Due amiche si incontrano fuori dall’ufficio postale e si mettono a parlare dei loro recenti avvenimenti.

Una dice all’altra: “Ricordi che soffrivo di depressione? Ora sono in cura da un analista, uno psicologo davvero in gamba. Dato che mi sentivo sola e pensavo che nessuno provasse interesse per me, mi ha consigliato di scrivere una lettera a me stessa e di inviarmela; avrà senz’altro un effetto positivo sul mio umore quando la riceverò e infatti ora sono qui per spedirla.”

L’amica è un po’ perplessa e quindi domanda:

“E cosa ti sei scritta nella lettera?”

E l’altra: “”Ma scusa, come faccio a saperlo??? Deve ancora arrivarmi!”.

In un bar un uomo sta piangendo a più non posso. Entra un suo amico, lo vede e, vedendolo coì disperato gli si avvicina e gli chiede: “Luciano, ma che ti è successo??? Perché sei così disperato?”.

“Mia moglie ha giurato solennemente di non rivolgermi più la parola per un mese!”.

“Allora dovresti essere felice!”.

“Lo sono stato. Ma il mese scade questa sera!!!”.

Ci sono un italiano, un inglese e un tedesco che parlano dell’economia mondiale. L’inglese e il tedesco stanno masticando dei chewing-gum.

L’inglese dice “Noi inglesi mangiamo solo la frutta migliore, mentre gli scarti li ricicliamo e ci facciamo la marmellata per gli italiani”.

Il tedesco dice: “Noi tedeschi mangiamo la carne migliore, i pezzi migliori e abbiamo gli animali migliori, mentre gli scarti li ricicliamo e ci facciamo i wurstel per gli italiani”.

L’italiano risponde: “Noi italiani usiamo tantissimo i preservativi; anche voi li usate, vero?”.

E gli altri due in coro: “Certo che li usiamo, perché?”.

“Perché una volta utilizzati non li buttiamo, ma li ricicliamo e ci facciamo i chewing-gum e li vendiamo agli inglesi e ai tedeschi”.

Finanziere: “Capo, secondo me, Gigi d’Alessio ha evaso le tasse; dobbiamo prenderlo e farlo cantare!”.

Comandante: “Per carità! Archiviamo subito il caso!”.

Un italiano, un tedesco e un francese sono su una spiaggia in Arabia Saudita a bersi una cassa di alcol di contrabbando, quando all’improvviso arriva la polizia e li arresta. Il solo possedere alcol in Arabia Saudita è un crimine grave e quindi, per l’ancor più terribile crimine del consumo di alcol, vengono condannati a morte.

Dopo molti mesi d’appello con l’aiuto di avvocati molto in gamba, i tre riescono a tramutare la sentenza di morte a prigione a vita.

Fortuna vuole che, il giorno della fine del processo, in Arabia Saudita sia festa nazionale e lo sceicco essendo di buon umore decide che questi possano essere liberati e puniti solo con 20 frustate a testa. Mentre si preparano per la punizione, lo sceicco dice: “Oggi è il compleanno della mia prima moglie e lei mi ha chiesto di esaudire un desiderio a ognuno di voi prima di farvi frustare.

Il tedesco (che aveva bevuto di meno) ci pensa un po’ e dice:

“Legatemi un cuscino sulla schiena!” Così vien fatto, ma il cuscino dura solo 10 frustate e le altre 10 gli lacerano la schiena. Il povero malcapitato viene portato via sanguinante.

Poi tocca al francese (che aveva bevuto abbastanza) che, vista la scena, dice: “Legatemi 2 cuscini sulla schiena!”

Ma i due cuscini durano solo per 15 frustate, le altre 5 gli lacerano la schiena e anche lui viene portato via sanguinante e piagnucolante come un bambinetto.

È il turno dell’italiano (che aveva bevuto più di tutti) che nonostante quel che era successo agli altri due restava a testa alta sfoggiando un sorriso a 32 denti… prima che questi potesse dire qualcosa, lo sceicco dice: “Tu hai una faccia simpatica, e il tuo sorriso è indice di grande serenità; per questa ragione ti concederò ben due desideri”.

“Grazie, Sua Altezza! In ammirazione della Vostra clemenza come primo desiderio voglio che mi siano date 100 frustate invece di 20…”.

“Non solo sei simpatico, sei anche coraggioso!”, esclama lo sceicco con ammirazione.

“Ora dimmi… qual è il tuo secondo desiderio?”.

“Legatemi il francese sulla schiena!”.

Un pasticciere genovese mette un’inserzione per cercare una commessa per il suo negozio. Telefona una tizia e lui le chiede: “Sei novizia o esperta?”. E lei: “Diabetica”. “Bene, assunta”.

“Lo sai? A mia moglie hanno rubato la carta di credito” “E non hai sporto denuncia?” “Macché! Ho scoperto che il ladro spende meno!”

Cosa accade a Santa Claus se resta incastrato nel camino? Incomincia a soffrire di claus… trofobia.

Una domenica mattina Leonardo vede il suo amico Fulgenzio, appassionato pescatore e gli chiede: “Fulgenzio, perché non sei andato a pesca quest’oggi?”. “Perché tanto non avrei preso niente”. “Come fai a saperlo?”. “Ho letto l’oroscopo di oggi che diceva: «Giornata fortunata per i pesci»”.

