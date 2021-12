Barzellette che fanno ridere - le migliori

Una raccolta di barzellette che fanno ridere, davvero simpatiche e mai volgari da raccontare agli amici per rendere più allegro e divertente un incontro conviviale.

Se conoscete barzellette che fanno ridere o comunque battute divertenti che pensate possano far parte di questa raccolta, scrivete una mail a ufficiostampa@albanesi.it. Buon divertimento!

Fra amici:

“Sai, mia moglie ieri sera mi ha chiesto una serata da brividi… ”

“E tu cosa hai fatto???”

“Le ho spento i termosifoni”.

Una signora si avvicina a un signore e gli dice: “Io sono una chiromante e con 15 € le dirò il futuro!”.

“D’accordo. Ecco a lei i 15 €”.

“Io sarò chiromante, tu sarai chiromante, egli sarà chiromante, noi saremo chiromanti, voi sarete chiromanti, essi saranno chiromanti!”.

Bill Gates muore e va in Paradiso; lì chiede a San Pietro di poter visitare l’inferno. San Pietro lo accontenta e Gates rimane affascinato dal fatto che, a differenza del Paradiso, che è pieno di suore, l’Inferno sia pieno di bellissime donne in abiti provocanti. Chiede allora a San Pietro di poter restare lì e questi lo accontenta. Tempo dopo San Pietro torna a visitarlo, lo trova avvolto nelle fiamme infernali e gli chiede:

“Allora Bill, ti piace l’inferno?”

E Bill: “Scusa San Pietro, ma dove sono finite tutte le donne bellissime???”

E San Pietro: “Figlio mio, quello era lo screensaver!”.

Un giornalista intervista un uomo per strada.

“Scusa, tu lavoreresti gratis per Renzi?”.

“Certo”. “Lavoreresti gratis per Conte?”.

“Certo”.

“Lavoreresti gratis per Salvini?”. “

Certo”. “Lavoreresti gratis per Letta?”.

“Certo”. “Lavoreresti gratis per Berlusconi?”.

“Certo”

E così via per altri leader politici importanti. Alla fine, il giornalista dice: “Scusa, ma tu che lavoro fai?”.

“Il becchino”.

Una signora anziana va dal dottore per una visita di controllo. Il dottore la visita accuratamente, le ascolta il cuore, le misura la pressione, e quando ha finito le dice:

“Signora, lei ha la pressione alta e il cuore comincia a perdere qualche colpo! Prenda queste medicine che le ordino, e mi raccomando, eviti di fare le scale. Ritorni tra un mese per un nuovo controllo, così vediamo come va!”.

La vecchietta dopo un mese torna dal medico; il dottore la visita, le controlla il cuore e la pressione, e alla fine esclama:

“Bene, molto bene! La pressione si è abbassata, il cuore è a posto… Ora può riprendere la vita di prima!”.

“Allora adesso posso fare anche le scale?”.

“Sì, può riprendere anche a fare le scale!”.

“Oh, meno male, dottore! Ci speravo tanto! Sa, ero veramente stanchissima!”.

“Stanchissima? Perché?”.

“Perché non ne potevo più di arrampicarmi sempre su e giù per la grondaia!”.

Un pomeriggio un uomo esce di casa e per strada si ferma a osservare uno strano corteo funebre, con uno strano seguito, che si avvia al vicino cimitero. C’è una vettura funebre, nera, che apre il funerale, seguita a una quindicina di metri da un’altra vettura funebre. Dietro la seconda vettura c’è un uomo vestito di nero, da solo, che segue i feretri con un pitbull al guinzaglio. Appena dopo ci sono circa 200 uomini che seguono il corteo in fila indiana.

L’uomo cede alla curiosità e, con molto rispetto, si avvicina all’uomo col cane e gli chiede:

– Sono davvero molto spiacente per la sua perdita, e capisco che è un brutto momento per disturbare, ma io non ho mai visto un funerale come questo. Che tipo di funerale è?

L’uomo in lutto comincia a spiegare:

“La prima carrozza funebre è per mia moglie”.

“E che cosa le è successo?”.

“Il mio cane l’ha attaccata e l’ha uccisa”.

“E chi c’è nella seconda carrozza?”.

“Mia suocera. Lei stava tentando di soccorrere mia moglie, quando il cane si è girato e ha attaccato anche lei non lasciandole scampo”.

“Tra i due uomini trascorre qualche momento di silenzio intenso e pieno di comprensione”.

Poi l’uomo chiede sommessamente:

“Posso avere il suo cane in prestito?”.

“Sì, ma si metta in fila…”.

Un signore si reca dal dentista.

“Dottore, questo dente mi duole tantissimo, cosa mi consiglia di fare?

“Guardi, se fosse il mio, lo toglierei subito!”.

“Eh, anch’io lo toglierei subito, se fosse il suo”.

Genova.

Nei giardini di uno dei parchi cittadini c’è un uomo che ne vede un altro piegato in due per terra che sta mangiando l’erba. Quindi si avvicina e gli chiede: “Signore, ma cosa sta facendo?”.

L’altro risponde: “Vede, io sono molto povero e ho una fame terribile, non ho nemmeno un euro e piuttosto che morire o rubare, mangio l’erba”.

Al che l’altro signore si commuove e dice: “Ma non si possono vedere certe cose! Venga con me che la invito a casa mia.”

E l’altro: “Verrei volentieri, ma anche mia moglie è nella stessa situazione”.

L’altro signore ci pensa un po’ e poi dice: “Va bene lo stesso; noi genovesi siamo un popolo generoso… porti anche sua moglie”.

“La ringrazio di cuore, però ho anche due figli e anche loro soffrono la fame…”.

Il genovese ci pensa ancora un po’ e alla fine, tutto radioso, dice:

“Ma non si preoccupi porti anche loro, tanto dietro casa mia c’è un campo intero con l’erba alta un metro!”.

Barzellette che fanno ridere – Le altre raccolte

Guarda anche le nostre altre raccolte:

NOTA – Ogni raccolta ha contenuti propri, non sono presenti le barzellette contenute nelle altre.