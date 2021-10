Questa è una raccolta di aforismi divertenti e citazioni umoristiche che aggiorneremo periodicamente. Lo scopo è quello di strappare un sorriso e magari, in qualche caso, anche di far riflettere. Si tratta di frasi simpatiche, spesso ironiche, che possono per esempio essere condivise sul proprio profilo Facebook o condivise con i gruppi creati sulle app di messaggistica come Whatsapp, Telegram o Signal.

Gli argomenti toccati sono disparati, ci sono frasi, battute e aforismi divertenti e ironici sulla vita, sull’amore, sulle donne e via discorrendo.

Una nota importante: riguardo alle attribuzioni delle varie frasi abbiamo cercato di essere il più accurati possibile; purtroppo, quando si parla di citazioni, si entra in un terreno davvero scivoloso e il rischio di errore è davvero alto; in Rete (ma non solo) si trovano molti esempi di citazioni errate; non sono davvero rari i casi in cui un aforisma o una citazione sono attribuiti a più autori e diventa davvero complesso stabilirne con esattezza la paternità.

Un classico esempio è il simpatico aforisma che recita “A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio”. Si tratta di una frase che è stata attribuita a diversi scrittori o pensatori fra cui Abramo Lincoln, George Eliot, Mark Twain ecc.

Anche la spiritosa e celebre frase “Al mondo di sicuro ci sono soltanto la morte e le tasse” è spesso attribuita a Benjamin Franklin, ma sembra che in realtà la paternità sia del commediografo inglese Christopher Bullock; infatti nella sua commedia Il calzolaio di Preston (1716) si legge “Impossibile essere sicuri di altro se non la morte e le tasse”. All’epoca Franklin aveva 10 anni; difficile attribuirgli la paternità del celebre aforisma. Potrebbe invece darsi che abbia ripreso la frase in età più matura.

Non mancano poi gli autori sconosciuti di aforismi divertenti che, contando sul fatto che molto spesso non si effettuano verifiche, attribuiscono la paternità di una loro creazione a personaggi famosi e li condividono sui vari social; tant’è che Oscar Wilde si è visto attribuire decine di frasi e aforismi che mai ha pronunciato in vita sua. Anche Twain e Franklin sono molto gettonati da chi ama questo genere di burla.

Quindi, quando la questione ci è sembrata dubbia, abbiamo scelto, a seconda dei casi le diciture (Varie attribuzioni) e (Anonimo). Negli altri casi, i controlli effettuati, ci lasciano abbastanza tranquilli. Ma, dal momento che errare humanum est (altra celebre frase la cui attribuzione è incerta), chiediamo ai nostri lettori di segnalarci eventuali errori od omissioni scrivendo a ufficiostampa@albanesi.it

Aforismi divertenti sulla vita e sulla morte

La maggior parte delle persone muore a venticinque anni, ma non viene sepolta prima di averne compiuta settantacinque. (Benjamin Franklin)

Quando avrai ottant’anni, avrai probabilmente imparato tutto della vita. Il problema sarà ricordarlo. (George Burns)

Non c’è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. (William Shakespeare)

L’uomo è una creatura che sa presto, ma mette in pratica tardi. (Johann Wolfgang von Goethe)

Pensa male, non ti sbaglierai. (Cesare Pavese)

Ho poche idee, ma confuse. (Mino Maccari)

Fare previsioni è una cosa molto difficile, specialmente se riguardano il futuro. (Varie attribuzioni)

Un uomo stava morendo, aveva solo due minuti di vita, così mandò a chiamare un prete e gli chiese: “Qual è il posto migliore dove andare?” Il prete era indeciso al riguardo, così gli rispose che ogni luogo aveva i suoi vantaggi − il paradiso per il clima, e l’inferno per la compagnia. (Mark Twain)

La speranza è buona come prima colazione, ma è una pessima cena. (Francis Bacon)

Niente è più vero delle tasse. (Charles Dickens)

La povertà è una forma di alitosi spirituale. (George Orwell)

Pochi di noi sopportano la prosperità. Quella degli altri, intendo. (Mark Twain)

I cimiteri sono pieni di persone indispensabili. (Varie attribuzioni)

I giorni indimenticabili della vita di un uomo sono cinque o sei in tutto. Gli altri fanno volume. (Ennio Flaiano)

Meglio essere vigliacchi per un minuto che morti per il resto della vita! (Anonimo)

Il modo migliore per realizzare i propri sogni è svegliarsi (Paul Valéry)

L’ottimista proclama che viviamo nel migliore dei mondi possibili; il pessimista teme che possa essere vero. (James Branch Cabell)

Ci sono più persone morte che vive. E il loro numero è in aumento. Quelle viventi diventano sempre più rare. (Eugene Ionesco)