Qual è la pena prevista per la bigamia? Avere due suocere.

Gli scribi e i farisei conducono da Gesù una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, gli dicono: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?»; Gesù allora risponde: “Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra“. Allora si sente un tremendo sibilo e una pietra centra in pieno la povera donna. Al che Gesù si gira e dice: “Oh mamma, ma perché ti metti sempre in mezzo???”.

Dichiarazione del gallo innamorato: non ti lascerò mais.

Un tale a un amico: “Sai che assomigli in modo impressionante a mia moglie? Tranne i baffi, naturalmente”. “Ma io non ho i baffi!”. “Tu no…”.

Impiegato: “Nome?”. Cliente: “Pie-Pie-Pie-Pietro”. “Ah, è balbuziente, mi spiace!”. E il cliente: “No io no, parlo bene, mio padre è balbuziente e l’ufficiale di anagrafe era un gran figlio di buona donna!”.

Gesù gioca a golf con San Pietro. San Pietro colpisce la palla e questa arriva sul green vicino alla buca. Gesù tira e la palla finisce in mezzo ai cespugli. Una lepre che passa di lì la prende in bocca e scappa. Un’aquila si precipita sulla lepre e se la porta in alto. Un cacciatore vede l’aquila e le spara. L’aquila colpita lascia andare la lepre, la lepre lascia andare la palla che cade dall’alto centrando la buca del campo di golf. Gesù allora leva gli occhi al cielo e dice: “Padre, posso giocare anche da solo!”.

In un bar un tizio si confida con gli amici: “Sono proprio un uomo felice. Non avevo mai capito quanto mia moglie mi amasse fino all’altro giorno quando sono rimasto a casa a letto per l’influenza…”. “E allora, perché dici ciò?” gli chiedono gli amici. E lui: “Mia moglie era così contenta che io stessi in casa, che ogni volta che qualcuno suonava alla porta, come il vicino, il lattaio, vari rappresentanti, lei gridava forte forte: ‘Mio marito è in casa… Mio marito è in casa!”.

Due bambini parlano; il primo dice: “Dimmi, anche voi pregate prima di mangiare?”. Il secondo: “No, mia madre cucina bene!”.

Dal barbiere: “Come li vuole i capelli? Indietro?” “No, li tenga pure!”.

Dallo psichiatra: “Dottore, dicono che ho manie di grandezza”. “OK, si stenda e mi racconti tutto dal principio”. “In principio creai il cielo e la terra…”

La padrona di casa confida alla domestica: “Sai, credo proprio che mio marito se la faccia con la sua nuova segretaria… “. “Signora, che cosa sta cercando di fare??? Ingelosirmi?”.

Che differenza c’è tra un avvocato che ha vinto una causa e un avvocato che l’ha persa? Il primo dice all’imputato: “Evviva: ABBIAMO vinto!”. Il secondo dice: “Porco cane: HAI perso!”.

Cosa ci fa Polifemo in un asilo? Dà un’occhiata ai bambini!

Lei: “Hai visto, tu che ti lamenti tanto che sto troppo al telefono? Ci ho messo solo 10 minuti”.

Lui: “Bene! E chi era?”. Lei: “Mah, uno che aveva sbagliato numero!”.

Un piccolo indiano va dal padre: “Papà, perché noi indiani abbiamo dei nomi così strani?”. “Uffa, figliolo, sempre la stessa domanda. Te lo ripeto ancora: il nome ricorda quello che è successo la notte del concepimento. Per esempio, tua sorella si chiama “Fiocco di neve” perché quella notte nevicava, mentre tuo fratello si chiama “Grande folgore tuonante” perché quella notte c’era un temporale. Adesso ‘Preservativo Bucato’, ti prego, lasciarmi leggere in pace!!”

Un tizio va da una veggente per conoscere il futuro. Lei guarda nella sfera magica e poi sentenzia: “Ho una brutta notizia per lei: sua suocera morirà fra pochi giorni di morte violenta”. E lui: “Guardi meglio: provi a vedere se sarò assolto”.

Un genovese torna a casa presto dal lavoro. Nel giardino di casa vede parcheggiato il furgoncino di un idraulico. Alzando lo sguardo al cielo esclama: “Ti prego, Signore, fa che sia il suo amante…”

Durante una visita a un manicomio, un visitatore domandò al Direttore come facessero a stabilire quando un paziente dovesse essere ricoverato.

“Vede”, rispose il Direttore, “riempiamo una vasca da bagno e quindi forniamo al paziente un cucchiaino da caffè, una tazza da tè e un secchio e gli chiediamo di svuotarla…”

“Ahhh capisco… una persona normale userebbe il secchio perché è più grande…”.

“No, una persona normale toglierebbe il tappo! Preferisce un letto vicino alla finestra?”.

“Perché sei scappato dalla sala operatoria prima dell’intervento?”. “Perché l’infermiera diceva: “Coraggio, non si preoccupi, è un’operazione facile…”. “E questo non ti ha tranquillizzato?”. “Il fatto è che parlava con il chirurgo!”.

Un animalista critica con rabbia una passante: “Lei, signora, non sa quanti animali hanno dovuto uccidere per fare la pelliccia che indossa…”. E la signora, con tono ancora più arrogante: “Lei, giovanotto, non sa quanti animali mi son dovuta fare io per comprarmela!”