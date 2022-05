Barzellette 2022: una nuova raccolta di grandi barzellette per tutti gusti, ma come sempre mai volgari; solo tanto divertimento da condividere con gli amici o con i colleghi nella pausa caffè.

Se conoscete barzellette che pensate possano far parte di questa raccolta, scrivete una mail a ufficiostampa@albanesi.it. Buon divertimento!

Colloquio di lavoro.

“Livello di inglese?”

“Alto”

“Traduca «Roberto ha una Ford rossa»

“Robert Redford”

“Le faremo sapere”.

Fra amici.

“Sai, ieri alla mia porta si è presentata mia suocera”.

“E che ti ha detto?”.

“Ciao, posso rimanere qui una settimana?”.

“E tu?”.

“Le ho risposto – Certo! – e ho chiuso la porta”.

Una ricca signora inglese, per il suo settantesimo compleanno, compleanno, decide di regalarsi una costosissima crociera extra-lusso intorno al mondo; un po’ preoccupata per il lungo viaggio in mare, appena arriva l’occasione, si presenta al comandante della nave e gli domanda:

“Mi scusi, comandante, questa è la prima crociera che faccio in vita mia e mi stavo chiedendo se le navi di questo tipo affondano spesso”.

E il capitano, tranquillo, senza muovere un muscolo, risponde:

“No signora, mai più di una volta”.

Colloquio di lavoro.

“Livello di inglese?”

“Alto”

“Traduca il verbo applaudire”

“Batman”

“Le faremo sapere…”

Che cos’è “il silenzio pre-elettorale”? L’unico giorno in cui i politici non dicono bugie.

Citazioni d’autore: “Non si sfugge al passato” (Un pomodoro).

“Mario, sai come si pronuncia la C in inglese?”

“Si”

“E come si pronuncia?”

“Si”

“Scusa, lo sai oppure no?”.

“Sì”.

“E come si pronuncia?”.

“Si”

“Ma mi stai prendendo in giro?”.

Due amici stanno passeggiando e chiacchierano del più e del meno. A un certo punto, uno dei due, indicando una donna seduta su una panchina, dice:

“Sai, un tempo ero innamorato perso di quella donna! Pensa che le ho scritto più di trecento lettere d’amore in un solo anno!”.

“Caspita!” risponde l’altro. “E poi perché hai smesso di scriverle?”.

“Ha sposato il postino…”

“Buongiorno, è qui la sede degli atei?”.

“Non credo”.

“Bastava dire sì”.

Due amici, appassionati giocatori di golf, si scambiano una promessa: il primo che morirà dovrà apparire in sogno all’altro informandolo per sapere se in Paradiso è possibile giocare al loro sport preferito.

Passano alcuni anni, uno dei due muore e, una notte, appare in sogno all’altro.

“Allora?” – domanda impaziente il vivente.

“Ciao, come promesso eccomi qui, ho due notizie da darti, una buona e una cattiva. Quella buona è che qui in Paradiso ci sono campi da golf meravigliosi, grandissimi, l’ideale per fare lunghe partite, è davvero stupendo quassù”.

“Ok, bene, e la notizia cattiva?”.

“Beh, domani giochiamo insieme”.

Un uomo sta chiacchierando con il suo migliore amico.

“Sai, l’altro giorno ero in camera da letto quando è entrata mia moglie, mi ha guardato languidamente, si è levata i vestiti di dosso e mi ha detto: “Fammi sentire una vera donna!”

“Caspita! E tu che hai fatto?”.

“Beh, anch’io mi sono tolto i vestiti, li ho buttati sul letto e le ho detto: “Stirali!”.

Pierino va dal gelataio e chiede:

“Buongiorno, lo avete il gelato al gusto di rapa?

Il gelataio risponde:

“No, Pierino! Mi dispiace”.

Il giorno dopo Pierino torna dal gelataio e chiede:

“Buongiorno, lo avete il gelato al gusto di rapa?”.

Il gelataio risponde:

“No, Pierino! Mi dispiace, non lo abbiamo”.

La scena si ripete per qualche giorno, al che il gelataio decide di preparare il gelato al gusto di rapa.

Come al solito Pierino ritorna dal gelataio e chiede:

“Buongiorno, lo avete il gelato al gusto di rapa?”.

E il gelataio, sorridendo soddisfatto, risponde:

“Sì Pierino, oggi lo abbiamo!”.

E Pierino:

“È vero che fa schifo?”.

Due amici si incontrano, uno dei due appare molto stanco, ha gli abiti strappati ed è pieno di graffi. L’altro gli chiede spiegazioni.

“Beh, sai, oggi è stata una giornata davvero difficile per me, ho appena seppellito mia suocera”.

Allora l’amico risponde:

“Accidenti, non lo sapevo, mi dispiace tanto, ma senti, capisco il dolore, ma come mai sei ridotto in queste condizioni?”.

“Beh, lei non voleva…”

Un ragazzo particolarmente depresso è disteso sul lettino del suo psicologo al quale parla del suo più grande problema.

“Perché pensi che i tuoi genitori amino tuo fratello più di te?”.

“Per diversi motivi. Ieri, per esempio, mia madre mi ha chiesto di ritirare la torta per il compleanno di mio fratello, per la sua festa a sorpresa!”.

“E quindi? Dov’è il problema?”.

“Siamo gemelli!”

Colloquio di lavoro.

“Livello di inglese?”.

“Avanzato”.

“Traduca la frase «Paolo è un uomo nuovo»”.

“Paul Newman”.

“Le faremo sapere…”.

