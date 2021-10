La nostra raccolta di barzellette corte, battute divertenti e freddure, mai volgari e facili da memorizzare, da poter raccontare agli amici durante un incontro conviviale. In grassetto le ultime barzellette corte inserite (a oggi 30).

IL SORRISO DEL GIORNO

Un contadino sta lavorando nel suo allevamento di galline all’aria aperta. A un certo punto gli si avvicina un signore vestito molto elegantemente che gli dice:

“Veramente belle le sue galline, che cosa dà loro da mangiare?”.

“Beh signore, le nutro con mangime di prima qualità, la più cara sul mercato!”.

“Ma come??? Lo dice pure con orgoglio? Ma non si vergogna? Io sono un dirigente della FAO e ho il colpito di multare chi spreca cibo; le si merita la sanzione più elevata; 1.000 euro!”.

Passano alcuni giorni e il contadino viene avvicinato di nuovo da una persona molto elegante.

“Veramente belle le sue galline, con cosa le nutre?”.

Memore di quanto successo pochi giorni prima, il contadino risponde:

“Mah, guardi, sono bestie; do loro proprio il minimo indispensabile, tutta roba davvero scadente.

“Ma bravo! E non si vergogna nemmeno un po’??? Io sono un ispettore della Protezione Animali; per lei 1.000 euro di multa!”.

Passano alcuni giorni e il contadino viene avvicinato nuovamente da un signore tutto elegante che gli chiede:

“Bellissime le sue galline! Che cosa dà loro da mangiare?”.

“Guardi, non so proprio dirle; do loro dieci euro a testa e poi si comprano quello che vogliono!”.

Le migliori dieci barzellette corte

Un signore si reca alla casa di un indovino, appena arriva bussa alla porta e l’indovino chiede “Chi è?” E il signore esclama: “Cominciamo bene…”.

Fra anziani: “Ma tu a letto prendi qualche precauzione?”. “Beh, sì, adotto le sbarre laterali per non cadere…”.

“Luigino! Smettila di dondolare il nonno altrimenti impicco anche te!”.

La moglie dice al marito ingegnere: “Vai al supermercato e compra 5 mele, se hanno le uova comprane 10”. Il marito va al supermercato e chiede alla commessa se hanno uova. Risposta: “Sì, certo”. “OK mi dia 10 mele per favore”.

Moglie: “Che programmi hai per le vacanze di Pasqua”?

Marito: “Lo stesso di Gesù, sparire il venerdì e tornare la domenica; e tu?”.

Moglie: “Lo stesso di Giuda, tradirti”.

Fra uomini.

“Mia moglie è un angelo!”.

Beato te, la mia è ancora viva.

Un tizio entra in un negozio di abbigliamento militare e chiede:

«Avete delle tute mimetiche?».

Risponde il commesso: «Sì, però non riusciamo a trovarle…».

Facendo uno strappo ai regolamenti, premurosamente, il maresciallo richiama l’appuntato di guardia alla caserma; “Dai, vieni dentro che piove”. “No, grazie, anche qui fuori piove!”.

Le altre barzellette corte scelte per voi

Un appuntato chiede consiglio al maresciallo per vendere la sua auto che nessuno vuole perché ha 300.000 km. Con fare intelligente, il maresciallo:”Vai da questo meccanico, è bravissimo ed è mio amico; dì pure che ti mando io e fatti diminuire i chilometri!”. Il giorno dopo l’appuntato torna dicendo al maresciallo che ora l’auto ha 20.000 km. “Ora a quanto vuoi venderla?”. “Eh no, ora è quasi nuova e me le tengo!”.

Dopo un massacrante turno in fabbrica, il 31 dicembre il marito riesce a rientrare qualche secondo prima della mezzanotte per festeggiare l’anno nuovo. Purtroppo, trova la moglie a letto con un altro. Distrutto non riesce a dire altro che un “Ma questo chi è?”. “Ma caro, è l’ultimo dell’anno!”.

“Papà, papà, mi sono fidanzata con un ragazzo; lavora come meccanico.”

“Bene! I meccanici guadagnano un sacco di soldi”.

“Sì papà, però lui usa sempre un gergo meccanico e mi dice: che bel paraurti che hai; che bei fanali che hai ecc.”.

“Non preoccuparti cara, lascialo dire quello che vuole, l’importante che non apra il cofano e metta le mani nel motore

Una bella ragazza ferma un taxi.

“All’aeroporto, per favore”.

Dopo cinque minuti, il tassista, guarda la ragazza nello specchietto e le dice: “Lo sa? Lei è la terza donna incinta che oggi porto all’aeroporto”.

“Ma cosa dice?! Io non sono incinta”.

“Eh, aspetti! Non siamo ancora arrivati all’aeroporto…”.

“Mamma, mamma, ma perché dicono noi cinesi siamo tutti uguali?”.

“Guarda ragazzo che tua madre è quella là in fondo…”.

Il maestro entra nella sua nuova classe e con tono sarcastico dice: “Se ci sono idioti in questa aula, si alzino per favore!”. Dopo un po’ di silenzio, uno degli studenti si alza in piedi.

Il maestro allora gli chiede: “Dunque, perché ti consideri un idiota?!”

E lo studente: “Beh, in realtà non mi considero tale, ma odio vederla in piedi là tutto da solo”.

La moglie: “Non devi lamentarti, in fondo ho portato una buona dote”. Il marito: “Non era una dote, ma solo un risarcimento”.

Un uomo entra in un caffe. Ma nota che manca l’accento, così con un pennarello gigante aggiunge l’accento mancante. E se ne va… Caffè corretto.

Battute e freddure divertenti

Le donne in grado di cambiare gli uomini esistono. Si chiamano “badanti”.

Sono sempre stato un ragazzo molto sveglio; una volta ho finito un puzzle in meno di quattro giorni; e pensare che sulla scatola c’era scritto “Dai 2 ai 5 anni”.

Tra fantasmi: “Tu ci credi agli umani?”

Si sdraia sui binari della tratta ferroviaria Palermo-Napoli. Muore con 8 ore di ritardo.

Dio è morto (Nietzsche). Nietzsche è morto (Dio).

Disse la mela al verme: “Non parlare, bacami!”.

Se io mi metto la camicia di lino, che camicia si mette Lino?

Che film girano un gallo e una gallina in un pollaio? – L’ova story.

Mia moglie e io siamo stati felici per vent’anni. Poi ci siamo incontrati. (Rodney Dangerfield)

Ottimista affoga in una vasca mezza piena.

Ma se il mio capo si droga io sono un tossico-dipendente?

Lo sai? Fare tanto sesso rende intelligenti!

Non ho capito…