Aforismi divertenti sull’amore

In guerra come in amore per venire a termine bisogna avvicinarsi. (Napoleone Bonaparte)

Il matrimonio più felice che io possa immaginare per me stesso sarebbe l’unione di un uomo sordo con una donna cieca. (Samuel Taylor Coleridge)

L’amore è eterno, finché dura. (Henri de Régnier)

Ho imparato che in fatto di sesso certe cose sono belle perché sconosciute. E, con la fortuna che mi ritrovo, probabilmente resteranno sempre tali, per me. (Woody Allen)

Nessun uomo sposato è mai attraente tranne che per sua moglie e spesso, mi dicono, nemmeno per lei. (Oscar Wilde)

Io amo l’umanità; è la gente che non sopporto! (Charles Monroe Schulz)

Più si analizza la gente, più scompare ogni motivo di analisi. (Oscar Wilde)

Cura il tuo aspetto: chi ha detto che l’amore è cieco? (Mae West).

Aforismi divertenti sulle donne e sugli uomini

Se non ci fosse gente cattiva, non ci sarebbero buoni avvocati. (Charles Dickens)

Parlare in favore della verginità significa accusare vostra madre. (William Shakespeare)

Il piacere è peccato, e qualche volta il peccato è un piacere. (Lord Byron)

Gran brutta malattia il razzismo. Più che altro strana: colpisce i bianchi, ma fa fuori i neri. (Alberto Cottin)

Il segreto per andare d’accordo con le donne è avere torto. (rimaneggiamento di una frase di Achille Campanile)

Più gente conosco, e più apprezzo il mio cane / Più conosco gli uomini, più amo gli animali. (Varie attribuzioni)

Il Libro dei libri inizia con un uomo e una donna in un Paradiso – e finisce con l’Apocalisse. (Oscar Wilde)

Altre citazioni divertenti

Un vero amico è colui che trascura i tuoi insuccessi e tollera i tuoi successi. (Doug Larson)

Amo molto parlare di niente. È l’unico argomento di cui so tutto. (Oscar Wilde)

Dio è morto, Marx è morto, e anch’io non mi sento tanto bene. (Varie attribuzioni)

Un gruppo scout è composto da dodici bambini vestiti come dei cretini guidati da un grande cretino vestito come un bambino (Jack Benny, pseudonimo di Benjamin Kubelsky)

Governare gli italiani non è difficile, è inutile. (Varie attribuzioni)

Una giuria consiste di dodici persone scelte per decidere chi ha l’avvocato migliore. (Anonimo)

La banca è un posto dove ti prestano l’ombrello quando c’è bel tempo e te lo chiedono indietro quando inizia a piovere. (Varie attribuzioni)

Esistono due tipi di crociere: di piacere e con i bambini. (George Burns)

Grazie a Dio sono ancora ateo. (Luis Buñuel)

Ringrazio il buon Dio mille volte di avermi fatto diventare ateo (Georg Lichtenberg)

Il futuro non è più quello di una volta. (Anonimo)

Il miglior medico è la natura: guarisce tre quarti delle malattie e non sparla dei suoi colleghi. (Varie attribuzioni)

Sono a così ferrea dieta che non mi lasciano neanche leccare un francobollo. (Francis Scott Fitzgerald)

La caccia al cervo sarebbe uno sport bellissimo, se solo il cervo avesse il fucile. (William Schwenck Gilbert)

La superstizione porta sfortuna. (Varie attribuzioni)

A che serve resistere a una tentazione? Tanto, ce n’è subito un’altra. (Mae West)

Nessuno è ateo in trincea. (Varie attribuzioni)

Non c’è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione. (Anonimo)

Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l’esperienza. (Varie attribuzioni)

Politici e pannolini dovrebbero essere cambiati spesso, e per lo stesso motivo. (Varie attribuzioni)

Quando un diplomatico dice “sì” vuol dire “forse”, quando dice “forse”, significa “no”; e quando dice “no”, non è un diplomatico. (Varie attribuzioni)

Il tempo è uno spreco di denaro. (Oscar Wilde)

Cercava nella Bibbia l’indirizzo di un buon albergo in Palestina (Leo Longanesi)

Sposarsi o non sposarsi non è importante. In ogni caso ti pentirai. (Anonimo)

Ero veramente un uomo troppo onesto per vivere ed essere un politico. (spesso attribuita a Socrate)

Posso resistere a tutto fuorché alla tentazione. (Oscar Wilde)

Non sarebbe stupendo se venisse fuori che le patatine fritte ti fanno bene? (Charles Monroe Schulz)

Il lavoro è il rifugio di coloro che non hanno nient’altro di meglio da fare. (Oscar Wilde)

“Classico”. Un libro che la gente loda e non legge. (Mark Twain).

