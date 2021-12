Questa è una raccolta di aforismi simpatici che aggiorneremo in modo periodico. L’obiettivo di questa raccolta è quello di far sorridere e, in qualche caso, anche di far riflettere.

Si tratta di frasi simpatiche, brillanti e divertenti che possono per esempio essere condivise sui propri profili social (Facebook, WhatsApp ecc.).

Gli argomenti toccati sono i più vari, dalla vita, alle donne, agli uomini ecc.

Una precisazione importante: abbiamo cercato di essere il più accurati possibile per quanto riguarda le attribuzioni di tutti gli aforismi riportati; si deve però ricordare che quando si parla di citazioni, il rischio di commettere errori non è minimale; in Rete, ma anche in libri o rivisti, si trovano diversi esempi di citazioni attribuite non correttamente; sono moltissime le frasi famose attribuite a più autori; non sempre è facile stabilire con esattezza la paternità di una frase.

Un classico esempio è il simpatico aforisma che recita “A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio”; è una frase che è stata attribuita a diversi scrittori o pensatori; difficile dire chi l’abbia veramente pronunciata per primo.

Anche la simpatica frase “Al mondo di sicuro ci sono soltanto la morte e le tasse” è frequentemente attribuita a Franklin, ma sembra che in realtà la paternità sia di un commediografo inglese, Christopher Bullock; infatti nella sua commedia Il calzolaio di Preston (1716) si legge “Impossibile essere sicuri di altro se non la morte e le tasse”. In quell’anno Franklin aveva 10 anni; difficile pensare che l’aforisma sia un parto della sua fantasia. Può darsi invece che abbia ripreso la frase in età più matura e che, vista la sua fama, sia da molti considerato come l’autore.

I controlli che abbiamo effettuato su questa raccolta di aforismi simpatici sono stati accurati, ma chiediamo ai nostri lettori di segnalarci eventuali errori od omissioni scrivendo a ufficiostampa@albanesi.it

Aforismi simpatici – Da Charles Baudelaire a Virginia Woolf

La vita è un ospedale in cui ciascun paziente è posseduto dal desiderio di cambiare letto. (Charles Baudelaire)

A Hollywood ci si sposa sempre la mattina presto, così se non funziona non hai sprecato la giornata. (Milton Berle)

Se qualcosa del corpo umano vi disgusta, prendetevela col produttore. (Lenny Bruce)

Va bene, ammettiamolo, noi ebrei abbiamo ucciso Cristo − ma è stato solo per tre giorni. (Lenny Bruce)

Qualunque stronzo è capace di trovarsi uno straccio di lavoro; invece ci vuole cervello per cavarsela senza lavorare. (Charles Bukowski)

Se succede qualcosa di brutto si beve per dimenticare; se succede qualcosa di bello si beve per festeggiare; e se non succede niente si beve per far succedere qualcosa. (Charles Bukowski)

È più difficile offrire del denaro in modo intelligente che guadagnarlo. (Andrew Carnegie)

Vorrei avere come epitaffio: “Qui giace un uomo abbastanza saggio da mettere al proprio servizio persone che ne sapevano più di lui”. (Andrew Carnegie)

Nella vita non bisogna essere troppo curiosi, né dei segreti di Dio né di quelli della propria moglie. (Geoffrey Chaucer)

Il piacere è simile ad alcune sostanze medicinali: per ottenere costantemente eguali effetti, è necessario raddoppiare le dosi. (Honoré de Balzac)

Le donne non sono altro che organi genitali articolati e dotati della facoltà di spendere tutto il denaro che uno possiede. (William Faulkner)

Sono sempre le abitudini oziose quelle che si rimpiangono. (William Faulkner)

Perché voler essere qualcosa quando si può essere qualcuno? (Gustave Flaubert)

La patria, probabilmente, è come la famiglia, se ne sente il suo valore solo quando la si perde. (Gustave Flaubert)

Un amico a metà è un mezzo traditore. (Victor Hugo)

Un guercio è molto più incompleto di un cieco. Sa ciò che gli manca. (Victor Hugo)

Tutti gli uomini recitano, tranne alcuni attori. (Eugen Ionesco)

Più mi spiego e meno mi capisco. (Eugen Ionesco)

Uomo affamato, uomo arrabbiato. (James Joyce)

Sono egoisti quegli astemi. (James Joyce)

La vita è un’avventura da vivere, non un problema da risolvere. (John Keats)

Milano è un enorme conglomerato di eremiti. (Eugenio Montale)

Se vuoi mantenere un segreto, devi nasconderlo anche a te stesso. (George Orwell)

Mettete un pacifista a lavorare in una fabbrica di bombe e in due mesi egli avrà ideato un nuovo tipo di bomba. (George Orwell)

Nella vita reale è sempre l’incudine a rompere il martello. (George Orwell)

Per essere poeti, bisogna avere molto tempo. (Pier Paolo Pasolini)

È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. (Luigi Pirandello)

Nulla atterrisce più di uno specchio una coscienza non tranquilla. (Luigi Pirandello)

Io mi credo in inferno, dunque ci sono. (Arthur Rimbaud)

La vita è così amara, il vino è così dolce; perché dunque non bere? (Umberto Saba)

Il mondo può benissimo fare a meno della letteratura. Ma ancor di più può fare a meno dell’uomo. (Jean-Paul Sartre)

Le donne sono sempre povere di parole precise. (Italo Svevo)

Le donne son fatte così. Ogni giorno che sorge porta loro una nuova interpretazione del passato. Dev’essere una vita poco monotona la loro. (Italo Svevo)

A re malvagio, consiglier peggiore. (Torquato Tasso)

Amare la vicina è un gran vantaggio, si vede spesso e non si fa viaggio. (Giovanni Verga)

Poche cose sono più facili che vivere male e morire bene. (Oscar Wilde)

A questo mondo ci sono due sole tragedie: una è non ottenere quello che si vuole, l’altra è ottenerlo. (Oscar Wilde)

I giovani di oggi sono davvero terribili. Non hanno il benché minimo rispetto per i capelli tinti. (Oscar Wilde)

La felicità di un uomo sposato dipende dalle persone che non ha sposato. (Oscar Wilde)

Non bisogna mai dir male della buona società; solo chi non ne fa parte ne parla male. (Oscar Wilde)

Non si può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non si è pranzato bene. (Virginia Woolf)

La compagnia incessante è nociva quanto l’isolamento solitario. (Virginia Woolf).

