Le barzellette di Pierino sono un vero e proprio classico dell’umorismo italiano. Non poteva quindi mancare una raccolta di divertenti barzellette che trattasse del bambino più pestifero d’Italia.

Giorno di interrogazione.

“Pierino, dimmi, quante rette passano per un punto?”.

“Infinite, professore”.

“Benissimo Pierino, e ora dimmi, quante rette passano per due punti?”.

“Ah beh, guardi, non ne parliamo nemmeno!”.

La maestra interroga Pierino.

“Pierino, cosa fa l’ornitologo quando va al lavoro?”

Pierino sicuro risponde: “Timbra il… cardellino!”.

Maestra, mi sono innamorato di lei! Perché non facciamo all’amore?

Pierino, ma che dici? A me non interessano i bambini!

Stia tranquilla, userò il preservativo!

Mentre sta correggendo il compito di geografia, la maestra parla con una collega.

“Anche stavolta Pierino ha svolto un compito di geografia terribile. E per di più ha copiato tutto dal suo compagno di banco”.

“Ne sei sicura? Se tutti e due hanno fatto male potrebbe essere il compagno ad aver copiato da Pierino”.

“No, no, ne sono più che certa. Una domanda diceva: Dove si trova Strasburgo? Il compagno di banco ha risposto: “Non lo so”.

“E Pierino?”.

“Nemmeno io”.

La maestra interroga Pierino.

“Pierino, dimmi, come si formano i venti?”.

“Con due decine signora maestra!”.

“Mamma, mamma, ho visto Maria e Giulio che si baciavano!”.

“È giusto Pierino, tua sorella è grande e fra poco si sposerà”.

“Ah, allora fra poco papà sposerà la nostra domestica?”.

Pierino rientra in casa e va a parlare con suo padre.

“Ciao papà, oggi ho guidato in autostrada per la prima volta, vuoi sapere com’è andata?”.

“No, Pierino, ho troppo da fare, non ho tempo per parlare”.

“OK, tanto domani lo saprai dai giornali”.

Pierino ha bisogno di denaro e va da suo padre: “Papà, mi dai venti euro?”. Il padre allora iniziare a bofonchiare: “Quando ero piccolo io e chiedevo dei soldi a mio padre mi esprimevo in centesimi!”. “Ok, papà, allora, per favore, mi dai ventimila centesimi?”.

La maestra interroga Pierino.

“Pierino, dimmi due pronomi!”.

“Chi? Io?”.

“Bravissimo Pierino! Ora sentiamo un altro”.

La maestra chiede a Pierino:

“Pierino, dimmi, cos’è l’escursione termica?”.

“Una gita in montagna quando fa troppo caldo”.

Interrogazione di italiano.

“Pierino, dimmi, cosa significa rarefatto?”

“Persona che si droga sporadicamente”.

Interrogazione di italiano.

“Pierino, dimmi, cos’è una scultura?”.

“La mancanza d’istruzione signora maestra!”

Maria vuol giocare con Pierino.

“Pierino, giochiamo a marito e moglie?”.

“No Maria, mi dispiace, la mamma mi ha detto di non litigare con nessuno”.

“Mamma, guarda, Pierino mi ha dato 10 euro!”.

“Ma Maria, perché Pierino ti avrebbe dato questi soldi?”.

“Sai, mi ha detto che se salivo su l’albero che ha in giardino mi avrebbe dato 10 euro, così sono salita”.

“Maria, sei proprio un’ingenua, conosci Pierino, è un furbetto, ti ha fatto salire sull’albero per poterti guardare le mutandine!”.

“Mamma, ma lo so! E che io sono più furba di lui! Prima di salire me le sono tolte!”.

Pierino fa una domanda alla professoressa d’inglese.

“Prof, che cosa vuol dire «I don’t know»?”

“Non lo so”.

“E lei sarebbe una professoressa d’inglese???”.

Pierino, che razza è il cane di James Bond?

Zero zero setter.

Pierino viene sorpreso da suo padre a fumare.

“Pierino! Ma sei impazzito a fumare??? Sei appena in quarta elementare!”.

“Ma papà, mi hai tu che in quarta elementare fumavi!”.

“Sì, è vero, ma io avevo 18 anni!”.

Pierino – Una barzelletta lunga, ma molto divertente

Una maestra della prima elementare vede Pierino sbuffare di continuo.

“Pierino, qual è il problema?”.

Pierino risponde: “Signora maestra, sono troppo intelligente per stare in prima elementare. Mia sorella è in terza e io sono molto più intelligente di lei! Anch’io voglio andare in terza!”.

La storia va avanti per due settimane e la maestra ne ha abbastanza così decide di affrontare la questione con la direttrice.

Mentre Pierino aspetta nel corridoio la maestra spiega la situazione alla dirigente.

La direttrice dice alla maestra che metterà il ragazzo alla prova; gli farà una serie di domande, se lui sbaglia una qualsiasi delle risposte dovrà mettersi il cuore in pace e frequentare la prima elementare senza più lamentarsi.

La maestra è d’accordo. Pierino viene fatto entrare, gli vengono spiegate le condizioni e lui accetta di sottoporsi al test.

La direttrice comincia con le domande:

“Quanto fa 3 x 3?

“9”

“Quanto fa 6 x 6?

“Pierino: “36”

E via discorrendo con domande che la direttrice pensa adatte a un bambino di terza elementare. La direttrice guarda la maestra e le dice: “penso che Pierino possa andare in terza elementare”. La maestra non è convinta e dice: “Posso fargli io qualche domanda?”. La direttrice e Pierino si dicono d’accordo e la maestra comincia con le domande.

“Una mucca ne ha quattro, ma io ne ho solo due, che cosa sono?”.

Pierino: “Le gambe”

Maestra: “Cosa c’è nei tuoi pantaloni, che non c’è nei miei?”.

La direttrice comincia a preoccuparsi e si domanda perché mai la maestra faccia una simile domanda!

Pierino risponde: “Le tasche”.

La maestra continua imperterrita:

“Che cos’è che inizia per ‘C’, finisce per ‘O’, è peloso, saporito e contiene un liquido biancastro?”.

La direttrice spalanca gli occhi, ma prima di poterlo bloccare Pierino risponde:

“Il cocco”.

La maestra non si dà per vinta.

“Che cos’è che entra duro e rosato ed esce molle ed appiccicoso?”.

Pierino: “la gomma da masticare”.

La maestra insiste sempre più inviperita:

“Che cos’è che un uomo fa in piedi, una donna da seduta e un cane su tre gambe?”.

La direttrice comincia a sudare freddo, ma prima di poter fermare il tutto Pierino risponde:

“Stringere la mano”.

La maestra non demorde: “OK Pierino, ora ti farò alcune domande del tipo ‘Chi sono io’, d’accordo?”

Pierino: “D’accordo!”.

Maestra: “Infili dei paletti dentro di me. Mi leghi a terra prima di montarmi. Sono bagnata prima che tu abbia finito”.

La direttrice si sente mancare, ma…

Pierino: “La tenda”.

La maestra non desiste: “Un dito entra dentro di me. Giochi con me quando ti annoi. Rimango con te per tutta la vita.”.

La direttrice si sente svenire ma…

Pierino: “L’anello nuziale”

Maestra: “Esisto in diverse misure. Quando non sto bene sgocciolo. Quando mi togli il liquido ti senti bene.”.

Pierino: “Il naso”.

Ormai è guerra aperta e la maestra continua.

“Ho un corpo affusolato e rigido. La mia punta è penetrante. Sto spesso in un astuccio”.

Pierino: “La freccia”.

La maestra non si arrende: “Quale parola inizia con ‘SC’, finisce con ‘E’ e significa un sacco di divertimento?”.

Pierino: “SCherzarE”

La direttrice tira un sospiro di sollievo e dice alla maestra: “Mettiamolo in quinta: le ultime risposte le ho sbagliate persino io!”.

Il personaggio di Pierino

Pierino è il protagonista di molte barzellette italiane sulla scuola, ispirato al fumetto Pierino di Antonio Rubino, pubblicato sul Corriere dei Piccoli negli anni Dieci del XX secolo.

Negli anni ’80 il personaggio fu portato al cinema da diversi film principalmente interpretati da Alvaro Vitali: Pierino contro tutti (1981), Pierino colpisce ancora (1982), Pierino medico della Saub (1981), Pierino torna a scuola (1990). Dal 2004 Vitali ha impiegato il personaggio di Pierino per la pubblicità di un noto negozio di abbigliamento romano.

Non solo barzellette di Pierino – Le altre raccolte

Guarda anche le nostre altre raccolte di barzellette, battute, freddure e colmi:

NOTA – Ogni raccolta ha contenuti propri, non sono presenti le barzellette contenute nelle altre.